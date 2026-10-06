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सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापनों से बचकर रहें, वित्तीय धोखाधड़ी, सेक्सटॉर्शन के हो सकते हैं शिकार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले फर्जी और शक वाले विज्ञापन साइबर अपराधियों के लिए एक नया रास्ता बन रहे हैं. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. इस तरह के विज्ञापन के जरिए उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) को आकर्षक ऑफर, नौकरी के मौके, डेटिंग के ऑफर और दूसरे गुमराह करने वाले प्रचार के जरिए फंसाया जाता है. उसके बाद फिर उन्हें धोखाधड़ी वाली वेबसाइट या गलत एप्लीकेशन पर भेज दिया जाता है.

इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने लोगों को ऐसे गलत ऑनलाइन विज्ञापनों के बारे में अलर्ट करने के लिए एक बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया है, जो आखिर में उन्हें वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी (आइडेंटिटी थेफ्ट), सेक्सटॉर्शन और दूसरे तरह के साइबर क्राइम का शिकार बना सकते हैं. अधिकारियों के मुताबिक साइबर अपराधी संभावित शिकार तक पहुंचने के लिए विज्ञापन इकोसिस्टम का तेजी से फायदा उठा रहे हैं. मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि एक असली दिखने वाला एडवरटाइजमेंट किसी यूजर को विज्ञापन सेवा से अलग वेबसाइट पर ले जा सकता है. उसे किसी खराब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए उकसा सकता है या शिकार को किसी फ्रॉड पेमेंट गेटवे पर ले जा सकता है. अगस्त में मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक परिवार तब शिकार बन गया जब एक महिला ने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए एक ऐड पर क्लिक किया. फोन तुरंत फ़्रीज हो गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया. परिवार को शुरू में यह एहसास नहीं हुआ कि यह घटना साइबर अटैक से जुड़ी हो सकती है. बाद में उस रात परिवार को पता चला कि उनके बैंक अकाउंट से तीन अनधिकृत UPI लेनदेन के जरिए लगभग 98,000 रुपये गायब हो गए थे. पीड़ित ने साइबरक्राइम हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क किया. पुलिस ने बाद में केस दर्ज करके जांच साइबर सेल को सौंप दी. साइबर सिक्योरिटी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी जाने-माने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी विज्ञापन का होना, विज्ञापन देने वाले या उस वेबसाइट के असली होने का सबूत नहीं देता है. ऐसे में किसी इंटरनेट यूजर को एक वेब पेज या लिंक से हटाकर अपने आप दूसरे वेब पेज या लिंक पर भेज देता है. साइबर अपराध मामलों को देखने वाले अधिकारी ने कहा कि एक और उभरता हुआ खतरा ऐसे विज्ञापन हैं जो यूजर को मनोरंजन, डेटिंग, नौकरी या दूसरी सही लगने वाली सेवा देने वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करने या वेबसाइट पर जाने के लिए उकसाते हैं.