Womens Day 2026: समाज सेवा की मिसाल बनीं वासेपुर की फलक, राष्ट्रपति के हाथों हो चुकी हैं सम्मानित, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान
धनबाद के वासेपुर की फलक फातिमा को उनके सामाजिक कार्यों को लेकर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है.
Published : March 7, 2026 at 4:42 PM IST
रिपोर्ट - नरेंद्र निषाद
धनबाद: जिले के वासेपुर की रहने वाली फलक फातिमा ने समाज सेवा के अपने काम से पूरे धनबाद का नाम रौशन किया है. उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों की बदौलत न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है.
SSLNT विमेंस कॉलेज की छात्रा रही फलक 2018 से नेशनल सर्विस स्कीम से जुड़कर लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय है. उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें नेशनल सर्विस स्कीम के तहत कई बार सम्मानित किया जा चुका है. सितंबर 2022 में राष्ट्रपति भवन में हुए एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों भी वह सम्मानित हो चुकी हैं. इस कार्यक्रम में देश के अलग-अलग हिस्सों से चयनित 30 युवाओं को पुरस्कृत किया गया, जिसमें फलक फातिमा भी शामिल थीं.
इसके अलावा फलक फातिमा को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत और सामाजिक क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय प्ररेणा दूत अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. यह सम्मान 3 फरवरी, 2022 को बिहार में हुए फेसेस ऑफ फ्यूचर इंडिया इवेंट में दिया गया, जहां निर्भया और हाथरस हत्याकांड की वकील सीमा समृद्धि भी मौजूद थीं.
फलक की उपलब्धियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती. हाल ही में, उन्हें 25 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में हुए द इंटरनेशनल अवार्ड्स समिट 2026 में सम्मानित किया गया. यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान उन्हें द इंटरनेशनल अवार्ड्स फोरम की ओर से प्रदान किया गया.
फलक फातिमा लंबे समय से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं. उन्होंने पौधारोपण, रक्तदान, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे कई अभियानों में भागीदारी निभाई है.
कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद की. उस समय उन्होंने मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने में सहयोग किया. लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद परिवारों के बीच भोजन वितरण किया और गरीब बच्चों को घर-घर जाकर निःशुल्क पढ़ाने का काम भी किया.
स्लम बस्तियों में बच्चों को पढ़ाना, पौधारोपण अभियान चलाना और रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करना जैसे कार्यों के कारण फलक आज युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुकी हैं.
फलक फातिमा कहती हैं कि समाज के लिए काम करना हमेशा से उनकी दिली इच्छा रही है. वह लगातार समाज सेवा के कामों में शामिल रही हैं और इसी लगन की वजह से उन्हें राष्ट्रपति से सम्मान मिला है. उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भी सम्मान मिल चुका है. कॉलेज के दिनों में वह चुनाव जीतकर छात्र प्रतिनिधि बनी थीं और छात्रों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए.
वह कहती हैं कि महिला दिवस पर सिर्फ महिलाओं के लिए बड़ी-बड़ी बातें करना काफी नहीं है. बल्कि समाज में महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए. महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है. आज भारतीय महिलाएं न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना टैलेंट दिखा रही हैं. हालांकि, महिलाओं को अक्सर समाज से पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए उनकी तरक्की के लिए समाज के सभी वर्गों का सपोर्ट जरूरी है.
फलक के मुताबिक, महिलाओं को पढ़ाने पर खास ध्यान देने की जरूरत है, खासकर गांवों में. उनका मानना है कि अगर एक महिला पढ़ी-लिखी है, तो इसका असर पूरी आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है. एक विकसित भारत के सपने को पूरा करने में महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है.
उन्होंने कहा कि उनके सामाजिक कामों को लोगों का अच्छा सहयोग मिला है और यह काम आगे भी जारी रहेगा. वह समाज से जुड़े रहकर लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करती रहेंगी. फलक ने कहा कि वासेपुर जैसे इलाके से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना और राष्ट्रपति से सम्मान पाना उनके लिए एक लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर रहा है. फलक फातिमा के पिता हमीदुल हक और मां तलत फातिमा हैं.
वासेपुर की बेटी फलक फातिमा अपने काम और उपलब्धियों से इलाके की नई पहचान बना रही है. उनकी कामयाबी न सिर्फ वासेपुर बल्कि पूरे धनबाद की लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है.
यह भी पढ़ें:
Womens Day 2026: महिला सुरक्षा के संकल्प के बीच सवाल: देवघर के सखी वन स्टॉप सेंटर में संसाधनों की कमी, कर्मचारियों की भी भारी किल्लत
Womens Day 2026: झारखंड की पहली महिला जिसने भारतीय वीमेंस हॉकी टीम की संभाली कमान, जानें शानदार सुमराय के संघर्ष की कहानी
Womens Day 2026: बांस की स्टिक से भारतीय टीम तक का सफर, झारखंड की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति की प्रेरक कहानी