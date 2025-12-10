ETV Bharat / bharat

बेटे की याद न मिट पाए, इसलिए मां ने बनवा दिया मंदिर

13 साल के बेटे की मौत. उसकी याद को संजोने के लिए बनवाया मंदिर.

temple
बेटे की याद में बनवाया मंदिर (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 10, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

राजमहेंद्रवरम : आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी की रहने वाली एक महिला ने अपने बेटे की याद में एक मंदिर बनवाया है. गंभीर बीमारी की वजह से उसके 13 साल के बेटे की मौत हो गई थी. इसने पूरे परिवार पर वज्रपात कर दिया. बेटे के प्रति स्नेह और उसकी याद को संजोए रखने के लिए परिवार ने यह मंदिर बनवाया है.

राजमहेंद्रवरम निवासी कंदिमल्ला वेणुगोपाल और श्रीदेवी दो बच्चों, बेटी साईं तेजस्विनी और बेटे वेदासई दत्ता के माता-पिता हैं. 2016 में युवा वेदासई दत्ता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया. इस घटना ने माता-पिता को सदमे में ला दिया. विशेष रूप से माता श्रीदेवी इस त्रासदी से उबर नहीं पाईं. उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा मानो उनके बेटे ने अपनी स्मृति में एक मंदिर बनवाने की इच्छा व्यक्त की हो. इसी भावना को ध्यान में रखते हुए, दंपति ने एक ऐसी जगह बनाने का फैसला किया जहां वे उनकी उपस्थिति को जीवित रख सकें.

Smarak
बेटे की याद में बनवाया स्मारक (Eenadu)

अपने बेटे की स्मृति को सम्मान देने और अपने दुःख को सेवा भाव में बदलने के लिए, इस दंपत्ति ने ओंकारेश्वर नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की. इस ट्रस्ट के माध्यम से, उन्होंने अब तक 50 लाख रुपये के विभिन्न सेवा कार्य किए हैं. हर महीने की 5वीं और 19वीं तारीख को, वे अन्न समाराधना का आयोजन करते हैं, जिसमें वे श्रद्धालुओं, आगंतुकों और आसपास के गांवों के लोगों को भोजन कराते हैं.

ap
पूर्वी गोदावरी की रहने वाली श्रीदेवी, जिन्होंने अपने बेटे को खोया (Eenadu)

श्रीदेवी ने बताया, "ऐसा लगा जैसे मेरे बेटे ने ही कहा हो कि मंदिर बनाया जाना चाहिए. इसीलिए हमने समाधि पर उसकी संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की और मंदिर का नाम वेद साई दत्ता मंदिर रखा."

यह मंदिर माता-पिता के प्रेम का एक अनूठा प्रतीक बन गया है, जो एक बार फिर यह साबित करता है कि दुःख भी कभी-कभी ताजमहल जैसी शक्तिशाली इमारतों का निर्माण कर सकता है, जो केवल पत्थर से ही नहीं बल्कि गहरे प्रेम, भक्ति और अटूट बंधन से बनी हैं.

temple
बेटे की याद में बनवाया मंदिर (Eenadu)

ये भी पढ़ें : पत्नी की याद में बनवाया 2.50 करोड़ का भव्य मंदिर, जानिए इसके पीछे की कहानी

TAGGED:

TAJ MAHAL BUILT BY A MOTHERS
बेटे की याद में मंदिर
आंध्र प्रदेश
TEMPLE IN MEMORY OF SON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.