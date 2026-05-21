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Falta Repolling Updates: फाल्टा सीट पर मतदान जारी, केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात

फाल्टा विधानसभा सीट पर मतदान जारी, भारी सुरक्षा बल तैनात ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है. सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा. मतदान को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है. पुनर्मतदान के बाद नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे. बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के ऑफिस के सूत्र ने बताया कि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से हो, इसके लिए लगातार निगरानी के इंतजाम किए गए हैं. भय-मुक्त और निष्पक्ष वोटिंग के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. क्षेत्र में केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात हैं, जो एक विधानसभा सीट के लिए काफी ज्यादा है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को फाल्टा में मतदान हुआ था. लेकिन मतदाताओं को डराने-धमकाने की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने 2 मई को फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र के कुछ बूथों पर पुनर्मतदान कराया था. लेकिन बीजेपी ने कई बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत करते हुए फिर से चुनाव कराने की मांग की थी. इसके बाद, चुनाव आयोग ने फाल्टा क्षेत्र के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर 21 मई को फिर से वोटिंग का आदेश दिया था.