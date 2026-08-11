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वाराणसी घूमने आए महाराष्ट्र के कारोबारी की होटल में मौत, दाह संस्कार कर लौटे पत्नी-बेटे ने भी दी जान

वाराणसी: वाराणसी में घूमने आए महाराष्ट्र के कारोबारी की मौत के बाद उसकी पत्नी और बेटे ने सुसाइड कर लिया. यह परिवार महाराष्ट्र से 7 अगस्त को बनारस पहुंचा था. यहां तीन दिनों तक उन्होंने गंगा स्नान किया और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर काशी का भ्रमण किया.

इस दौरान 9 अगस्त की देर रात होटल में अचानक से कारोबारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया. दूसरे दिन परिजनों ने हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया. इसके बाद मां बेटे होटल लौट आए, जहां दोनों ने सुसाइड कर लिया.



बता दें कि, मृतक कारोबारी का नाम विशाल मुखर्जी है जो कि, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का रहने वाला था. विशाल पुश्तैनी कारोबार संभालते थे. चार दिन की काशी यात्रा पर इनका पूरा परिवार वाराणसी आया था.

जानकारी के अनुसार पति का अंतिम संस्कार करके लौटी पत्नी और बेटे ने जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो, होटल के मैनेजर को शक हुआ, उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो मां बेटे के शव मिले और जहर भी बरामद हुआ है,यह पूरी घटना वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र का है.