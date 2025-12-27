ETV Bharat / bharat

CM पिनराई की नकली तस्वीर शेयर करने वाले कांग्रेसी नेता एन सुब्रमण्यम पुलिस कस्टडी से छूटे

कोझिकोड (केरल): KPCC पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य और कांग्रेस नेता एन सुब्रमण्यम को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और सबरीमाला सोना चोरी मामले के आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी की नकली AI से बनी तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया. सुब्रमण्यम को चेवयूर पुलिस ने हिरासत में लिया था. वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो इस मामले को लीगली निपटेगी.

गौर करें तो उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वे नहीं आए, इसलिए पुलिस आज सुबह 8 बजे कोझीकोड में उनके घर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया. अब पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है. इसको लेकर सुब्रमण्यम ने कहा कि यह मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक वीडियो है. उसी में से लिया गया वो फोटो था. उन्होंने कहाकि मैंने कुछ ही सेकंड में ली गई फोटो साझा की है. उन्होंने सोशल मीडिया से ली गई फोटो को फेसबुक पर साझा किया था. इसे तब वापस ले लिया गया, जब लगा कि इसमें कोई विसंगति है.

सुब्रह्मण्यम ने पुलिस वाहन में बैठने से पहले कहा कि वह किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे. चेवयूर पुलिस ने मामला दर्ज किया. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 192 (दंगा भड़काने के लिए जानबूझकर उकसाना) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (सार्वजनिक असुविधा का कारण बनने वाली अफवाह फैलाना) के तहत खुद से मामला दर्ज किया.