फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड की सेहत में सुधार, जल्द मिलेगी अस्पताल से छुट्टी, जानिये क्या थी परेशानी
उम्र बढ़ने के कारण रस्किन बॉन्ड के बाएं पैर की नसें कमजोर हो गई थीं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 14, 2025 at 11:28 AM IST
मसूरी(उत्तराखंड): प्रसिद्ध साहित्यकार, बाल लेखक और उपन्यासकार रस्किन बॉन्ड की सेहत में अब सुधार बताया जा रहा है. चलने-फिरने में परेशानी के चलते उन्हें देहरादून स्थित मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है.
रस्किन बॉन्ड के बेटे राकेश बॉन्ड ने बताया उम्र बढ़ने के कारण उनके पिता के बाएं पैर की नसें कमजोर हो गई थीं. साथ ही वजन अधिक होने से चलने में कठिनाई बढ़ गई थी. एहतियात के तौर पर 10 दिसंबर को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि पैर की समस्या के अलावा उन्हें कोई अन्य गंभीर स्वास्थ्य परेशानी नहीं है. सभी जरूरी जांच रिपोर्ट सामान्य हैं. फिलहाल उन्हें फिजियोथेरेपी तथा चिकित्सकीय देखरेख दी जा रही है. स्वास्थ्य में लगातार सुधार को देखते हुए रविवार या सोमवार तक छुट्टी मिलने की संभावना जताई जा रही है.
भारतीय साहित्य में रस्किन बॉन्ड का नाम संवेदनशीलता, सादगी और प्रकृति से जुड़ी रचनाओं के लिए जाना जाता है. उन्होंने दशकों से बच्चों और युवाओं को किताबों से जोड़ने का काम किया है. पहाड़ों की शांति, बचपन की मासूमियत और मानवीय रिश्तों की गर्माहट उनकी कहानियों की पहचान है. 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में जन्मे रस्किन बॉन्ड ने बहुत कम उम्र में लेखन शुरू कर दिया था. महज 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला उपन्यास ‘द रूम ऑन द रूफ’ लिखा.जिसने उन्हें साहित्यिक पहचान दिलाई. इस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.
मसूरी से जुड़ा रचनात्मक संसार: रस्किन बॉन्ड ने मसूरी को अपनी कर्मभूमि बनाया. वहीं रहकर उन्होंने भारतीय अंग्रेज़ी साहित्य को नई ऊंचाइयां दीं. उनकी कहानियों में पहाड़, जंगल, बरसात, छोटे कस्बे और साधारण लोगों का जीवन बेहद आत्मीयता से उभरकर सामने आता है. उनकी प्रमुख रचनाओं में द ब्लू अंब्रेला, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, एंग्री रिवर टाइम स्टॉप्स ऐट शामली, ग्रैंडफादरज़ प्राइवेट जू शामिल हैं, जो आज भी पाठकों के बीच उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी अपने प्रकाशन के समय थीं. उनकी कई रचनाओं पर फ़िल्में और टीवी सीरीज़ भी बन चुकी हैं.
भारत सरकार से मिला सर्वाेच्च सम्मान: साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए रस्किन बॉन्ड को भारत सरकार ने पद्मश्री और बाद में पद्मभूषण से सम्मानित किया. इसके अतिरिक्त उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं. ये सम्मान न केवल उनके साहित्यिक कद को दर्शाते हैं, बल्कि उस पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रभाव को भी रेखांकित करते हैं, जो उन्होंने भारतीय पाठकों पर छोड़ा है.
