तमिलनाडु: TVK की रैली में व्यक्ति की मौत, परिवार ने शव लेने से किया इनकार, मुआवजे की मांग

तमिलनाडु: TVK की रैली में व्यक्ति की मौत, परिवार ने शव लेने से किया इनकार

सेलम (तमिलनाडु): सेलम में टीवीके पार्टी की जनसभा के दौरान जान गंवाने वाले सूरज के परिवार ने उनका शव लेने से मना कर दिया है. वे सही मुआवजे की मांग कर रहे हैं. परिवार ने आरोप लगाया है कि पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता शोक जताने के लिए आगे नहीं आया है. TVK के पदाधिकारियों की जनसभा 13 फरवरी को सेलम जिले में हुई थी. करूर में पहले हुई एक घटना को देखते हुए, इसमें सिर्फ 5,000 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई थी. जैसे ही विजय की कार रैली ग्राउंड में घुसी, वॉलंटियर और फैन सड़क के दोनों ओर जमा हो गए, जिससे धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी मच गई. जब टीवीके के संस्थापक और अभिनेता विजय जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान सूरज कथित तौर पर गर्मी और भीड़ के बीच बेहोश हो गए. पुलिस वाले उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस जांच में पता चला कि सूरज (37) जो मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे, करीब 20 साल से सेलम में रह रहे थे और एक सिल्वर वर्कशॉप में काम करते थे. उसके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं. दो साल पहले उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, लेकिन रिश्तेदारों ने कहा कि वह ठीक हो गए थे और पूरी तरह स्वस्थ्य थे. पुलिस ने कहा कि सूरज TVK का पदाधिकारी नहीं था और वह विजय से मिलने के लिए जनसभा में आया था. माना जा रहा है कि लू लगने (heat stroke) और अधिक भीड़ की वजह से वह गिर गया. स्थानीय पुलिस ने संदिग्ध मौत के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है.