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Falta Repolling Updates: फाल्टा सीट पर मतदान जारी, केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात

बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को फाल्टा में मतदान हुआ था. गड़बड़ी की शिकायत के बाद पुनर्मतदान का आदेश दिया गया.

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फाल्टा विधानसभा सीट पर मतदान जारी, भारी सुरक्षा बल तैनात (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 7:57 AM IST

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Updated : May 21, 2026 at 8:06 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है. सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा. मतदान को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है. पुनर्मतदान के बाद नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे.

बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के ऑफिस के सूत्र ने बताया कि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से हो, इसके लिए लगातार निगरानी के इंतजाम किए गए हैं. भय-मुक्त और निष्पक्ष वोटिंग के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. क्षेत्र में केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात हैं, जो एक विधानसभा सीट के लिए काफी ज्यादा है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को फाल्टा में मतदान हुआ था. लेकिन मतदाताओं को डराने-धमकाने की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने 2 मई को फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र के कुछ बूथों पर पुनर्मतदान कराया था. लेकिन बीजेपी ने कई बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत करते हुए फिर से चुनाव कराने की मांग की थी. इसके बाद, चुनाव आयोग ने फाल्टा क्षेत्र के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर 21 मई को फिर से वोटिंग का आदेश दिया था.

बीजेपी ने आरोप लगाया था कि 2 मई को पुनर्मतदान के दौरान कई पोलिंग बूथ पर, उसके उम्मीदवार के नाम और निशान वाले EVM बटन कथित तौर पर सफेद टेप से ढके हुए थे. आरोपों की जांच के लिए फाल्टा क्षेत्र में चुनाव रद्द कर दिया गया था और आयोग ने नए सिरे से वोटिंग कराने की घोषणा की थी.

दो दिन पहले ही, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव से हटने का ऐलान किया था. हालांकि, CEO के ऑफिस ने साफ किया कि खान के ऐलान के बावजूद, उनका नाम पुनर्मतदान में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर रहेगा और EVM पर दिखता रहेगा.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे. BJP ने 207 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की थी. 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी.

यह भी पढ़ें- चुनाव मैदान से पीछे हटे खुद को 'पुष्पा' बताने वाले TMC उम्मीदवार जहांगीर खान, 21 मई को फाल्टा में फिर से होगा मतदान

Last Updated : May 21, 2026 at 8:06 AM IST

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