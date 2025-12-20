ETV Bharat / bharat

चाईबासा सदर अस्पताल की लापरवाही! पहले मौत फिर मासूम को वाहन भी नहीं हुआ नसीब, शव को थैले में डालकर गांव पहुंचे परिजन

चाईबासा सदर अस्पताल में लापरवाही का एक मामला सामने आया है. एक परिजन को अपने मासूम का शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला.

ETV Bharat Jharkhand Team

December 20, 2025

देवेन्द्र कुमार की रिपोर्ट

चाईबासा: मानवता को झकझोर देने वाली एक बेहद दुःखद और शर्मनाक घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले से सामने आई है. इस घटना ने स्वास्थ्य सिस्टम को सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया है. एक परिजन अपने बच्चे का इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचे. जहां बच्चे की जान तो नहीं बच सकी लेकिन मासूम को आखिर में शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ. जिसके चलते परिजन को अपने बच्चे का शव एक थैले में डालकर गांव ले जाना पड़ा.

दरअसल, नोवामुंडी प्रखंड के बालजोड़ी गांव निवासी डिम्बा चतोम्बा को अपने 4 वर्षीय मासूम बच्चे के शव को सम्मान के साथ घर ले जाना था, जिसके लिए शव वाहन नसीब नहीं हुई. मजबूरन टूटे हुए पिता ने बच्चे के शव को थैले में रखकर बस से गांव ले जाने का फैसला किया.

इलाज के दौरान मासूम की मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, डिम्बा चतोम्बा अपने बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे. परिजनों को उम्मीद थी कि अस्पताल में बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई. मासूम की मौत के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में चला गया.

शव वाहन के लिए घंटों की गुहार, नहीं मिली मदद

बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने शव को गांव ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन से शव वाहन उपलब्ध कराने की मांग की. बताया जाता है कि परिजन घंटों तक अस्पताल परिसर में शव वाहन का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं मिली. इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने न कोई वैकल्पिक व्यवस्था की और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी ने संवेदनशीलता दिखाई.

गरीबी और व्यवस्था की बेरुखी ने तोड़ा पिता का हौसला

गरीब और असहाय पिता डिम्बा चतोम्बा के पास निजी वाहन किराए पर लेने तक के साधन नहीं थे. प्रशासनिक संवेदनहीनता और स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही से टूट चुके परिजन आखिरकार बच्चे के शव को एक थैले में रखकर बस से बालजोड़ी गांव ले जाने को विवश होना पड़ा. इसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई.

स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर उठे गंभीर सवाल

इस हृदयविदारक घटना ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और नि:शुल्क शव वाहन सेवा की पोल खोल दी है. सरकार गरीबों के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है.

शव ले जाने के लिए हमलोग एम्बुलेंस नहीं देते हैं. उसके लिए शव वाहन की व्यवस्था है और जिले में एक ही शव वाहन है. हालांकि हमलोगों ने बच्चों के परिजनों से कहा था कि दो-तीन घंटा इंतजार कर लें, लेकिन परिजन नहीं माने और शव को थैले में डालकर घर के लिए निकल गए:- डॉ. भारती मिंज, सिविल सर्जन, चाईबासा सदर अस्पताल

सम्मानजनक अंतिम यात्रा भी नसीब नहीं

यह घटना केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि समाज को झकझोर देने वाली सच्चाई है. जहां एक पिता को अपने मासूम बच्चे की अंतिम यात्रा भी सम्मान के साथ नसीब नहीं हो सकी. सवाल यह है कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारी किसकी है और जवाबदेही कब तय होगी? स्थानीय लोगों ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई और पिता इस तरह का दर्द झेलने को मजबूर न हो.

दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई: इरफान अंसारी

इस मामले को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने विभागीय मंत्री इरफान अंसारी से फोन पर बात की. इस पर उन्होंने कहा कि किसी के निधन होने पर एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन शव वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रावधान है. अगर किसी आदिवासी पीड़ित परिवार के साथ ऐसा कुछ भी हुआ है तो इसमें जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

