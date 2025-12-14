ETV Bharat / bharat

मुंबई में नकली आभूषणों के जरिए एक व्यक्ति से 25 लाख रुपये की ठगी, पांच लोग गिरफ्तार

मुंबई में नकली आभूषण के एवज में 25 लाख रुपये की ठगी के सिलसिले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

नकली आभूषण के जरिए ठगी करने वाले पांच गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर. (IANS))
By PTI

Published : December 14, 2025 at 8:31 PM IST

मुंबई : मुंबई के व्यक्ति से एक गिरोह ने कथित तौर पर 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है, जिन्होंने व्यक्ति से खुदाई के दौरान सोने के आभूषण मिलने का झूठा दावा कर उसे नकली आभूषण बेच दिए. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि उसने गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है, ये सभी राजस्थान के जालोर जिले के रहने वाले हैं. मुंबई के मलाड इलाके के निवासी पीड़ित दिनेश मेहता (51) ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि आरोपियों में से एक बाबूलाल भालाराम वाघेला ने राजस्थानी भाषा में बातचीत करके उनसे दोस्ती की थी.

मलाड पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने दावा किया कि उसने नासिक में एक मंदिर के पीछे खुदाई के दौरान लगभग 900 ग्राम वजन के सोने के आभूषण पाए थे. वाघेला ने पीड़ित से कहा कि या तो वह गहने बेचने में उसकी मदद करे या फिर उन्हें खुद खरीद ले. आरोपी ने पीड़ित को कुछ गहने दिखाए और नमूने के तौर पर कुछ ‘सोने’ के मनके दिए.

अधिकारी ने बताया कि ये मनके सोने के बने प्रतीत हो रहे थे जिसके बाद पीड़ित ने आरोपी से कथित तौर पर 25 लाख रुपये नकद देकर आभूषण खरीदे. पुलिस ने बताया कि हालांकि जब वह आभूषणों को जांच के लिए एक जौहरी के पास ले गया तो वे नकली पाए गए. इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की और इस संबंध में गुजरात और महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार से पांच लोगों को गिरफ्तार किया.

उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान बाबूलाल भलाराम वाघेला (55), कोकूबाई बाबूलाल वाघेला (50), मंगलाराम मानाराम वाघारी (34), केसाराम भगताराम वाघारी और भवरलाल बाबूलाल वाघारी के रूप में हुई है.

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने बाबूलाल वाघेला के घर से 15.45 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं जो आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में एक और आरोपी की तलाश जारी है.

