गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिला ललिता गौतम हत्याकांड का पीड़ित परिवार, मुख्यमंत्री से मिला दोषियों को कड़ी सजा का भरोसा
गाजियाबाद में सीएम योगी से मिला पीड़ित परिवार, मुख्यमंत्री बोले- दोषियों को मिलेगी फांसी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 11:14 AM IST
गाजियाबाद/ मेरठ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मुलाकात की. सीएम योगी ने इस मुलाकात में परिवार को उचित कार्रवाई और आर्थिक मदद का भरोसा दिया.
गाजियाबाद गेस्ट हाउस में मुलाकात: पीड़ित परिवार की सीएम योगी से मुलाकात गाजियाबाद स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुई. मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख जताया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
इस जघन्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी.- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, यूपी
परिवार को मदद: पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के सीएम ने निर्देश दिए हैं. साथ ही सीएम ने मृतका के पिता और चाचा को जल्द आवास देने के अधिकारियों को निर्देश दिए. पीड़ित परिवार को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड समेत सभी पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का भी आदेश मिला है.
मुलाकात के दौरान मेरठ के प्रभारी मंत्री असीम अरुण और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज समेत मेरठ मंडल के कमिश्नर और डीआईजी मौजूद रहे. सीएम योगी ने मेरठ मंडलायुक्त और डीआईजी से इस प्रकरण में पूरी जानकारी भी ली. साथ ही पुलिस के द्वारा अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई ये जानकारी भी ली. मेरठ में यह प्रकरण काफी तूल पकड़े हुए है. जिसकी वजह से प्रदेश भर में यह मामला सुर्खियों में है. विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है.
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