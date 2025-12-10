ETV Bharat / bharat

बेटे की याद न मिट पाए, इसलिए मां ने बनवा दिया मंदिर

राजमहेंद्रवरम : आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी की रहने वाली एक महिला ने अपने बेटे की याद में एक मंदिर बनवाया है. गंभीर बीमारी की वजह से उसके 13 साल के बेटे की मौत हो गई थी. इसने पूरे परिवार पर वज्रपात कर दिया. बेटे के प्रति स्नेह और उसकी याद को संजोए रखने के लिए परिवार ने यह मंदिर बनवाया है. राजमहेंद्रवरम निवासी कंदिमल्ला वेणुगोपाल और श्रीदेवी दो बच्चों, बेटी साईं तेजस्विनी और बेटे वेदासई दत्ता के माता-पिता हैं. 2016 में युवा वेदासई दत्ता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया. इस घटना ने माता-पिता को सदमे में ला दिया. विशेष रूप से माता श्रीदेवी इस त्रासदी से उबर नहीं पाईं. उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा मानो उनके बेटे ने अपनी स्मृति में एक मंदिर बनवाने की इच्छा व्यक्त की हो. इसी भावना को ध्यान में रखते हुए, दंपति ने एक ऐसी जगह बनाने का फैसला किया जहां वे उनकी उपस्थिति को जीवित रख सकें. बेटे की याद में बनवाया स्मारक (Eenadu)