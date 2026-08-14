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चमोली पीपलकोटी टनल हादसे की होगी जांच, सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना का कारण भी बताया

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. हादसे में अब तक सात मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. इनमें 11 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि एक मजदूर को मामूली चोट के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. वहीं, तीन मजदूर अभी भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं. हालांकि चमोली जिलाधिकारी ने 9 मौतों की बात कही है. घटना की जानकारी लेने और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक आपदा प्रबंधन विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जांच की बात कही है.

चमोली के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टीएचडीसी की टनल में कल 13 अगस्त गुरुवार को अचानक पानी और मलबा आने से बड़ा हादसा हो गया. घटना के वक्त टनल के अंदर काम कर रहे 22 मजदूर इसकी चपेट में आ गए. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ समेत तमाम रेस्क्यू फोर्स को तत्काल मौके पर भेजा गया और बचाव अभियान शुरू किया गया.

चमोली पीपलकोटी टनल हादसे की होगी जांच (ETV Bharat)

आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि अब तक 22 में से 12 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है. रेस्क्यू किए गए मजदूरों में 11 का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि एक मजदूर को मामूली चोट होने के कारण अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. आपदा आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक के मुताबिक हादसे में अब तक सात मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं. वहीं तीन मजदूर अभी भी टनल के अंदर हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.