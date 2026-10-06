सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापनों से बचकर रहें, वित्तीय धोखाधड़ी, सेक्सटॉर्शन के हो सकते हैं शिकार
ग्वालियर का एक परिवार तब वित्तीय धोखाधड़ी शिकार बन गया जब एक महिला ने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए एक विज्ञापन पर क्लिक किया था. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 5:11 PM IST
नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले फर्जी और शक वाले विज्ञापन साइबर अपराधियों के लिए एक नया रास्ता बन रहे हैं. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. इस तरह के विज्ञापन के जरिए उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) को आकर्षक ऑफर, नौकरी के मौके, डेटिंग के ऑफर और दूसरे गुमराह करने वाले प्रचार के जरिए फंसाया जाता है. उसके बाद फिर उन्हें धोखाधड़ी वाली वेबसाइट या गलत एप्लीकेशन पर भेज दिया जाता है.
इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने लोगों को ऐसे गलत ऑनलाइन विज्ञापनों के बारे में अलर्ट करने के लिए एक बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया है, जो आखिर में उन्हें वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी (आइडेंटिटी थेफ्ट), सेक्सटॉर्शन और दूसरे तरह के साइबर क्राइम का शिकार बना सकते हैं.
अधिकारियों के मुताबिक साइबर अपराधी संभावित शिकार तक पहुंचने के लिए विज्ञापन इकोसिस्टम का तेजी से फायदा उठा रहे हैं. मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि एक असली दिखने वाला एडवरटाइजमेंट किसी यूजर को विज्ञापन सेवा से अलग वेबसाइट पर ले जा सकता है. उसे किसी खराब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए उकसा सकता है या शिकार को किसी फ्रॉड पेमेंट गेटवे पर ले जा सकता है.
अगस्त में मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक परिवार तब शिकार बन गया जब एक महिला ने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए एक ऐड पर क्लिक किया. फोन तुरंत फ़्रीज हो गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया. परिवार को शुरू में यह एहसास नहीं हुआ कि यह घटना साइबर अटैक से जुड़ी हो सकती है. बाद में उस रात परिवार को पता चला कि उनके बैंक अकाउंट से तीन अनधिकृत UPI लेनदेन के जरिए लगभग 98,000 रुपये गायब हो गए थे. पीड़ित ने साइबरक्राइम हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क किया. पुलिस ने बाद में केस दर्ज करके जांच साइबर सेल को सौंप दी.
साइबर सिक्योरिटी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी जाने-माने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी विज्ञापन का होना, विज्ञापन देने वाले या उस वेबसाइट के असली होने का सबूत नहीं देता है. ऐसे में किसी इंटरनेट यूजर को एक वेब पेज या लिंक से हटाकर अपने आप दूसरे वेब पेज या लिंक पर भेज देता है.
साइबर अपराध मामलों को देखने वाले अधिकारी ने कहा कि एक और उभरता हुआ खतरा ऐसे विज्ञापन हैं जो यूजर को मनोरंजन, डेटिंग, नौकरी या दूसरी सही लगने वाली सेवा देने वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करने या वेबसाइट पर जाने के लिए उकसाते हैं.
एक बार जब पीड़ित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है या संवेदनशील जानकारी का पहुंच प्रदान करता है, तो साइबर अपराधी पर्सनल डेटा, फोटो, कॉन्टैक्ट या दूसरी जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसके बाद इसका इस्तेमाल ब्लैकमेल और सेक्सटॉर्शन के लिए किया जा सकता है.
कुछ मामलों में पीड़ितों को मैसेजिंग एप्लिकेशन के जरिए प्राइवेट तौर पर बात करने के लिए मनाया जाता है और बाद में पैसे न देने पर छेड़छाड़ की हुई या निजी तस्वीरें शेयर करने की धमकी दी जाती है. ऐसे में I4C जागरूकता अभियान का मकसद उपयोगकर्ताओं को अनजान विज्ञापन पर क्लिक करने, एप्लिकेशन डाउनलोड करने या ऑनलाइन मिले लिंक के जरिए पेमेंट करने से पहले सावधानी बरतने के लिए बढ़ावा देना है.
अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे किसी ऑफर के असली होने की खुद से जांच करें, बैंकिंग से जुड़ी गुप्त जानकारियां और ओटीपी शेयर करने से बचें. सिर्फ भरोसेमंद स्रोत से ही एप्लिकेशन डाउनलोड करें. उनका कहना था कि यह अभियान एक जरूरी साइबर-सुरक्षा सिद्धांत पर भी जोर देता है. एक पेशेवर तरीके से डिजाइन किया गया विज्ञापन या कोई जाना-पहचाना सोशल-मीडिया प्लेटफॉर्म इस बात की गारंटी नहीं देता कि डेस्टिनेशन वेबसाइट, एप्लिकेशन या पेमेंट पेज असली है.
I4C ने साइबर फ्रॉड का शिकार हुए नागरिकों से सरकार के साइबरक्राइम रिपोर्टिंग सिस्टम के जरिए घटना की तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की है. वह इसलिए क्योंकि जल्दी रिपोर्टिंग से धोखधड़ी में गवाएं पैसों को फ्रीज करने या वापस पाने की संभावना बढ़ सकती है.
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