ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल SIR: वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के बाद मांगी इच्छामृत्यु, कहा, मैं लाचार हूं...

मध्यमग्राम (नॉर्थ 24 परगना): पश्चिम बंगाल में मध्यमग्राम के एक परिवार ने SIR में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के बाद इच्छामृत्यु की मांग की है. खबर के मुताबिक, सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद, सुमिताभ मुखर्जी ने अपना वोटिंग अधिकार खो दिया है.

उनका नाम वोटर लिस्ट से 'डिलीट' (हटाया गया) कर दिया गया है. उन्होंने जिला और ब्लॉक प्रशासन का हर दरवाजा खटखटाया, फिर भी उनका आरोप है कि कोई समाधान नहीं निकला.

रातों-रात वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाए जाने के बाद, मध्यमग्राम के 43 साल के सुमिताभ को अब 'डिटेंशन कैंप' का डर सता रहा है. लगभग अपनी समझ के आखिरी छोर पर, उन्होंने आखिरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर) को एक याचिका दी है, जिसमें अपने और अपने पूरे परिवार के लिए मर्जी से मौत की आज्ञा मांगी है. जैसे ही यह घटना सामने आई, प्रशासनिक मंडल में जबरदस्त हलचल मच गई.

एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए, सुमिताभ ने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि वैध मतदाता के नाम इस तरह से मनमाने ढंग से काटकर उन्हें मर्जी से मौत की ओर न धकेला जाए. हालांकि, जिला चुनाव अधिकारी ने इस मामले को ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) पर छोड़ दिया है.

सुमिताभ मध्यमग्राम के कोरा बाबूपारा इलाके में रहते हैं, जो नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 में आता है. उनके परिवार में उनके बुज़ुर्ग माता-पिता के अलावा उनकी पत्नी और एक बेटा है. सुमिताभ के पिता, जो पहले एयर फोर्स में थे, कई साल पहले रिटायर हो गए थे. सुमिताभ खुद ड्राइवर का काम करते हैं. उनका जन्म और पालन-पोषण यहीं हुआ है, और उनके परिवार के लोग भी लंबे समय से मध्यमग्राम में रह रहे हैं.

हालांकि सुमिताभ का नाम 2002 की रिवाइज्ड वोटर लिस्ट में नहीं था, लेकिन उनके पिता का नाम (रिटायर्ड सैनिक के तौर पर) जरूर था. इस जानकारी का इस्तेमाल करके, सुमिताभ ने SIR एन्यूमरेशन फॉर्म भरा और तय समय में स्थानीय बीएलओ को जमा कर दिया. उस जमा किए गए फॉर्म के आधार पर, सुमिताभ का नाम एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में भी आ गया. हालांकि, उस समय भी एक नई मुश्किल खड़ी हो गई. आरोप है कि ड्राफ्ट लिस्ट में सीरियल नंबर 638 के तहत उनका नाम खास तौर पर लिस्टेड होने के बावजूद, सुमिताभ को सुनवाई के लिए नोटिस मिला.

5 जनवरी को, वह सुनवाई के लिए तय समय पर स्थानीय बीडीओ कार्यालय में पेश हुआ. उस दिन, उन्होंने अपने सभी जरूरी दस्तावेज SIR प्रक्रिया के लिए नियुक्त अधिकारी को जमा कर दिए. लेकिन, जब अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई, तो पता चला कि उनके माता-पिता और पत्नी के नाम तो थे, लेकिन सुमिताभ का नाम वोटर रोल से 'डिलीट' कर दिया गया था. उसके बाद उनकी रातों की नींद उड़ गई. वह अब इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं.

फिर भी, कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद भी, जब अधिकारियों से कोई हल नहीं निकला, तो सुमिताभ पूरी तरह से बेबस महसूस करते हुए, आखिरकार गुरुवार को जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस गए और अपने और अपने परिवार की मर्जी से मौत की इजाजत मांगने के लिए एक अर्जी दी. हालांकि जिला चुनाव अधिकारी के ऑफिस के स्टाफ ने शुरू में उसकी अर्जी लेने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन आखिरकार उन्हें उस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ा. लंबे इंतज़ार के बाद, संबंधित विभाग के अधिकारियों ने आखिरकार अर्जी मान ली.