ETV Bharat / bharat

रूस-यूक्रेन जंग में फंसकर मनदीप की मौत, परिवार ने इंसाफ की लगाई गुहार... अंतिम संस्कार रोका

कपूरथला: रूस और यूक्रेन जंग में मारे गए जालंघर के गोराया निवासी मनदीप कुमार के परिवार ने इंसाफ की मांग को लेकर उनके शव का अंतिम संस्कार रोक दिया है. परिवार का कहना है कि जब तक इस मामले में शामिल डंकर और फर्जी ट्रैवल एजेंटों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

पुलिस प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी गई है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इस मामले को लेकर राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल का बड़ा बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा कि फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे को पहले भी राज्यसभा में उठा चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं.



संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने बताया कि हाल ही में पीड़ित परिवार ने उनसे मुलाकात की थी, जिसमें गंभीर खुलासे हुए. परिवार की ओर से जानकारी दी गई कि कुल 10 लोग इस नेटवर्क के जरिए विदेश भेजे गए थे, जिनमें से अब तक केवल एक युवक ही वापस लौट पाया है, जबकि चार अन्य नौजवान अभी भी लापता हैं.



परिवार और सामाजिक संगठनों का कहना है कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. यह मामला अब सिर्फ एक परिवार तक सीमित न रहकर फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बड़ी मांग बनता जा रहा है.