तमिलनाडु: TVK की रैली में व्यक्ति की मौत, परिवार ने शव लेने से किया इनकार, मुआवजे की मांग

तमिलनाडु के सेलम जिले में 13 जनवरी को TVK की जनसभा में सूरज नाम के व्यक्ति की मौत हो गई, जो महाराष्ट्र के निवासी थे.

Family refuses to accept body of man, who died during TVK meeting in Salem, Tamil Nadu
तमिलनाडु: TVK की रैली में व्यक्ति की मौत, परिवार ने शव लेने से किया इनकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 8:20 PM IST

सेलम (तमिलनाडु): सेलम में टीवीके पार्टी की जनसभा के दौरान जान गंवाने वाले सूरज के परिवार ने उनका शव लेने से मना कर दिया है. वे सही मुआवजे की मांग कर रहे हैं. परिवार ने आरोप लगाया है कि पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता शोक जताने के लिए आगे नहीं आया है.

TVK के पदाधिकारियों की जनसभा 13 फरवरी को सेलम जिले में हुई थी. करूर में पहले हुई एक घटना को देखते हुए, इसमें सिर्फ 5,000 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई थी. जैसे ही विजय की कार रैली ग्राउंड में घुसी, वॉलंटियर और फैन सड़क के दोनों ओर जमा हो गए, जिससे धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी मच गई.

जब टीवीके के संस्थापक और अभिनेता विजय जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान सूरज कथित तौर पर गर्मी और भीड़ के बीच बेहोश हो गए. पुलिस वाले उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस जांच में पता चला कि सूरज (37) जो मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे, करीब 20 साल से सेलम में रह रहे थे और एक सिल्वर वर्कशॉप में काम करते थे. उसके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं. दो साल पहले उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, लेकिन रिश्तेदारों ने कहा कि वह ठीक हो गए थे और पूरी तरह स्वस्थ्य थे.

पुलिस ने कहा कि सूरज TVK का पदाधिकारी नहीं था और वह विजय से मिलने के लिए जनसभा में आया था. माना जा रहा है कि लू लगने (heat stroke) और अधिक भीड़ की वजह से वह गिर गया. स्थानीय पुलिस ने संदिग्ध मौत के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है.

इस बीच, सूरज के रिश्तेदारों और दोस्तों ने सेलम के जिला कलेक्टर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को सही मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक वे बॉडी को नहीं लेंगे.

सूरत के एक रिश्तेदार लक्ष्मण ने कहा, "TVK का कोई वरिष्ठ नेता परिवार से मिलने नहीं आया. सिर्फ एक व्यक्ति आया और कहा कि वह अगले दिन वापस आएगा, लेकिन वह नहीं आया. हम उसके परिवार के लिए मदद चाहते हैं. नहीं तो, हम बॉडी नहीं लेंगे. दो साल पहले उसे स्वास्थ्य समस्या हुई थी, लेकिन वह ठीक हो गया था. अगर वह बीमार था, जैसा कि पार्टी दावा कर रही है, तो वह जनसभा में क्यों आएगा?"

सूरज के एक दोस्त ने कहा कि वह पार्टी का सदस्य नहीं था, और उसने सवाल किया कि उसे इवेंट में शामिल होने के लिए एंट्री पास कैसे मिला. उसने कहा, "हमें नहीं पता कि वह अंदर कैसे आया. जब तक कुछ मदद नहीं मिलती, हम शव नहीं लेंगे."

एक अन्य दोस्त, सुभाष, जो सूरज की मौत की खबर सुनकर मुंबई से आए थे, ने दुख जताया. उन्होंने पूछा, "उनकी (सूरत की) पत्नी और बच्चों ने अपना सहारा खो दिया है. अब उनका क्या होगा? वह विजय से मिलने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. वे जो भी मदद करें, क्या वे उन्हें वापस ला सकते हैं?"

