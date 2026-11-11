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50 फीट गहरे सीवर के मैनहोल में गिरा मासूम, मां का रो-रो कर बुरा हाल, बीते हादसों से प्रशासन ने नहीं लिया सबक?

नांगली विहार एक्सटेंशन में मैनहोल में गिरा मासूम,रेस्क्यू ऑपरेशन जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आउटर दिल्ली के बाप्रोला, नांगली विहार एक्सटेंशन में बीते मंगलवार की दोपहर एक दर्दनाक हादसा पेश आया. जहां 4 साल का मासूम बच्चा एक खुले 50 फीट मैनहोल (सीवर) में गिर गया. जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है. वही बच्चे की पहचान 4 वर्षीय इमरान के रूप में हुई है जो पांच भाई बहन में सबसे छोटा था और मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला था.

वहीं इस हादसे के बाद मां-बाप का रो-रो कर बुरा हाल है. बच्चे के पिता खुर्शीद बताते हैं कि घटना कल मंगलवार दोपहर 3:00 बजे की है जब मेरे पत्नी के साथ मेरे दो बच्चे पार्क में खेल रहे थे तभी मेरे दोनों बच्चे ने शौच जाने की बात कही और इसके बाद मेरे दोनों बच्चे जो सीवर का नाला बनाया गया है उसका गेट टूटे होने की वजह से अंदर प्रवेश कर गए और जैसे ही वह गटर पर बैठा तभी वह नीचे गिर गया. हालांकि उसकी मां ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह हाथ से छूट कर नीचे चला गया.

नांगली विहार एक्सटेंशन में मेनहोल में गिरे बच्चा, तलाशी अभियान जारी (ETV Bharat) पीड़ित इमरान के पिता का कहना है कि अगर गटर पर परमानेंट ढक्कन होता और उस पर प्लास्टिक नहीं रखा गया होता तो यह घटना नहीं होती. हम इसे प्रशासन की लापरवाही मानते हैं एक तो गेट खुला हुआ है और दूसरे में जो नाले का गटर का ढक्कन है वह टूटा हुआ था और उसके जगह पर प्लास्टिक की चादर से ढक कर रखा गया था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ. मंगलवार दोपहर से बच्चें की तलाश की जा रही है लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है. मेरी प्रशासन से अपील है कि मेरे बच्चे की तलाश कर उसकी बॉडी हमें सौंप दी जाए.



वहीं बच्चें का चाचा सोनू का कहना है कि प्रशासन अपना ठीक से काम नहीं कर रहा है. बच्चें के ढूंढने के लिए जैसी तलाशी अभियान चलनी चाहिेए वैसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से बच्चे का अब तक सुराग नहीं लग सका है. हमारा परिवार बस यही चाहता है कि प्रशासन मेरे भतीजे की बॉडी को जल्द से जल्द तलाश कर हमें दे दे. परिजनों का रो रो कर बुरा हाल (Video Credit; ETV Bharat) Delhi: दिल्ली में सात साल के बच्चे का शव नाले से बरामद, कई दिन से लापता था मासूम



वही बच्चें की बहन गजाला बताती है कि कल 3:00 बजे से ही यहां मेरा भाई गिर गया लेकिन अभी तक प्रशासन के लोगों ने उसकी तलाशी पूरी नहीं की सब इधर-उधर की बातें घुमा रहे हैं हमें हमारे भाई की बॉडी चाहिए. यहां पर गेट टूटा हुआ है जिसके वजह से पार्क में खेलने वाले बच्चे खेलते खेलते यहां चले आते हैं और इसलिए मेरा भाई भी मैनहोल में गिर गया अगर गेट लगा होता तो यह हादसा नहीं होता. मौक-ए-वारदात पर लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat) प्रशासन की कई टीमें मौके पर तलाशी अभियान में जुटी (ETV Bharat) वही हम आपको बता दें कि मैनहोल में बच्चें के गिरने के बाद परिजनों ने अपने स्तर पर बच्चें को निकालने की बहुत कोशिश की और काफी तलाश करने के बाद भी जब बच्चा नहीं मिला तब इसकी सूचना रात में पुलिस को दी गई.वही प्रशासन को इसकी सूचना रात करीब 9:45 बजे मिली.हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन तुरंत एक्शन में आया. बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए NDRF ,दिल्ली फायर सर्विस (DFS), दिल्ली पुलिस, DDMA और BSF की टीमें मौके पर तैनात की गई हैं.सीवर लाइन के भीतर बच्चे की लोकेशन का पता लगाने के लिए रेस्क्यू टीमें सक्शन पंप और अत्याधुनिक स्कैनिंग उपकरणों का इस्तेमाल कर रही हैं. गोताखोरों की शुरुआती कोशिशों के बाद अब पूरा ऑपरेशन NDRF संभाल रही है. मैनहोल में गिरे बच्चे का अब तक सुराग नहीं,परिजन परेशान (ETV Bharat) कई घंटों से लगातार सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चे का सुराग नहीं मिल पाया है. मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं और बच्चे के परिवार वाले उसके बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं.