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पूर्वजों की तलाश में सात समंदर पार से इंडिया पहुंचा परिवार, वाराणसी के 'ज्ञान लैब' में दिया डीएनए सैंपल

दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम से एक परिवार अपने पूर्वजों की तलाश में सात समंदर पार कर भारत पहुंचा. ( ETV Bharat )

वाराणसी: दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम से एक परिवार अपने पूर्वजों की तलाश में सात समंदर पार कर भारत पहुंचा है. जॉन मोहनलाल रामनंदनलाल और शारदा रामनंदनलाल ने अपने 70 वर्षीय पिता का जीवन भर का सपना पूरा करने के लिए बनारस और गाजीपुर जिले के खानपुर गांव का दौरा किया है.

इस यात्रा के दौरान, परिवार ने अपनी वंशावली की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए ज्ञान लैब में प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे को अपना डीएनए सैंपल भी सौंपा है.

दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम से एक परिवार अपने पूर्वजों की तलाश में सात समंदर पार कर भारत पहुंचा. (ETV Bharat) ऐतिहासिक दस्तावेजों और शोध रिपोर्ट के अनुसार, इस परिवार के पूर्वज रामनंदन और उनकी पत्नी राजवंतिया उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर थाना अंतर्गत खानपुर गांव के रहने वाले थे. उस समय रामनंदन की उम्र मात्र 24 वर्ष थी और उनके पिता का नाम होरोपुरसाद (हरि प्रसाद) था. वहीं, राजवंतिया की उम्र 22 वर्ष थी और उनके पिता का नाम बरम चारीलाल था. यह दंपति कायस्थ समुदाय से ताल्लुक रखता था. वे 25 अगस्त 1894 को कलकत्ता से एम्स नामक अंग्रेजी जहाज से गिरमिटिया मजदूर के रूप में सूरीनाम (पारामारिबो) के लिए निकले थे. उस जहाज पर करीब 400 से 500 अन्य यात्री भी सवार थे. दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम से एक परिवार अपने पूर्वजों की तलाश में सात समंदर पार कर भारत पहुंचा. (ETV Bharat) 89 दिनों की लंबी और कठिन समुद्री यात्रा के बाद, वे 22 नवंबर 1894 को पारामारिबो पहुंचे. वहां पहुंचने के बाद उन्हें निकेरी जिले के वाटरलू बागान में काम पर रखा गया था.