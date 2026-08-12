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कौन हैं बिहार के रंगकर्मी शंभू प्रसाद.. जिन्होंने सिनेमा की चकाचौंध ठुकराकर दुनियाभर में बनायी पहचान

बिहार के शंभू प्रसाद ने सिनेमा जगत से दूरी बनायी और रंगमंच की दुनिया में बड़ा नाम कमाया और 94 मेडल जीते. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार

FAMOUS THEATER ARTIST OF BIHAR
रंगकर्मी शंभू प्रसाद उर्फ शंभू सुमन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2026 at 7:18 PM IST

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गया: बिहार के गया के प्रसिद्ध रंगकर्मी शंभू प्रसाद उर्फ शंभू सुमन संघर्ष और सफलता की मिसाल हैं. विपरीत हालातों का सामना करते हुए उन्होंने देश-दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है. कला साधना के बल पर शंभू प्रसाद ने रंगमंच में 50 नेशनल और एक इंटरनेशनल अवार्ड जीता है. कभी नक्सलियों के जद में रहे इलाकों में वह वर्तमान में नाटकों के जरिए युवाओं को जागरुक करने का महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य कर रहे हैं.

नर्सरी से रंगमंच की शुरुआत: शंभू सुमन ने ईटीवी भारत से बात करते हुए अपने जीवन के कई अनसुने किस्सों को साझा किया है. उन्होंने कहा कि सबसे पहले रंगमंच तब शुरू किया, जब मैं आनंद मार्ग अकादमी में नर्सरी का छात्र था. चाचा -भतीजा नाटक से शुरुआत की थी. इसके बाद लंबे समय तक उन्हें मंच का अवसर नहीं मिला.

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जीते 94 मेडल.. 50 नेशनल.. एक इंटरनेशनल (ETV Bharat)

'लोहा सिंह' नाटक से प्रभावित: महाविद्यालय में माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनके मन में देश सेवा की भावना जागी. शंभू सुमन कहते हैं कि रेडियो पर बाल मंडली और 'लोहा सिंह' नाटक सुनकर अत्यधिक प्रभावित हुए थे. फिर सोच लिया कि हमें देश के लिए और साहित्य जगत के लिए कुछ करना है, फिर मैंने रंगमंच चुना.

'कला ज्योति' की स्थापना: उन्होंने वर्ष 1989 में दस बच्चों के साथ मिलकर 'कला ज्योति' नामक सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की. इसके लिए उन्होंने शेक्सपियर, प्रेमचंद और नाट्य शास्त्र का गहन अध्ययन किया. शंभू सुमन ने 10 जून 1989 को गया के टी मॉडल में अपना पहला नाटक 'क्या करें' प्रस्तुत किया. मगही नाटककार कृष्ण मुरारी मिश्र का यह नाटक शिक्षित बेरोजगार युवाओं की ज्वलंत समस्याओं पर आधारित था.

NSD के रह चुके हैं पर्यवेक्षक : शंभू सुमन ने अपनी रंग यात्रा के दौरान बेहद कड़े संघर्षों का सामना किया. उनका मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक करके देश का नाम रोशन करना था. उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा कि नाट्य शास्त्र पंचम वेद है, जिसमें नाटक, नृत्य, मूर्तिकला और अभिनय का समावेश है. भरत मुनि ने इसकी रचना की थी. शंभू सुमन ने एनएसडी (National School of Drama) में पर्यवेक्षक के तौर पर ज्वाइन किया था.बाद में कुछ कारणों से रिजाइन कर दिया.

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NSD के रह चुके हैं पर्यवेक्षक (ETV Bharat)

CBSE में नाटक शामिल कराने का श्रेय: इस यात्रा में उन्हें इलाहाबाद, दिल्ली, उड़ीसा, कटक और पटना जैसे राष्ट्रीय मंचों पर कला प्रदर्शन के अवसर मिले. बच्चों की रंगमंच से दूरी देखकर उन्होंने 'थिएटर इन एजुकेशन' में बतौर प्रशिक्षक कार्य आरंभ किया, जो राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की एक सब काॅर्डिनेट संस्था है. उनका मिशन बच्चों की शिक्षा के लिए नाटक को जरूरी बनाना था. आज सीबीएसई ने भी इसे लागू किया है, परंतु विद्यालयों के पास पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं.

"आज हर विद्यालय को नाटक की शिक्षा की जरूरत है. अभी शिक्षक नहीं मिल रहे हैं. नाटक के दूसरे प्रदेशों से यहां शिक्षक लाए जा रहे हैं. इस तरह से हमारा जो संघर्ष था, उसके बीच सफलता की कहानी मैं गढता रहा हूं."- शंभू प्रसाद उर्फ शंभू सुमन,प्रसिद्ध रंगकर्मी

उपलब्धियां और पुरस्कार: शंभू सुमन के अनुसार कुल 94 पुरस्कार से सम्मानित हुए, जिसमें 50 से अधिक राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी है, जिनमें डेनमार्क यूनेस्को द्वारा दिया गया बिहार का पहला 'नाटक श्री' सम्मान भी शामिल है. शंभू प्रसाद आज विभिन्न विश्वविद्यालयों और बिहार सरकार के आयोजनों में बतौर जज बनकर जाते हैं. आज शंभू की रंग यात्रा युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक मिशन बन गया है.

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संस्कार रंग टोली (ETV Bharat)

शंभू प्रसाद का मिशन: शंभू प्रसाद उर्फ शंभू सुमन बताते हैं कि अब हम प्रतिवर्ष एक समर कैंप लगाते हैं और उसमें बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं. उसमें हम बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षण देते हैं. अभी तक 5000 से अधिक बच्चों को प्रशिक्षित कर चुके हैं. अब शंभू प्रसाद का बड़ा मिशन एक बार में 1000 बच्चों को प्रशिक्षण देने का है.

"एक कार्यक्रम में 609 बच्चों को गांधी स्वरूप में रोड मार्च निकाला था, जो 7 किलोमीटर का रंगमंच था, जो अपने आप में ऐतिहासिक था. रंगमंच में आने के बाद अपनी मिट्टी को नमन करता हूं, लगता है कर्ज को वापस कर रहा हूं. जो हमारी मिट्टी ने दिया है, हमें इतने अवॉर्डों से सुसज्जित किया है, तो अपने शहर में अपने बच्चों को रंगमंच की विद्या देते हैं, ताकि उनका चहुमुखी विकास हो, इससे खुशी होती है."- शंभू प्रसाद उर्फ शंभू सुमन,प्रसिद्ध रंगकर्मी

असफलता से मिली थी बड़ी सीख: शंभू प्रसाद अपनी असफलता की कहानी को याद करते हुए बताते हैं कि जब मैं पहली बार अखिल भारतीय बहुभाषीय प्रतियोगिता में गया तो उस वक्त कोई भी पुरस्कार नहीं मिला. तब मैंने जजेज से पूछा कि पुरस्कार नहीं मिलने का कारण बताइए, तो उन्होंने हमारी मार्कशीट सामने रख दी. मैंने देखा कि कथानक तो सही था, लेकिन वस्त्र, रूप सज्जा यह सब हमारे पास नहीं था. फिर इन चीजों पर भी काम करना शुरू किया.

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शंभू सुमन साथ एक्टर एमएम फारुकी उर्फ लिलिपुट (ETV Bharat)

आसान नहीं था रंगमंच तक पहुंचने का सफर: शंभू इसके बाद दूसरी बार जब प्रतियोगिता में गए तो सारी चीजों को ध्यान में रखा. दूसरी बार की प्रतियोगिता में पहली बार 8 पुरस्कार जीते और उन्हें काफी सम्मान मिला. उन्होंने कहा कि इलाहाबाद से मेरे पुरस्कार का खाता खुलता है. उन्होंने कहा कि रंगमंच तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था. पॉकेट मनी बचाकर ट्रेन के टिकट का जुगाड़ करते थे.

"काफी तंगी और मुश्किल के बीच पाकेट खर्च मिलता था. घर से कॉलेज जाना होता था, लेकिन मैं पैदल ही चला जाता था. उन पैसों को बचाकर ट्रेन के लिए टिकट का जुगाड़ करता था. खाने-पीने का जुगाड़ करते थे. काफी तंगी से जीवन गुजारा हूं और आज भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. सरकार यदि बीच-बीच में फंड न दे, तो तो हम देश के कोने-कोने में तो क्या अपने शहर में भी मंचन भी नहीं कर पाएंगे."- शंभू प्रसाद उर्फ शंभू सुमन,प्रसिद्ध रंगकर्मी

प्रेक्षागृहों की दुर्दशा: गया के जवाहर टाउन हॉल और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की स्थिति जर्जर है, जहां नगर निगम का कार्यालय चल रहा है. इस दुर्दशा के बावजूद शंभू कहते हैं कि हमने नदी में, दूसरे के घरों में अभ्यास किया, हमने गांधी मंडप में अभ्यास किया है और बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया है. उनका मानना है कि नाटक से व्यक्तित्व, चरित्र और राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, जिससे समाज में एकता आती है. इससे देश में पुनः देशभक्त पैदा किए जा सकते हैं.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंचन: शंभू सुमन बताते हैं, कि मैंने तीन देश का भ्रमण किया है. उसमें इस्तानबुल, तुर्की, दुबई और लेटेस्ट में वियतनाम 2025 में गए हैं. वहां उन्हें अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत और कला को समझने का अवसर मिला. उन्होंने वियतनाम के प्रसिद्ध 'पॉकेट शो' प्रारूप को अपनाया, जो बेहद तीव्र गति से प्रस्तुत किया जाता है. शंभू सुमन ने राजस्थान के घूमर नृत्य के प्रभाव को जोड़कर एक नया पॉकेट शो तैयार कर शानदार प्रस्तुतियां दीं.

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वर्ष 2009 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'नाटक श्री' सम्मान (ETV Bharat)

मूक अभिनय का प्रयोग: शंभू सुमन अभिनय में सिर्फ भावों और 'एक आंसू अभिनय' तकनीक का अद्भुत इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने बिना संवाद के सिर्फ शारीरिक भाव-भंगिमाओं, संगीत और प्रकाश व्यवस्था के तालमेल से 'पकड़ा गया चोर' और 'मिट्टी हमार है' जैसे मूक नाटक तैयार किए. इस अनूठे प्रयोग के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सराहा और पुरस्कार मिला है. उन्होंने 'पाहन पूजे हरि मिले' जैसे नाटकों का भी मंचन किया.

"इसमें दो तरह के बच्चे होते हैं. कुछ बच्चे अधिक बोलते हैं और कुछ बच्चे कम बोलने वाले होते हैं. जो कम बोलने वाले होते हैं उनसे डायलॉग वाला नाटक करते हैं और उनकी आदत को परिवर्तित करते हैं और जो बहुत बोलते हैं, उनको चुप रहने की आदत डालते हैं. उनके व्यक्तित्व को बदलते हैं. नाटक का प्रयोग हम बच्चों पर अलग-अलग तरीके से करते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास बना रहे. उनके मस्तिष्क का 10 जगह नहीं बल्कि एक जगह इस्तेमाल करते हैं."-शंभू प्रसाद उर्फ शंभू सुमन,प्रसिद्ध रंगकर्मी

जर्मनी से आई थी टीम: शंभू सुमन के श्रेष्ठ कार्यों के कारण राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) और जर्मनी की प्रसिद्ध संस्था 'क्रिएटिव वीरा' ने उनके साथ मिलकर कार्यशालाएं आयोजित की हैं. इसके अलावा 'हैप्पी साइंस बाय नेवी' जापान ने भी उनके साथ काम किया है. उनके अभिनव प्रयोगों को देखने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ गया आते रहते हैं, जिससे स्थानीय बच्चों को वैश्विक स्तर का अनुभव प्राप्त होता है.

विदेशी विशेषज्ञों को चुनौती: दिसंबर 2022 में जर्मनी के प्रतिष्ठित नाटककार उनके कार्यों का निरीक्षण करने गया आए थे. उनका मानना था कि केवल दस दिनों में नाटक तैयार करना असंभव है, क्योंकि इतना समय तो तैयारी में लग जाता है. शंभू सुमन ने अपनी कुशल कार्यप्रणाली से दस दिनों में शानदार नाटक तैयार करके उन्हें चकित कर दिया. जर्मन टीम उनके इस हुनर से अत्यधिक प्रभावित होकर वापस लौटी.

नाटक श्री सम्मान: वर्ष 2009 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'नाटक श्री' सम्मान मिलना देश और बिहार के लिए गौरव की बात थी. शंभू सुमन इस बड़ी उपलब्धि का सारा श्रेय अपनी माटी और गुरुजनों को देते हैं. वह स्वयं किसी रंगकर्मी के पुत्र नहीं थे, फिर भी अपनी निष्ठा के बल पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्जनों सफल नाटकों का निर्देशन और मंचन करने में पूरी तरह कामयाब रहे.

संवादों का जीवंत जादू: नाटक 'मिट्टी हमार है' में उन्होंने एक मजदूर का सशक्त किरदार निभाया था. इसमें अपने पिता से बेटे को बाहर पढ़ाने का आग्रह करते हुए उनका संवाद बेहद लोकप्रिय हुआ. उन्होंने पिता को चुनौती देते हुए कहा था कि किसी किताब में नहीं लिखा कि मजदूर का बेटा अफसर नहीं बन सकता. इस भावुक संवाद को याद करके शंभू सुमन आज भी अंदर से पूरी तरह अभिभूत हो जाते हैं.

फिल्मों से दूरी का कारण: शंभू सुमन ने भोजपुरी फिल्म ' हम हैं बाहुबली' में भी काम किया था. इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों की चकाचौंध को छोड़ दिया, क्योंकि वहां उन्हें कलाकारों के लिए वास्तविक सम्मान नहीं दिखा. उन्हें महसूस हुआ कि फिल्मों में रचनात्मकता से ज्यादा व्यावसायिक दबाव, दादागिरी और टिकटें बेचने की होड़ रहती है. उन्हें लगा कि यह उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने पुनः रंगमंच को चुना.

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