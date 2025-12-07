ETV Bharat / bharat

अंतिम संस्कार के नहीं थे पैसे, परिजन शव के साथ तीन दिन बिताए, जानें कहां

जिदिमेटला: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर बड़ा अफसोस होता है. एक परिवार पैसे के आभाव में तीन दिनों तक शव के साथ रहा. उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ताबूत खरीदे और उसका अंतिम संस्कार करवाए. बाद में मामला प्रकाश में आने पर अंतिम संस्कार कराया गया.

परिवार के मुखिया की बीमारी की वजह से मौत हो गई और परिवार इतना गरीब था कि वे ताबूत के बिना अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते थे. उन्होंने तीन दिन घर पर शव के साथ बिताए. जब घर के मालिक को मामले के बारे में पता चला और उन्होंने पुलिस को बताया. पुलिस ने एक वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशन के जरिए अंतिम संस्कार करवाया.

यह घटना मेडचल-मलकाजगिरी जिले के जीदीमेटला पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई. इंस्पेक्टर गद्दाम मल्लेश द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महबूबनगर जिले के स्वामीदास (76) अपने परिवार के साथ एनएलबी नगर शापुरनगर में रहते थे. उनकी छोटी बेटी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करके परिवार का गुजारा करती थी. स्वामीदास ने तीन महीने पहले बीमारी की वजह से नौकरी छोड़ दी थी.