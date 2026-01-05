ETV Bharat / bharat

रूस-यूक्रेन जंग में फंसकर मनदीप की मौत, परिवार ने इंसाफ की लगाई गुहार... अंतिम संस्कार रोका

मनदीप की रूस-यूक्रेन जंग में मौत हो गई। परिवार ने इंसाफ की मांग करते हुए उसके शव को अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया.

-Family refused cremation of Mandeep Kumar, who was killed in the Russia-Ukraine war
रूस यूक्रेन जंग की तस्वीर (फाइल फोटो) (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 7:17 PM IST

कपूरथला: रूस और यूक्रेन जंग में मारे गए जालंघर के गोराया निवासी मनदीप कुमार के परिवार ने इंसाफ की मांग को लेकर उनके शव का अंतिम संस्कार रोक दिया है. परिवार का कहना है कि जब तक इस मामले में शामिल डंकर और फर्जी ट्रैवल एजेंटों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

पुलिस प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी गई है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इस मामले को लेकर राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल का बड़ा बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा कि फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे को पहले भी राज्यसभा में उठा चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं.

संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने बताया कि हाल ही में पीड़ित परिवार ने उनसे मुलाकात की थी, जिसमें गंभीर खुलासे हुए. परिवार की ओर से जानकारी दी गई कि कुल 10 लोग इस नेटवर्क के जरिए विदेश भेजे गए थे, जिनमें से अब तक केवल एक युवक ही वापस लौट पाया है, जबकि चार अन्य नौजवान अभी भी लापता हैं.

परिवार और सामाजिक संगठनों का कहना है कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. यह मामला अब सिर्फ एक परिवार तक सीमित न रहकर फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बड़ी मांग बनता जा रहा है.

बता दें कि, गोराया कस्बे से कई साल पहले अपने सुनहरे भविष्य का सपना लिए विदेश कमाने गया मनदीप कुमार आखिरकार ऐसे जाल में फंस गया, जिससे निकलने का उसे कभी मौका ही नहीं मिला. खबर के मुताबिक, जैसे ही मनदीप का शव गोराया उनके पहुंचा, परिवार में चीख-पुकार मच गई. विदेश में बेटे की मौत से परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है.

