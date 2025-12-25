फर्जी सिंगापुर जॉब स्कैम: एक ही शख्स ने 500 लोगों को ठगा, हर एक से ली इतनी रकम
ओडिशा के गंजम जिले से पुलिस ने सिंगापुर में नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया.
बरहमपुर (ओडिशा): ओडिशा के गंजम जिले में एक 45 साल के आदमी को गिरफ्तार किया गया है. उस पर सिंगापुर में नौकरी दिलाने के बहाने करीब 500 लोगों को ठगने का आरोप है. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी.आरोपी की पहचान यहां हिलपटना के सुब्रत कुमार पालो के तौर पर हुई है.
उसे बरहमपुर सदर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर बुधवार को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने बताया कि उसके पास से दो मोबाइल फोन, एयर टिकट की फोटो कॉपी, सिंगापुर के लिए कंप्यूटर से बने वर्क परमिट, चेन्नई के एक डायग्नोस्टिक सेंटर के हेल्थ चेक-अप सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी और एक शिपिंग कंपनी के कंप्यूटर से बने नकली अपॉइंटमेंट लेटर बरामद किए गए.
जॉब कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया
पुलिस को यह भी पता चला कि पालो ने एक और आदमी के साथ मिलकर भबिनीपुर में एक जॉब कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया था और सिंगापुर में अच्छी नौकरी दिलाने और इंटरव्यू लेने का लालच देकर नौकरी के लिए अप्लाई करने वालों को लुभाने के लिए पोस्टर, बैनर और लीफलेट के जरिए इसका विज्ञापन दिया था.
करीब 500 लोगों को ठगा
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने करीब 500 लोगों को ठगा है और हर आदमी से 30,000 रुपये लिए हैं. बरहामपुर के SP सरवण विवेक एम ने कहा कि उन्हें पता चला कि पालो धोखाधड़ी के तीन और मामलों में भी शामिल था, जिसमें से एक मामला आंध्र प्रदेश के विजयनगरम ग्रामीण पुलिस स्टेशन में 6 मार्च, 2024 को दर्ज किया गया था.
उन्होंने कहा कि बाकी दो मामले अगस्त 2009 में बरहामपुर टाउन पुलिस स्टेशन में और जुलाई 2017 में कंधमाल के टिकाबली पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे.
