फर्जी सिंगापुर जॉब स्कैम: एक ही शख्स ने 500 लोगों को ठगा, हर एक से ली इतनी रकम

बरहमपुर (ओडिशा): ओडिशा के गंजम जिले में एक 45 साल के आदमी को गिरफ्तार किया गया है. उस पर सिंगापुर में नौकरी दिलाने के बहाने करीब 500 लोगों को ठगने का आरोप है. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी.आरोपी की पहचान यहां हिलपटना के सुब्रत कुमार पालो के तौर पर हुई है.

उसे बरहमपुर सदर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर बुधवार को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने बताया कि उसके पास से दो मोबाइल फोन, एयर टिकट की फोटो कॉपी, सिंगापुर के लिए कंप्यूटर से बने वर्क परमिट, चेन्नई के एक डायग्नोस्टिक सेंटर के हेल्थ चेक-अप सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी और एक शिपिंग कंपनी के कंप्यूटर से बने नकली अपॉइंटमेंट लेटर बरामद किए गए.

जॉब कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया

पुलिस को यह भी पता चला कि पालो ने एक और आदमी के साथ मिलकर भबिनीपुर में एक जॉब कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया था और सिंगापुर में अच्छी नौकरी दिलाने और इंटरव्यू लेने का लालच देकर नौकरी के लिए अप्लाई करने वालों को लुभाने के लिए पोस्टर, बैनर और लीफलेट के जरिए इसका विज्ञापन दिया था.