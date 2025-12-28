ETV Bharat / bharat

पुलिस अधिकारी बनकर फ्लैट में घुसे, बिजनेसमैन को 8 घंटे तक हिरासत में रखा, ₹3 करोड़ मांगे

हैदराबाद: शहर के मूसापेट इलाके में एक व्यापारी के घर पर पुलिस अधिकारी बनकर आए अपराधियों ने तांडव मचाया. पुलिस के अंदाज में अपराधियों ने व्यापारी को धमकाया और दावा किया कि उनके पास जानकारी है कि वह सट्टेबाजी रैकेट चला रहा है और परिवार से 3 करोड़ रुपये की मांग की. अपराधियों ने करीब आठ घंटे तक व्यापारी को हिरासत में रखा. पुलिस के मुताबिक, इस घटना के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अपराधी अभी भी फरार है.

आंध्र प्रदेश के रहने वाले झींगा व्यापारी हरीश कुमार राजू अपने दोस्त राजी रेड्डी के साथ मूसापेट में मरीना स्काई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में किराए के फ्लैट में रह रहे हैं. शुक्रवार सुबह 11 बजे पांच लोग हरीश कुमार के घर आए. फ्लैट में प्रवेश करने के बाद उन्होंने उसे धमकाते हुए कहा, "हम माधापुर SOT (स्पेशल ऑपरेशन टीम) पुलिस हैं. हमें जानकारी मिली है कि तुम सट्टेबाजी का काम कर रहे हो, और हम तुम्हें कस्टडी में ले रहे हैं."

फर्जी पुलिस का रूप धारण कर आए लोगों ने केस फाइल होने से बचने के लिए 3 करोड़ रुपये मांगे. जब व्यापारी ने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा. उन्होंने उसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को पैसे का इंतजाम करने के लिए फोन करने को मजबूर किया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी शाम 7 बजे तक वहीं रहे. हरीश ने अपने एक करीबी रिश्तेदार को फोन करके बताया कि पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और उसे तुरंत पैसे चाहिए. रिश्तेदार को शक हुआ और उसने माधापुर SOT के एक कांस्टेबल को बताया. जब माधापुर SOT पुलिस मौके पर पहुंची, तो तीन आरोपी पहले ही भाग चुके थे, जबकि दो को हिरासत में ले लिया गया. आरोपियों से पूछताछ करने पर पुलिस को कई और लोगों के नाम पता चले. पता चला कि शहर के एलबी नगर इलाके के रियल एस्टेट बिजनेसमैन नरसिम्हा राजू (40), सरूरनगर के रवींद्र बाबू (36), हब्सीगुडा के प्रशांत (34), नरेश (37), और रवि कुमार (36) इसमें शामिल थे.