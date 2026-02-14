खून के रिश्ते ही बने कातिल, प्रेम और प्रॉपर्टी बनी वजह, जानिए उत्तराखंड के ऐसे चर्चित मामले
उत्तराखंड के वो चर्चित मामले जिसमें अपने ही अपनों के कातिल बन गए. आपसी कलह, संपत्ति और प्रेम विवाह इनके प्रमुख कारण बने.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 14, 2026 at 9:07 PM IST
किरणकांत शर्मा
देहरादून: राजधानी देहरादून में 11 फरवरी को अर्जुन शर्मा की हत्या की घटना घटी. 24 घंटे बाद ही पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया. खास बात है कि इस हत्याकांड में शामिल साजिशकर्ता अर्जुन के अपने ही थे. इस खुलासे ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है. इस हत्याकांड की साजिश में अर्जुन की मां भी शामिल थी. यही कारण है कि जिस व्यक्ति ने भी इन घटना के बारे में सुना, वो हैरान, परेशान हो गया. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है जब अपनों ने ही अपनों का कत्ल किया हो, ये लिस्ट काफी लंबी है. एक नजर डालते हैं उन मामलों पर, जहां रिश्ते खून के प्यासे हो गए.
राजधानी देहरादून में घटे बहुचर्चित अर्जुन शर्मा हत्याकांड ने उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश को झकझोर दिया. आरोप है कि 42 वर्षीय अर्जुन शर्मा की हत्या संपत्ति विवाद के चलते रची गई साजिश का नतीजा था. इस साजिश में उनकी मां का नाम सामने आया. जिस रिश्ते को भारतीय समाज में सबसे पवित्र और निस्वार्थ माना जाता है, उसी रिश्ते पर आरोपों की कालिख लगना केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि सभी के लिए सोचने वाला विषय भी है.
साजिश की कहानी संपत्ति अदालत और गोलियों की आवाज: पुलिस जांच के अनुसार, अर्जुन शर्मा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की गई. शुरुआती जांच में इसे पुरानी रंजिश माना गया. लेकिन जैसे-जैसे कॉल रिकॉर्ड, बैंक लेन-देन और पारिवारिक विवाद की फाइलें खुलीं, मामला घरेलू साजिश की ओर मुड़ गया. बताया गया कि परिवार में करोड़ों की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. अर्जुन अपने अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा था. आरोप है कि इसी विवाद ने रिश्तों में खटास पैदा कर दी. पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की. कथित शूटरों को गिरफ्तार किया और साजिश की कड़ियों को जोड़ने का दावा किया. हालांकि, अंतिम सत्य अदालत में तय होगा. लेकिन जो आरोप सामने आया, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संपत्ति का विवाद रिश्तों से बड़ा हो गया है?
युवक ने अपनी मां और बड़े भाई और भाभी पर लगाया आरोप: अभी कुछ दिन पहले ही टिहरी गढ़वाल जिले के बालगंगा तहसील क्षेत्र में एक युवक ने अपनी मां, बड़े भाई और भाभी पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया था. आरोप है कि तीनों ने उसके दोनों हाथों पर धारदार हथियार से हमला किया. इस हमले में हुए जख्म में संक्रमण फैल गया और डॉक्टरों को पीड़ित के दोनों हाथ काटने पड़े. उस दौरान मिली पुलिस से जानकारी के अनुसार, अंग्रेज सिंह बिष्ट का अपने परिवार के साथ विवाद हो गया था. इसके बाद अंग्रेज सिंह की भाभी और मां जेठी देवी ने मुंबई से अंग्रेज के बड़े भाई पूरब सिंह को बुलाया. पीड़ित का आरोप है कि 20 दिसंबर देर रात पूरब सिंह के गांव पहुंचने के बाद तीनों ने मिलकर अंग्रेज सिंह पर चाकू और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया था.
टिहरी गढ़वाल बेटे ने की पिता की हत्या: वर्ष 2020 में टिहरी गढ़वाल जिले के एक गांव में 62 साल के भगत सिंह राणा की हत्या उनके ही बेटे दीपक राणा द्वारा किए जाने का मामला सामने आया था. पुलिस के अनुसार, पिता पुत्र के बीच लंबे समय से जमीन और पैसों को लेकर विवाद चल रहा था. घटना के दिन कहासुनी बढ़ी और बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर पिता की हत्या कर दी. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया. उत्तराखंड के पहाड़ों में इस तरह के अपराध बेहद कम देखने को मिलते हैं. लेकिन इस घटना ने भी सोचने पर मजबूर कर दिया था.
बागेश्वर में संपत्ति विवाद में चाचा ने की भतीजे की हत्या: बागेश्वर जिले में वर्ष 2019 में 28 साल के कमलेश सिंह की हत्या उनके सगे चाचा गणेश सिंह द्वारा किए जाने का मामला दर्ज हुआ था. दोनों के बीच पैतृक खेत और घर के बंटवारे को लेकर विवाद था. पुलिस के अनुसार, खेत में हुए झगड़े के दौरान आरोपी चाचा ने लाठी से हमला किया था. जिससे कमलेश की मौत हो गई. हालांकि, इस घटना में भले ही अपनों ने अपनों का खून किया हो, लेकिन आसपास के रहने वाले लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर आ गए थे. गांव में तनाव फैल गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चारा को गिरफ्तार किया था. यह मामला भी जमीन विवाद के कारण टूटते रिश्तों की परिभाषा बताता है.
पिथौरागढ़ में मां की हत्या, बेटे पर आरोप: वर्ष 2022 में पिथौरागढ़ जिले में 58 साल की शांति देवी की हत्या का आरोप उनके बेटे नरेश पर लगा था. पुलिस के अनुसार, आरोपी नशे का आदी था और अक्सर पैसों को लेकर मां से विवाद करता था. घटना के दिन भी पैसों को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में बेटे ने हमला कर दिया था. गंभीर चोटों के कारण शांति देवी की मौत हो गई थी. पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया था
नैनीताल में बहन की हत्या में भाई गिरफ्तार: इसी तरह से साल 2023 में भी हल्द्वानी क्षेत्र में 24 साल की प्रियंका जोशी की हत्या का मामला सामने आ चुका है. पुलिस जानकारी के अनुसार, प्रियंका ने परिवार की मर्जी के खिलाफ विवाह करने का निर्णय लिया था. इस पर उसके भाई अमित जोशी ने गुस्से में आकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. जांच के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया था. इसी तरह से हरिद्वार जिले के रुड़की में अंतरजातीय विवाह से नाराज परिवार ने अपनी ही बेटी और दामाद की हत्या कर दी थी. पुलिस जांच में सामने आया कि इज्जत के नाम पर यह साजिश रची गई थी.
उत्तरकाशी में बुजुर्ग पिता की हत्या: उत्तरकाशी जिले में 70 साल के मोहन लाल की हत्या उनके बेटे द्वारा की गई थी. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, बेटा लंबे समय से बेरोजगार था और पैसों की मांग को लेकर विवाद करता रहता था. झगड़े के दौरान डंडे से हमला किया गया, जिससे बुजुर्ग पिता की मौत हो गई.
कोटद्वार में पत्नी और प्रेमी की साजिश: कोटद्वार में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि लंबे समय से चल रहे संबंध और विवाद इस अपराध की वजह बने. इसी तरह से 2021 में हरिद्वार में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि एक भाई ने दूसरे की जान ले ली.
जब अपराध और अपराधी घर की चार दीवारी में हो: देहरादून के अर्जुन शर्मा हत्याकांड को लेकर अब एसटीएफ के एसएसपी बने अजय सिंह का कहना है कि,
शुरुआती जांच में ही ये लगने लगा था कि कोई अपना ही है. एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली गई. आरोपी अपने ही निकले. जब अपराध घर में होता है तो उसको रोकना और भी अधिक मुश्किल हो जाता है. क्योंकि, मालूम नहीं होता कि जिनके साथ आप हर पल बिता रहे हो, वो ही ऐसा कर सकता है. इस मामले में भी यही हुआ. आरोपी की मां ही इस साजिश के पीछे निकली और वजह पैसा और जमीन था.
-अजय सिंह, एसएसपी, एसटीएफ-
क्या कहते हैं जानकार:
कुछ सालों में ऐसे मामले बेहद बढ़े हैं. कभी मां कभी पिता जघन्य अपराध में शामिल पाए गए तो कभी उनके साथ उनके बच्चे. हमने बहुत से वीडियो देखें होंगे, जब बच्चे कैमरे में अपने माता-पिता पर अत्याचार करते हुए रिकॉड हो जाते हैं. ये समाज में हर तरफ हो रहा है. इसको ना तो पुलिस रोक सकती है और ना ही समाज. अधिकतर मामले में पैसा ही सबसे बड़ा कारण बनता है. जमीनों के बढ़ते दाम, बेरोजगारी और कम समय में अधिक पैसा कमाने की चाह जैसे कारण, रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहे हैं. इसीलिए ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं.
-नरेंद्र सेठी, वरिष्ठ पत्रकार-
ये भी पढ़ें:
- देहरादून मर्डर: शहीद कर्नल पिता के नाम पर मिली गैस एजेंसी बनी विवाद का कारण, मां-बेटे में ये भी थी कलह की वजह
- हल्द्वानी में सनसनीखेज वारदात, बड़े भाई ने छोटे की लोटे से पीट-पीटकर हत्या कर दी
- हरिद्वार मर्डर केस, दोस्त की निकाला हत्यारोपी, नशे की ओवरडोज देकर मारा, जानिए क्यों?
- इकलौता बेटा ही निकला रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी का हत्यारा, ₹30 लाख में दोस्तों को दी थी सुपारी, जानिए क्यों?