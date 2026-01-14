ETV Bharat / bharat

इस पेड़ के गिरे हुए पत्तों की भी होती है पूजा, बौद्ध धर्म में इसका खास महत्व

महाबोधि वृक्ष का इतना महत्व है कि गिरी हुई पत्तियों की भी पूजा होती है. आध्यात्मिक के साथ-साथ इसका औषधीय लाभ भी है. स्पेशल रिपोर्ट..

महाबोधि वृक्ष के गिरते पत्तों की भी पूजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

January 14, 2026

रिपोर्ट: सरताज अहमद

गयाजी: जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह महाबोधि का पेड़ है. इस प्राचीन वृक्ष का बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है. यही कारण है कि बौद्ध धर्म के अनुयाई इसकी पत्तियों को हृदय से लगाकर रखते हैं. उसकी सूखी पत्ती पर भी उनकी गहरी आस्था होती है. अब बीटीएमसी ने बोधि वृक्ष के झड़कर गिरने वाले हर पत्ते की यूनिक आईडी जारी करने की शुरुआत की है. ये एक तरह से सर्टिफेक्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी के रूप में है, ताकि बोधि वृक्ष की महत्ता को प्रकाशित किया जा सके लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने पवित्र पेड़ की पत्तियां जो खुद झड़कर गिरती हैं या उसकी वो सूखी टहनियां जो वैज्ञानिकों के द्वारा काटी जाती हैं, उसका आखिर होता क्या है?

पीपल का पेड़ बौद्ध धर्म के लिए पवित्र: ये 585 ईसा पूर्व की बात है. बिहार के गयाजी के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे शाक्यवंश के राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. इसके बाद ही वह गौतम बुद्ध कहे गए. बोधि का अर्थ ही ज्ञान होता है. इसलिए इस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है. अखिल भारतीय भिक्षु संघ के महामंत्री प्रज्ञादीप कहते हैं कि बौद्ध धर्म के मानने वाले बोधि वृक्ष की पत्तियों को ज्ञान, आध्यात्मिकता और सभी प्राणियों के जुड़ाव का प्रतीक मानते हैं.

महाबोधि वृक्ष के पत्तों का खास महत्व (ETV Bharat)

"बोधि वृक्ष के हृदय के आकार के पत्ते हृदय से प्राप्त शांति और आनंद को दर्शाते हैं. बोधि वृक्ष से झड़कर गिरने वाली पत्तियों को उठा कर श्रद्धालु घर में रख कर उस की पूजा करते हैं, जो गहरी धार्मिक आस्था को भी दर्शाता है."- प्रज्ञादीप, महामंत्री, अखिल भारतीय भिक्षु संघ

हाईप्रोफाइल पेड़ है बोधि वृक्ष: बोधि वृक्ष की सुरक्षा और रखरखाव पर हर साल बीटीएमसी (बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी) 10 से 12 लाख रुपये खर्च करती है. संभवतः यह देश का अकेला वृक्ष है, जिसके दर्शन के लिए हर साल 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं. इसमें लाखों विदेशी पर्यटक भी होते हैं. इतना ही नहीं हर महीने इस वृक्ष की जांच देश की बड़ी संस्थान 'वन अनुसंधान संस्थान देहरादून' के वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है. इसके हेल्थ चेकअप और सुरक्षा में कोई कमी नहीं होने दी जाती है.

महाबोधि वृक्ष का विशेष महत्व (ETV Bharat)

हाई लेवल की होती है सुरक्षा: इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके लिए सुरक्षा में बिहार मिलिट्री पुलिस की चार बटालियन डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में तैनात हैं. साथ ही चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. एनएसजी और एनआईए से लेकर देश की और कई बड़ी सुरक्षा और जांच एजेंसियों के द्वारा समय समय पर सुरक्षा की व्यवस्था का निरीक्षण भी किया जाता है. स्थानीय पुलिस अधिकारियों, जवानों और महाबोधि मंदिर की सुरक्षा में लगी पुलिस फोर्स के साथ बैठक, मॉक ड्रिल वर्कशॉप और प्रशिक्षण कैंप आदि भी करते हैं.

पत्तियां उठाने के लिए हैं कर्मचारी: बीटीएमसी की सचिव महाश्वेता महारथी ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि वैसे तो बोधि वृक्ष के पास बैठे लोगों के सामने अगर पत्तियां गिरती हैं तो भक्त उसे उठाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं. हालांकि अब ये पहले जैसा आसान भी नहीं है, क्योंकि पत्तियां उठाने के लिए बीटीएमसी के कर्मचारी मौजूद होते हैं लेकिन फिर भी जिन श्रद्धालु के पास पत्ती गिरती है तो उन्हें उठाने से रोका भी नहीं जाता है. हालांकि संख्या एक दो पत्तियों की ही होती है.

बीटीएमसी सचिव महाश्वेता महारथी (ETV Bharat)

"चूंकि इस पेड़ से जुड़ी हर चीज पर आस्था है और श्रद्धालु भगवान बुद्ध से जुड़े प्रसाद के रूप में लेते हैं तो इसे उठाने से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इस बात की किसी को भी इजाजत नहीं होती है कि बोधि वृक्ष से कोई हाथ बढ़ाकर उस की हरी पत्तियों को तोड़े या नुकसान पहुंचे. ऐसा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है."- महाश्वेता महारथी, सचिव, बीटीएमसी

विशेष कोषांग में रखी जाती हैं पत्तियां: बीटीएमसी के एक कर्मचारी रवि कुमार बताते हैं कि कर्मचारियों के द्वारा पत्तियां उठाकर बीटीएमसी कार्यालय में पहुंचाया जाता है. जहां पर पत्तियों को खराब होने से बचाने के लिए कर्मचारी उसे पहले पानी में एक घंटे डालकर छोड़ देते हैं, फिर उसकी पहली परत को साफ किया जाता है. उसे अच्छे ढंग से पोंछ कर किताबों में रख कर सुखाया जाता है.

रवि कुमार बताते हैं कि जब वो पूरी तरह से सूख जाती हैं तो उसे फिर प्लास्टिक में लिमेंट करके विशेष कोषांग 'स्टोर रूम' में रखा जाता है. इन पत्तियों को यहां बोधगया दर्शन करने आने वाले वीआईपी और श्रद्धालुओं को एक तरह से प्रसाद के रूप में बीटीएमसी के द्वारा भेंट किया जाता है.

बौद्ध देशों में भेजा जाता है इसे: वैसे तो बोधि वृक्ष की कई शाखाएं बुद्धिस्ट देशों में भी हैं लेकिन सब से पवित्र और ज्ञान स्थान होने के कारण बोधगया के बोधि वृक्ष का महत्व सब से ज्यादा और अलग है. बुद्धिस्ट देशों या बौद्ध धर्म के अनुयाई जिन देशों में भी रहते हैं, वहां से अगर बोधि वृक्ष की पत्तियों की मांग होती है तो उसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय और बिहार सरकार से अनुमति के बाद भेजा जाता है. बिना सरकार की अनुमति के किसी दूसरे देश में बीटीएमसी सीधे तौर पर पत्तियों या उसके कटे तने को नहीं भेज सकती है.

दूसरे देश भी भेजे जाते हैं महाबोधि के पौधे (ETV Bharat)

कई बार बीटीएमसी से जुड़े लोगों पर आरोप भी लगते रहे हैं कि बोधि वृक्ष की पत्तियों को विदेशों में बिना सरकार की जानकारी के भेज दिए जाते हैं. इसके मकसद पर भी बातें होती रही हैं. हालांकि इस तरह के आरोपों और बातों को सचिव बीटीएमसी महाश्वेता महारथी बेबुनियाद बताती हैं और कहती हैं कि बीटीएमसी में सभी कार्यों जिस में बोधि वृक्ष से जुड़ी पत्तियों और टहनियों का लेखा-जोखा रखा जाता है.

12 पिलर के सहारे बोधि वृक्ष: सदियों पूर्व बौद्ध धर्म के विरोधियों के द्वारा कई बार इस को नष्ट भी करने का प्रयास किया गया है लेकिन फिर भी आज भी बोधि वृक्ष की टहनियां इतनी विशाल हैं कि हवा आंधी तूफान से बचाने के लिए लोहे के खंभे लगाकर और तमाम अन्य उपायों से इसकी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसकी सहायता के लिए 12 पिलर खड़े किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से टहनियों को नुकसान नहीं पहुंचे. बस उन्हीं टहनियों को हटाया जाता है, जिसे वैज्ञानिकों के द्वारा बीमार पड़ने पर हटाने की सलाह दी जाती है. वैज्ञानिकों के द्वारा ही टहनी काटी जाती है.

क्या होता है उन टहनियों का: बीटीएमसी की सचिव महाश्वेता महारथी कहती हैं कि बोधि वृक्ष की टहनी आम तौर पर काटी नहीं जाती है. वैज्ञानिकों के द्वारा कभी-कभार जरूरत पड़ने पर अगर किसी टहनी को काट कर पेड़ से अलग किया जाता है तो उसको वैज्ञानिकों, बीटीएमसी के सदस्यों और अन्य भिक्षुओं की मौजूदगी में उसका लेखा जोखा तैयार किया जाता है. उस टहनी की लंबाई-चौड़ाई नापी जाती है, उसकी हालत, उसके ऊपर के परत की स्थिति और अन्य चीजों को लिखा जाता है. वैज्ञानिकों की मौजूदगी में टहनी मोटाई फीट और संख्या डेटा में इंट्री करके उसे विशेष स्टोर में सील मोहर मार कर रखा जाता है.

विशेष कोषांग की सिर्फ दो चाबी: बोधि वृक्ष की कटी हुई टहनियों और पत्तों को रखने वाला कोषांग किसी खजाने से कम नहीं है, उस की दो चाबी होती है. जिसमें एक चाबी सचिव के पास होती है जबकि दूसरी अकाउंटेंट के पास होती है. स्टोर रूम बिना कमेटी के अनुमति के खोला नहीं जा सकता है. यहीं पर बड़ा ट्रंक रखा हुआ है, जिसमें बोधि वृक्ष के लेमिनेट किए हुए पत्ते और टहनियों को भी रखा गया है. बीटीएमसी का दावा है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है.

ट्रंक में रखे जाते हैं सूखे पत्ते और टहनियां (ETV Bharat)

टहनियां से क्या बनाया जाता है?: बीटीएमसी के द्वारा बोधि वृक्ष की सुखी कटी हुई टहनियों का चूर्ण बनाया जाता है. बीटीएमसी सचिव महाश्वेता महारथी ने बताया कि सुखी कटी हुई टहनियों का चूर्ण बनाया जा रहा है, फिर पत्थर के शिल्पकारों के द्वारा छोटे कास्टिक बनवा कर उस में रख कर जो बौद्ध श्रद्धालु , विशेष व्यक्ति आते हैं उन्हें भेंट किए जाते हैं, हाथ से गढ़े हुए लकड़ी के स्तूप में भी बोधि वृक्ष की टहनियों के चूर्ण को डालकर विशिष्ट लोगों को दिया जाता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पिछले ही साल बोधगया में लकड़ी के एक स्तूप में चूर्ण रख कर भेंट की गई थी. महाश्वेता महारथी कहती हैं कि इस तरह से हम टहनियों का उचित रख रखाव और उसका इस्तेमाल करते हैं. हमारे पास काफी संख्या में मोटी टहनियां अभी भी हैं, वो पूरी सुरक्षा के साथ रखी हुई हैं.

बीटीएमसी कोष में बड़ी मात्रा में हैं पत्तियां: बीटीएमसी सचिव कहती हैं कि हमारे पास काफी मात्रा में बोधि वृक्ष के पत्तियां जमा होती रहती हैं. इन पत्तियों का कोष बना हुआ है. बोधि वृक्ष के नीचे जो बैठे होते हैं, उनकी भी अपनी भावना होती है. वह भी कभी-कभी उन पत्तों को उठाते ही हैं. वह अपने साथ यादगार के रूप में ले जाते हैं. गिरे हुए पत्ते को उठाने में ज्यादा प्रतिबंध नहीं है लेकिन हरे पत्तों को कोई टच भी नहीं कर सकता है. पेड़ और हरे पत्तों की सुरक्षा का दायित्व हम लोगों के ऊपर है, जिसे अच्छे से निभाया जाता है.

हर पत्ते का क्यू आर कोड (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री सचिवालय से आते हैं आदेश: बोधि वृक्ष के पौधे अगर कहीं किसी देश के लिए भेजना हो तो उसके लिए भारत सरकार के गृह विभाग से मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र आता है. जहां से जिला प्रशासन तक आदेश आता है, तब हमारे द्वारा पौधे को तैयार करके मुख्यमंत्री सचिवालय के माध्यम से पुनः गृह विभाग भारत सरकार को भेज दिया जाता है. भारत सरकार के माध्यम से उन देशों में भेजा जाता है, जहां से इसकी मांग होती है. अभी हाल फिलहाल में बिहार विधानसभा, नालंदा और वैशाली में बोधि वृक्ष का पौधा लगाया गया है. विदेशों में मंगोलिया और थाईलैंड भी पौधा भेजा गया है.

प्रधानमंत्री भी लेकर जाते हैं बोधि वृक्ष: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश की यात्रा में भी बोधि वृक्ष के पौधे लेकर जाते हैं और वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा भगवान बुद्ध के संदेश के रूप में भेंट देते हैं. अगर देखा जाए तो इस तरह से अनेक देश हैं, जहां बोधि वृक्ष के पौधे भेजे गए हैं लेकिन बोधि वृक्ष के पौधे किसी भी देश को भेजने होते हैं तो उसके आदेश भारत सरकार की ओर से ही आते हैं.

श्रद्धा का विषय हैं पत्तियां: अखिल भारतीय भिक्षु संघ के महामंत्री प्रज्ञादीप कहते हैं कि ये श्रद्धा का विषय है क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है, जो इंसानों को संभालता है. ज्ञान ही अंधेरे से निकलता है. समाज को भी एक दिशा देता है. यह एक श्रद्धा का विषय हो जाता है कि जिस पेड़ के नीचे भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति की, उसकी पत्तियों को बौद्ध धर्म के अनुयाई अपने घर या दुकान में रखते हैं. वह अपने साथ लेकर जाते हैं. आस्था में लोग बोधि वृक्ष की पत्तियों को धोकर उसका पानी भी पीते हैं.

"बोधि वृक्ष की पत्ती मेरे लिए काफी खास है. ये सोने चांदी और दुनिया के खजाने से भी ज्यादा मूल्यवान है. इसको मैं किताब में रखती हूं क्योंकि ज्ञान की पत्ती ज्ञान में ही संभाली जा सकती है. साथ में इसलिए रखते हैं कि वो ज्ञान के मार्ग पर चल सके. जब से रखे हुए हैं, तब से मन में एक अलग शांति का एहसास होता है. मन विचलित नहीं होता है, बरकत भी है और सही मार्ग पर चलने की दिशा का भी एहसास कराती है."- बौद्ध भिक्षु

स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद: गयाजी के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर संजय प्रसाद कहते हैं कि बोधि वृक्ष के पत्ते सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि चिकित्सा पद्धति में भी लाभदायक है, क्योंकि आम पीपल के पत्तों में भी कई फायदे हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं. इसका उपयोग चबाकर, काढ़ा बनाकर या लेप लगाकर किया जाता है, लेकिन ऐसा करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

डॉ. संजय प्रसाद कहते हैं, 'पाचन सुधारना, इम्युनिटी बढ़ाना या डायबिटीज और हृदय रोगों में बचाव के लिए मदद करना और त्वचा को स्वस्थ रखने में बोधि वृक्ष के पत्ते असरदार साबित होते हैं, क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल है लेकिन डॉक्टर के परामर्श के आधार पर ही सेवन करें.'

भगवान बुद्ध ने लगाई थी बोधि वृक्ष की टहनी: भिक्षु प्रज्ञा दीप कहते हैं कि पीपल के पेड़ की बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के लोग हजारों सालों से पूजा करते आ रहे हैं. सिद्धार्थ गौतम यहां पर आए और ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब पीपल का वृक्ष बदलकर हमारे लिए बोधि वृक्ष हो गया. ज्ञान को ही बोधि कहा जाता है. दुनिया के कई देशों में बोधि वृक्ष की शाखा लगाई लेकेन बोधगया के बाद जो बहुत ही महत्पूर्ण बोधि वृक्ष है, वो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में स्थित है क्योंकि भगवान बुद्ध ने ही बोधगया से भंते आनंद को बोधि वृक्ष की टहनी लाने के आदेश दिए थे. कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने उसे अपने हाथों से लगाया था. चूंकि आनंद लेकर आए थे, इसलिए उसका नाम आनंद बोधि कहा जाता है.

सम्राट अशोक ने श्रीलंका में लगवाई थी शाखा: बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण बोधि वृक्ष की शाखाओं में एक श्रीलंका में स्थित है. परंपरागत मान्यताओं और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को वहां बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था. संघमित्रा अपने साथ मूल बोधि वृक्ष की एक शाखा (जिसे दक्षिण शाखा कहा जाता है) श्रीलंका लेकर गई थी. इस शाखा को वहां के तत्कालीन राजा देवानंपिया तिस्सा ने अनुराधा पूरा में लगवाया था.

पत्ते से तैयार पाउडर और चूर्ण (ETV Bharat)

इसके अलावे बर्मा (म्यांमार) और थाईलैंड भी बोधि वृक्ष की शाखाएं लगाई गई हैं. अब तो जहां जहां बुद्धिस्म गया, वहां पर यह ले जाया गया है. इंडोनेशिया में भी है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि भगवान बुद्ध के समय के जो मूल बोधि वृक्ष की शाखा कहीं गई थी, वो श्रावस्ती है.

पत्ते को फ्रेम गढ़ कर दिया जाएगा: बीटीएमसी के द्वारा अब एक खूबसूरत फ्रेम में गढ़ कर विशेष अतिथियों को दिया जाएगा. जिसमें मूल बोधि वृक्ष के पत्ते होने की ऑथेंटिसिटी को भी प्रमाणित किया जाएगा. इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि उस में एक तरफ एक पत्ती लेमिनेट होगी, जबकि उसी के दूसरी फ्रंट पर प्रमाणपत्र होगा, जिस पर बोधि वृक्ष के पत्ते की संख्या भी लिखी होगी. इस प्रमाणपत्र पर बीटीएमसी सचिव का हस्ताक्षर होगा. बोधि वृक्ष और महाबोधि मंदिर संबंधित जानकारी के लिए दोक्यू आर कोड भी हैं.

सुंदर डिब्बियों में दिया जाएगा चूर्ण: बोधि वृक्ष की हटाई गई टहनियों का चूर्ण बनाकर खूबसूरत डिब्बियों में डालकर बोधगया आने वाले वीआईपी लोगों को दिए जाएंगे. ये डिब्बियां लकड़ी और पत्थर की होती हैं. इसे कई और देशों के राजनयिकों को भी भेंट के रूप में दिए गए हैं. इन डिब्बियों पर स्टिकर भी चिपकाए गए हैं, जिस पर इंग्लिश के साथ कई देशों की भाषा भी दर्ज है. साथ ही लाल रंग के मखमली कवर भी लगवाया गया है.

