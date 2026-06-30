खेत पर काम करने वाले परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या! दो बच्चों समेत 4 शव बरामद
परिवार के मुखिया ने पत्नी और दो बच्चों की हत्या की और फिर अपनी जान दे दी.
Published : June 30, 2026 at 12:29 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 12:58 PM IST
फलोदी : जिले के देचू थाना क्षेत्र में एक ट्यूबवेल पर काम करने वाले कृषक परिवार के सामूहिक आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. आशंका है कि सोमवार देर रात को परिवार के मुखिया ने पत्नी और दो बच्चों की हत्या की और फिर अपनी जान दे दी. मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीमें पड़ताल कर रही हैं.
एएसपी बृजराज सिंह ने बताया कि परिवार चार साल से खेत पर कृषक का कार्य करता था, जो मूलतः पाली के रोहट के बिटू गांव का रहने वाला था. अभी मौके पर अधिकारी मौजूद हैं. जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस को सूचना मिली थी कि खेत में बने घर के बाहर चारपाई पर एक महिला और दो बच्चों के शव पड़े हैं, जबकि एक व्यक्ति का शव अंदर कमरे में मिला है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. मौके पर फॉरेंसिक की टीम भी जांच कर रही है.
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6 साल पहले 11 ने की सामूहिक आत्महत्या : अगस्त 2020 में देचू क्षेत्र के लोदता गांव में खेत पर काम करने वाले पाकिस्तान से आए एक ही परिवार के 11 हिंदू विस्थापितों ने सामूहिक आत्महत्या की थी. दो भाइयों के परिवार में एक मात्र सदस्य केवलराम ही जीवित बचा था.