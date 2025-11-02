ETV Bharat / bharat

नकली शराब मामला: पूर्व मंत्री और YSRCP नेता जोगी रमेश गिरफ्तार

अमरावती: YSRCP नेता और पूर्व मंत्री जोगी रमेश को नकली शराब निर्माण मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. रविवार सुबह एसआईटी की टीम एनटीआर जिले के इब्राहिमपट्टनम स्थित उनके आवास पर पहुंची. बाद में पुलिस ने जोगी रमेश को उनके समर्थक अरेपल्ली रामू के साथ गिरफ्तार कर लिया. रमेश को पूछताछ के लिए विजयवाड़ा के आबकारी कार्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया है.

पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुख्य आरोपी अद्देपल्ली जनार्दन राव ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें बताया गया था कि जोगी रमेश के प्रोत्साहन और समर्थन में नकली शराब का निर्माण किया गया था. उन्होंने दावा किया कि रमेश ने उन्हें तीन करोड़ रुपये की वित्तीय मदद का आश्वासन दिया था और उन्हें विश्वास दिलाया था कि वह उस पैसे से अफ्रीका में एक डिस्टिलरी स्थापित कर सकते हैं, जिसके कारण वह इस धंधे में शामिल हुए.

नकली शराब निर्माण का निर्देश

जानकारी के अनुसार जनार्दन राव ने पुलिस को बताया कि तत्कालीन चित्तूर जिले के मुलकालाचेरुवु के जयचंद्र रेड्डी की मदद से उन्हें नकली शराब निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने यह भी बताया कि जब 2023 में जोगी रमेश मंत्री थे, तब उन्होंने इब्राहिमपट्टनम में नकली शराब का उत्पादन शुरू किया था.