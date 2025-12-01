ETV Bharat / bharat

कुप्पूस्वामी रेस्टोरेंट के मालिक ने की आत्महत्या, कर्ज को लेकर थे तनाव में

रांची: रांची के जाने-माने रेस्टोरेंट कुप्पुस्वामी के मालिक शंकर नारायण ने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया. जगतपुरम स्थित आवास से उनका शव बरामद किया गया है.

क्या है मामला?

रांची के कांके थाना इलाके के जगतपुरम कॉलोनी में रहने वाले शंकर नारायण की लाश उनके कमरे में मिली. घटना की जानकारी मिलने पर कांके थाना प्रभारी प्रकाश रजक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस की निगरानी में शव को उतारा गया. कांके थाना प्रभारी ने बताया कि शंकर कुछ समय से कर्ज में डूबे हुए थे और उनके परिवार के मुताबिक, वह इसी वजह से परेशान थे. कर्ज को लेकर ही सुसाइड की बात कही जा रही है. फिलहाल जांच चल रही है और सुसाइड नोट की तलाश की जा रही है.

कुप्पूस्वामी रेस्टोरेंट के मालिक शंकर नारायण (फाइल फोटो- ईटीवी भारत)

परिवार का है होटल का कारोबार

मूल रूप से केरल के रहने वाले शंकर नारायण के बड़े भाई का भी रांची में होटल का कारोबार है. शंकर के भाई का हजारीबाग रोड पर एक होटल है. शंकर के भाई वेलाई ने बताया कि वह और शंकर हर साल गांव के मंदिर में होने वाली पूजा में शामिल होने के लिए केरल जाते थे. लेकिन, इस बार शंकर नहीं गए. वेलाई के मुताबिक, शंकर पर बाजार का काफी कर्ज हो गया था, जिससे वह डिप्रेशन में थे.

शंकर ने की थी दो शादियां