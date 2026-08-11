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वाराणसी घूमने आए महाराष्ट्र के कारोबारी की होटल में मौत, दाह संस्कार कर लौटे पत्नी-बेटे ने भी दी जान

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का रहने वाला था परिवार, होटल से महिला और बेटे का शव बरामद.

महाराष्ट्र से वाराणसी घूमने आए परिवार ने किया सुसाइड
महाराष्ट्र से वाराणसी घूमने आए परिवार ने किया सुसाइड (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 1:50 PM IST

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वाराणसी: वाराणसी में घूमने आए महाराष्ट्र के कारोबारी की मौत के बाद उसकी पत्नी और बेटे ने सुसाइड कर लिया. यह परिवार महाराष्ट्र से 7 अगस्त को बनारस पहुंचा था. यहां तीन दिनों तक उन्होंने गंगा स्नान किया और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर काशी का भ्रमण किया.

इस दौरान 9 अगस्त की देर रात होटल में अचानक से कारोबारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया. दूसरे दिन परिजनों ने हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया. इसके बाद मां बेटे होटल लौट आए, जहां दोनों ने सुसाइड कर लिया.

बता दें कि, मृतक कारोबारी का नाम विशाल मुखर्जी है जो कि, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का रहने वाला था. विशाल पुश्तैनी कारोबार संभालते थे. चार दिन की काशी यात्रा पर इनका पूरा परिवार वाराणसी आया था.
जानकारी के अनुसार पति का अंतिम संस्कार करके लौटी पत्नी और बेटे ने जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो, होटल के मैनेजर को शक हुआ, उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो मां बेटे के शव मिले और जहर भी बरामद हुआ है,यह पूरी घटना वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र का है.

महाराष्ट्र से वाराणसी घूमने आए परिवार ने किया सुसाइड, (Video Credit; ETV Bharat)
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज: एडीसीपी गौरव बांगर ने बताया कि, शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि कारोबारी की मौत से सदमे में पत्नी और बेटे ने सुसाइड किया है, हालांकि मोक्ष एंगल व अन्य मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि, 9 अगस्त की देर रात लगभग 12 बजे उनके पिता कारोबारी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है, जहां उनकी मृत्यु हो गई.

उसके बाद उन लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया. बीती शाम हमें यह सूचना मिली कि, होटल का कमरा अंदर से बंद है कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची कमरा खोल तो अंदर मां और बेटे दोनों मृत पड़े थे. दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रथम दृष्टया सदमें से सुसाइड का मामला लग रहा है,बाकी पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है.

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