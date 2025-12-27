CM पिनराई की नकली तस्वीर शेयर करने वाले कांग्रेसी नेता एन सुब्रमण्यम पुलिस कस्टडी से छूटे
CM पिनराई की नकली तस्वीर को लेकर KPCC पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य एन सुब्रमण्यम को लेकर कांग्रेस वैधानिक लड़ाई लड़ेगी.
Published : December 27, 2025 at 11:16 AM IST|
Updated : December 27, 2025 at 12:33 PM IST
कोझिकोड (केरल): KPCC पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य और कांग्रेस नेता एन सुब्रमण्यम को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और सबरीमाला सोना चोरी मामले के आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी की नकली AI से बनी तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया. सुब्रमण्यम को चेवयूर पुलिस ने हिरासत में लिया था. वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो इस मामले को लीगली निपटेगी.
गौर करें तो उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वे नहीं आए, इसलिए पुलिस आज सुबह 8 बजे कोझीकोड में उनके घर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया. अब पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है. इसको लेकर सुब्रमण्यम ने कहा कि यह मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक वीडियो है. उसी में से लिया गया वो फोटो था. उन्होंने कहाकि मैंने कुछ ही सेकंड में ली गई फोटो साझा की है. उन्होंने सोशल मीडिया से ली गई फोटो को फेसबुक पर साझा किया था. इसे तब वापस ले लिया गया, जब लगा कि इसमें कोई विसंगति है.
सुब्रह्मण्यम ने पुलिस वाहन में बैठने से पहले कहा कि वह किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे. चेवयूर पुलिस ने मामला दर्ज किया. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 192 (दंगा भड़काने के लिए जानबूझकर उकसाना) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (सार्वजनिक असुविधा का कारण बनने वाली अफवाह फैलाना) के तहत खुद से मामला दर्ज किया.
पुलिस के निष्कर्ष के अनुसार, छवि को यह सुझाव देने के लिए साझा किया गया था कि मुख्यमंत्री का उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ घनिष्ठ संबंध है. गोविंदन और दूसरों ने साफ किया था कि यह फर्जी है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी फर्जी तस्वीरों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों से ध्यान हटाने के लिए किया जाता है.
इस बीच, DCC प्रेसिडेंट प्रवीणकुमार ने कहा कि सुब्रह्मण्यन के खिलाफ मामला राजनीतिक बदले की भावना का हिस्सा है और वह इसका कानूनी तौर पर सामना करेंगे.
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सबरीमाला सोना तस्करी मामले के आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी की सोनिया गांधी के साथ खड़े होने की तस्वीरें जारी करके कांग्रेस को घेर लिया था. जवाब में, विपक्ष ने पोट्टी के साथ मुख्यमंत्री की तस्वीरें फैलाईं. उन्नीकृष्णन पोट्टी और दूसरों के खिलाफ सबरीमाला सोना तस्करी मामले में SIT की जांच चल रही है. आरोपियों के राजनीतिक प्रभाव होने के आरोपों ने नए विवाद खड़े कर दिए हैं.
ये भी पढ़ें - गोल्ड स्मगलिंग केस के आरोपी के CM पिनाराई की नकली तस्वीर पर एक्शन, कांग्रेस नेता पर केस