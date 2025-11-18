ETV Bharat / bharat

गंगोत्री से रामेश्वरम तक 3300 किमी की जल जागरण पदयात्रा पर निकला परिवार, छोटे बच्चों की भागीदारी बनी प्रेरणा

वैश्विक जल संकट के बीच अनोखी पहल पर निकला परिवार, गंगोत्री से रामेश्वरम तक करेगा 3300 किमी की पदयात्रा, छोटे बच्चे भी यात्रा में शामिल

Jal Sanrakshan Padyatra
जल जागरण पदयात्रा पर निकला परिवार (फोटो सोर्स- Robin Singh)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 18, 2025 at 7:45 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मसूरी: तेजी से बढ़ते वैश्विक जल संकट के बीच अमेठी का एक परिवार ऐसी अनोखी पहल पर निकला है, जिसकी मिसाल आज के दौर में शायद ही कहीं मिले. जिसके तहत मां गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री धाम से रामेश्वरम तक 3,300 किलोमीटर लंबी जल जागरण पदयात्रा निकाली जा रही है. इसी कड़ी में यह पदयात्रा मसूरी पहुंची. जहां स्थानीय लोगों ने यात्रा दल का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया.

जल जागरण पदयात्रा पर निकला रोबिन सिंह का परिवार: जल जागरण पदयात्रा अभियान का नेतृत्व कर रहे रोबिन सिंह ने बताया कि उनकी यह यात्रा 9 राज्यों और 45 जिलों से होकर रामेश्वरम तक जाएगी. जिसके तहत वो गंगोत्री से लेकर आए गंगाजल का रामेश्वरम में जलाभिषेक करेंगे. खास बात ये है कि उनकी पत्नी और दो बच्चे समेत अन्य लोग शामिल हैं.

बच्चों की भागीदारी बनी यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा: इस पदयात्रा को खास बनाता है इसमें शामिल 8 वर्षीय अभिराज सिंह और 6 वर्षीय पीयूष सिंह का सफर. दोनों नन्हे बच्चे हर किलोमीटर के साथ जल संरक्षण का संदेश देते हुए चल रहे हैं. उनके उत्साह को देखकर स्थानीय लोग भी भावुक हो उठे. लोगों का कहना था कि इतने छोटे बच्चों का इस स्तर के अभियान में शामिल होना 'देश के उज्ज्वल भविष्य की निशानी' है.

Jal Sanrakshan Padyatra
गंगोत्री से रामेश्वरम तक निकल रही पदयात्रा (फोटो सोर्स- Robin Singh)

रोबिन सिंह का कहना है कि इस पदयात्रा का उद्देश्य देशभर में जल संरक्षण को लेकर संवाद खड़ा करना है. साथ ही कहा कि 'जीवन, जंगल, जमीन और जल ये चारों सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन की रीढ़ हैं. अगर आज हम पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा.'

"यह सिर्फ कदमों की यात्रा नहीं, बल्कि धरती को बचाने का संकल्प है."- संयोजक, जल जागरण पदयात्रा

मसूरी में उमड़ा उत्साह, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया अभिनंदन: स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता पंकज अग्रवाल ने यात्रा दल का स्वागत करते हुए कहा कि परिवार का यह प्रयास समाज को नई दिशा दिखाने वाला है. यह प्रयास यकीनन लोगों को जागरूक करने का काम करेगा.

"3300 किलोमीटर पैदल चलना कोई साधारण बात नहीं है. यह परिवार जिस निष्ठा से संदेश फैला रहा है, वो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा."- पंकज अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मसूरी

मसूरी से देहरादून के लिए प्रस्थान: रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार सुबह यात्रा दल मसूरी से देहरादून के लिए रवाना हुआ. रोबिन सिंह ने बताया कि मसूरी में मिला स्नेह और समर्थन उनके लिए ऊर्जा का कार्य करता है. उन्होंने कहा कि 'हर शहर हमें नई ताकत देता है. हमारा लक्ष्य है कि जल संकट पर एक राष्ट्रव्यापी संवाद शुरू हो और हर नागरिक इस मिशन से जुड़े.'

Jal Sanrakshan Padyatra
मसूरी में जल जागरण यात्रा से जुड़े लोग (फोटो- ETV Bharat)

गंगोत्री से हरिद्वार, फिर यूपी होते हुए मार्च 2026 में रामेश्वरम तक जाएगी यात्रा: यह पदयात्रा उत्तराखंड से उतरकर उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, दक्षिण भारत के कई राज्यों से गुजरते हुए मार्च 2026 में रामेश्वरम पहुंचेगी. जहां भगवान शिव पर जलाभिषेक कर अभियान का समापन किया जाएगा.

"सनातन परंपरा में शिवलिंग पर जल का चढ़ाना सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहरा पर्यावरण संदेश भी देता है. क्योंकि, जल ही जीवन है." - संयोजक, जल जागरण पदयात्रा

पहाड़ों ने दिखाया 'जल का मूल्य': रोबिन सिंह ने बताया कि पैदल चलते हुए परिवार को प्रकृति को बहुत करीब से देखने का मौका मिला. उन्हें रास्ते में कई औषधीय पौधे, दुर्लभ वनस्पतियां और स्थानीय खान-पान की झलक मिली. उन्होंने कहा कि 'जब पैदल चलते हैं तो सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि प्रकृति भी संवाद करती है. पहाड़ पानी का महत्व सिखाते हैं.'

Jal Sanrakshan Padyatra
पदयात्रा में बच्चे भी शामिल (फोटो सोर्स- Robin Singh)

उन्होंने कहा कि 'ऑक्सीजन संकट याद है? पानी खत्म हुआ तो हालात उससे भी भयावह होंगे.' कोविड काल में ऑक्सीजन की किल्लत का जिक्र करते हुए रोबिन सिंह ने चेतावनी दी कि 'जिस दिन पानी खत्म होने लगा, मानव सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा.'

रोबिन सिंह ने कहा कि 'दुनिया में तेजी से पानी दूषित हो रहा है. अगर अभी नहीं जागे तो भविष्य हमें माफ नहीं करेगा.' ऐसे में समाज और सरकार दोनों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी. जल संरक्षण सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है. रोबिन सिंह मानते हैं कि 'संवाद से ही चिंतन बनता है, चिंतन से योजना और योजना से क्रियान्वयन. यही जल संरक्षण का रास्ता है.'

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

JAL SANRAKSHAN PADYATRA
जल जागरण पदयात्रा
गंगोत्री से रामेश्वरम तक पदयात्रा
ROBIN SINGH FAMILY PADYATRA
JAL JAGRAN YATRA REACHED MUSSOORIE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.