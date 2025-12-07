ETV Bharat / bharat

अंतिम संस्कार के नहीं थे पैसे, परिजन शव के साथ तीन दिन बिताए, जानें कहां

पैसे की कमी के कारण अंतिम संस्कार नहीं कर पाने वाले परिवार के सदस्यों ने तीन दिन तक शव के साथ घर पर ही बिताए.

सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
Published : December 7, 2025 at 9:58 AM IST

जिदिमेटला: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर बड़ा अफसोस होता है. एक परिवार पैसे के आभाव में तीन दिनों तक शव के साथ रहा. उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ताबूत खरीदे और उसका अंतिम संस्कार करवाए. बाद में मामला प्रकाश में आने पर अंतिम संस्कार कराया गया.

परिवार के मुखिया की बीमारी की वजह से मौत हो गई और परिवार इतना गरीब था कि वे ताबूत के बिना अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते थे. उन्होंने तीन दिन घर पर शव के साथ बिताए. जब घर के मालिक को मामले के बारे में पता चला और उन्होंने पुलिस को बताया. पुलिस ने एक वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशन के जरिए अंतिम संस्कार करवाया.

यह घटना मेडचल-मलकाजगिरी जिले के जीदीमेटला पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई. इंस्पेक्टर गद्दाम मल्लेश द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महबूबनगर जिले के स्वामीदास (76) अपने परिवार के साथ एनएलबी नगर शापुरनगर में रहते थे. उनकी छोटी बेटी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करके परिवार का गुजारा करती थी. स्वामीदास ने तीन महीने पहले बीमारी की वजह से नौकरी छोड़ दी थी.

उनकी सेहत पूरी तरह खराब हो गई है और उन्हें पैसे की भी दिक्कत हो रही थी. इस बीच मकान मालिक ने हाल ही में किराया न देने पर पुलिस को मामला बताया था. इस बीच सोमवार को अचानक स्वामी दास की मौत हो गई. अब परिवार वालों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उनका अंतिम संस्कार की व्यवस्था करे.

ऐसे में वे तीन दिन तक बॉडी के साथ घर पर ही रहे. इस बीच वे घर से बाहर नहीं निकले. मकान मालिक को शक हुआ और गुरुवार को उन्हें मामले का पता चला. उन्होंने तुरंत पुलिस को बताया. वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने घर में डेड बॉडी पाया. उसे तुरंत गांधी हॉस्पिटल ले गए. शुक्रवार को सत्य हरिश्चंद्र फाउंडेशन ने अंतिम संस्कार किया. परिवार के सदस्यों को एक रानीगंज में एक एनजीओ में रखा गया.

