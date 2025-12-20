उत्तर भारत के राज्यों में धान की पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई, जानें इसकी वजह
इस कटाई के मौसम में हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में धान की पराली जलाने की कुल 13,066 घटनाएं रिपोर्ट की गईं.
Published : December 20, 2025 at 5:11 PM IST
संतू दास
नई दिल्ली: देश में पराली जलाना एक गंभीर समस्या है, जिससे उत्तर भारत में भयानक वायु प्रदूषण फैलता है. यह दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों को प्रभावित करता है. हाल ही में सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि, पिछले तीन सालों में उत्तर भारत के अलग-अलग राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी आई है.
खासकर मानसून के बाद के महीनों में, पंजाब और हरियाणा सहित उत्तरी राज्यों में धान की पराली जलाने की घटनाओं का एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है. घटनाओं की संख्या में गिरावट ने पराली जलाने से होने वाली प्रासंगिक गिरावट को काफी हद तक कम कर दिया है.
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर से 30 नवंबर तक धान की कटाई के मौसम के दौरान उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं हुईं. इस साल रिपोर्ट की गई घटनाओं की संख्या 13,000 से ज़्यादा थी, जबकि 2022 में यह संख्या 56,000 से अधिक थी.
इस कटाई के मौसम में इन राज्यों में धान की पराली जलाने की कुल 13,066 घटनाएं रिपोर्ट की गईं. 2022 में यह संख्या 56,600, 2023 में 42,391 और 2024 में 18,457 थी. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में भारी गिरावट देखी गई है. पिछले साल के 10,909 के मुकाबले इस साल कुल 5,114 घटनाएं रिपोर्ट की गईं. 2023 में कुल संख्या 36,650 और 2022 में 49,922 दर्ज की गई.
पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं की सूचना देने वाले कुल 23 जिलों में से, बरनाला, अमृतसर बठिंडा, फरीदकोट, फाजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, मनसा, मुक्तसर, पटियाला, तरनतारन और संगरूर में इस मौसम में 100 से अधिक पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं.
इसी तरह हरियाणा में, इस कटाई के मौसम में रिपोर्ट की गई घटनाओं की संख्या 662 थी. 2024 में दर्ज की गई ऐसी घटनाओं की कुल संख्या 1,406 थी और पिछले साल 2,296 थी. 2022 में, यह संख्या 3,661 थी.
उत्तर प्रदेश के एनसीआर में, इस मौजूदा कटाई के मौसम में रिपोर्ट की गई घटनाओं की कुल संख्या पिछले साल के 414 के मुकाबले 281 थी। 2023 में, यह 212 और 2022 में 198 रिपोर्ट की गई थी.
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, इन राज्यों में देखी गई गिरावट राज्य और जिले के खास एक्शन प्लान को लागू करने, फसल अवशेष मैनेजमेंट के लिए बड़े पैमाने पर मशीनरी लगाने और सख्त नियमों को लागू करने की वजह से हुई है.
पराली जलाने की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों द्वारा शुरू की गई पहलों में सहायता करने के साथ-साथ फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी के लिए सब्सिडी प्रदान किया जा रहा है. इसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2018 से 2019 तक फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) पर केंद्रित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू कर रहा है.
इस योजना के तहत, किसानों को सीआरएम मशीनरी के अधिग्रहण के लिए 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता मिलती है, जबकि ग्रामीण उद्यमियों (ग्रामीण युवाओं और उद्यमियों के रूप में काम करने वाले किसानों सहित), किसानों की सहकारी समितियों (कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों में), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के लिए समर्पित कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है.
दूसरी कोशिशों में, राज्यों और ICAR को इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की कोशिशों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल मदद देना शामिल है, जिसका मकसद किसानों में फसल अवशेष मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा जागरूकता बढ़ाना है. यह प्रोग्राम फसल अवशेष के इन-सीटू मैनेजमेंट और एक्स-सीटू इस्तेमाल, दोनों के लिए ICAR द्वारा सुझाई गई मशीनरी और टूल्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है.
विशेषज्ञों का दृष्टिकोण
एक पर्यावरणविद् ने इस विकास का स्वागत करते हुए कहा है कि पराली जलाने में कमी से सीधे तौर पर हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है. बीएस वोहरा ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया, "धान जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट यह संकेत देती है कि निरंतर नीतिगत हस्तक्षेप, किसान जागरूकता और पराली जलाने के विकल्पों की उपलब्धता के परिणाम मिलने लगे हैं. अवशेष प्रबंधन मशीनरी का बढ़ता उपयोग, वित्तीय प्रोत्साहन, बेहतर प्रवर्तन और अनुकूल मौसम की स्थिति ने सामूहिक रूप से इस सुधार में योगदान दिया है."
पर्यावरणविद् ने कहा कि पराली जलाने में कमी से सीधे तौर पर हवा की गुणवत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी को लाभ होता है.
"हालांकि, इस उपलब्धि को एक कदम आगे के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि फिनिश लाइन के रूप में. निरंतर सरकारी समर्थन, फसल अवशेष उपयोग में नवाचार, समय पर प्रोत्साहन और खेती के तरीकों में दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं. इन प्रयासों को बनाए रखना और बढ़ाना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि पराली जलाना मौसमी संकट के बजाय एक स्थायी अपवाद बन जाए."
इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए, पर्यावरण विशेषज्ञ दीपक रमेश गौड़ ने ईटीवी भारत को बताया, "यह अच्छा है कि हम स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं." उन्होंने कहा, "जब हम विकसित भारत के बारे में बात करते हैं, तो यह प्रकृति कारक पर विचार किए बिना वास्तव में विकसित नहीं हो सकता है. प्रदूषक बढ़ रहे हैं, अगर हम इसका मुकाबला करने और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, तो यह एक अच्छी पहल है. उन्होंने कहा कि, हम सही भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं.
ये भी पढ़ें: वायु प्रदूषण की 'राजधानी' दिल्ली को लेकर SC सख्त; पराली जलाने पर पंजाब-हरियाणा से मांगी रिपोर्ट