कुप्पूस्वामी रेस्टोरेंट के मालिक ने की आत्महत्या, कर्ज को लेकर थे तनाव में
रांची के जाने माने रेस्टोरेंट कुप्पुस्वामी के मालिक शंकर नारायण ने आत्महत्या कर ली.
Published : December 1, 2025 at 1:20 PM IST
रांची: रांची के जाने-माने रेस्टोरेंट कुप्पुस्वामी के मालिक शंकर नारायण ने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया. जगतपुरम स्थित आवास से उनका शव बरामद किया गया है.
क्या है मामला?
रांची के कांके थाना इलाके के जगतपुरम कॉलोनी में रहने वाले शंकर नारायण की लाश उनके कमरे में मिली. घटना की जानकारी मिलने पर कांके थाना प्रभारी प्रकाश रजक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस की निगरानी में शव को उतारा गया. कांके थाना प्रभारी ने बताया कि शंकर कुछ समय से कर्ज में डूबे हुए थे और उनके परिवार के मुताबिक, वह इसी वजह से परेशान थे. कर्ज को लेकर ही सुसाइड की बात कही जा रही है. फिलहाल जांच चल रही है और सुसाइड नोट की तलाश की जा रही है.
परिवार का है होटल का कारोबार
मूल रूप से केरल के रहने वाले शंकर नारायण के बड़े भाई का भी रांची में होटल का कारोबार है. शंकर के भाई का हजारीबाग रोड पर एक होटल है. शंकर के भाई वेलाई ने बताया कि वह और शंकर हर साल गांव के मंदिर में होने वाली पूजा में शामिल होने के लिए केरल जाते थे. लेकिन, इस बार शंकर नहीं गए. वेलाई के मुताबिक, शंकर पर बाजार का काफी कर्ज हो गया था, जिससे वह डिप्रेशन में थे.
शंकर ने की थी दो शादियां
परिवार वालों ने बताया कि शंकर की दो शादियां हुई थीं. उनकी पहली पत्नी की 10 साल पहले मौत हो गई थी. पहली पत्नी से दो बेटे हैं. उन्होंने छह साल पहले दूसरी शादी की थी, जिसे कोई बच्चे नहीं हैं. शंकर की दूसरी पत्नी ने भी कर्ज को ही अपने पति की मौत की वजह बताई.
कुप्पूस्वामी का है क्रेज
शंकर की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि उन पर ऐसा कौन सा कर्ज था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी. क्योंकि कुप्पूस्वामी रांची में साउथ इंडियन खाने के लिए एक जाना-माना नाम है. कांके रोड स्थित इस रेस्टोरेंट में पूरे रांची से लोग सिर्फ साउथ इंडियन डिश का आनंद उठाने के लिए आते हैं.
यह भी पढ़ें:
मजदूर दंपती ने कंपनी परिसर में की आत्महत्या, वजह का पता लगा रही पुलिस
रांची में जमीन कारोबारी ने की आत्महत्या की कोशिश, स्थिति गंभीर
झारखंड आर्म्ड फोर्स के जवान ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस