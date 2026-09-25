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तीन साल से बिछड़े पिता से मिला परिवार, गले लग रो पड़ी बेटियां, अपना घर आश्रम ने कराया पुनर्मिलन

भरतपुर: तीन साल से बिछड़े पिता के सामने आते ही बेटियों के सब्र का बांध टूट गया. उन्होंने पिता को गले लगाकर अपने दर्द और वर्षों के इंतजार को आंसुओं में बयां कर दिया. बेटे ने भी पिता को गले लगाया. यह भावुक दृश्य भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम में उस समय सामने आया, जब करीब तीन साल से परिवार से दूर रहे रामबूल का उनके बेटे-बेटियों से पुनर्मिलन हुआ. पिता-पुत्र और बेटियों के इस मिलन ने वहां मौजूद सेवासाथियों और अन्य लोगों की आंखें भी नम कर दीं.

खोजबीन के बाद भी नहीं मिला सुराग: आश्रम संस्थापक डॉ बी एम भारद्वाज ने बताया कि रामबूल प्रभुजी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गांव जलालपुर के रहने वाले हैं. करीब तीन वर्ष पहले वे अलीगढ़ से उपचार के लिए अस्पताल गए थे. इसके बाद वे अपने घर वापस नहीं लौट सके. परिवार ने उनकी तलाश में हरसंभव प्रयास किया. रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर खोजबीन के साथ पुलिस थाने में उनकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई, लेकिन लंबे समय तक उनका कोई पता नहीं चल पाया.

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2023 में अपना घर आश्रम में कराया भर्ती: पिता की तलाश में उनके बेटे राजू ने भी कई जगहों पर खोजबीन की. समय गुजरता रहा, लेकिन परिवार को अपने पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. इसके बावजूद परिजनों को उम्मीद थी कि एक दिन वे जरूर मिलेंगे. इसी बीच 15 जून, 2023 को रामबूल को भरतपुर के अटलबंद क्षेत्र से रेस्क्यू कर अपना घर आश्रम में भर्ती कराया गया. यहां उन्हें सेवा, उपचार, संरक्षण और पुनर्वास दिया गया. लगातार देखभाल और उपचार के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ. धीरे-धीरे उन्होंने अपने बारे में और परिवार से जुड़ी जानकारियां बतानी शुरू कीं.