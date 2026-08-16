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फर्जी पासपोर्ट मामला: अहमदाबाद कोर्ट ने तीन अफगानियों को जेल की सजा सुनाई

अहमदाबाद: अफगानिस्तान के एक परिवार के तीन सदस्यों को अहमदाबाद की एक कोर्ट ने तीन साल जेल की सजा सुनाई है, जिन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट से फर्जी इजराइली पासपोर्ट और नकली वीजा के आधार पर विदेश भागने की कोशिश की थी.

10 साल पुराने इस मामले में, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एनएन रावल ने जबीउल्लाह अजीजुल्लाह यादगार, हमीदुल्लाह अजीजुल्लाह यादगार और मीना जबीउल्लाह यादगार को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई.

कोर्ट के समक्ष साबित हुए मामले के अनुसार, तीनों आरोपी अपने असली पासपोर्ट पर वैलिड भारतीय वीजा के साथ अफगानिस्तान से दिल्ली आए थे. फिर, उन्होंने विदेश जाने के लिए एक नकली इजराइली पासपोर्ट, झूठी पहचान, नकली भारतीय वीजा और एक नकली मुंबई इमिग्रेशन स्टैम्प का इस्तेमाल किया.

कोर्ट के समक्ष पेश किए गए सबूतों से यह साबित हुआ कि यह पूरी साजिश विदेश पहुंचने के मकसद से बनाई गई थी. केस के मुताबिक, आरोपी अफगानिस्तान में चल रही चरमपंथी गतिविधियों से बचने और नौकरी पाने के लिए अवैध तरीके से यूरोप जाना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने अपने चाचा रहमान के जरिये काबुल से 'हाजी' नाम के एक एजेंट से संपर्क किया था.

आरोपों के मुताबिक, एजेंट ने तीनों से 20 हजार डॉलर प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल 60 हजार डॉलर लिए. फिर, तीनों आरोपी अपने असली अफगान पासपोर्ट पर दिल्ली आ गए. दिल्ली में एजेंट के जरिये नकली इजराइली पासपोर्ट, नकली भारतीय वीजा और नकली इमिग्रेशन स्टैम्प तैयार किए गए. इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर तीनों ने गलत पहचान बनाकर विदेश जाने की तैयारी की.

10 सितंबर 2015 को, तीनों आरोपी इजराइली नागरिकों के नकली नाम रखकर अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे. यहां से वे कतर एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर QR-535 में सवार हुए और दोहा पहुंच गए. हालांकि, दोहा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों को उनके डॉक्यूमेंट्स पर शक होने के बाद जांच की गई.

जांच के दौरान पता चला कि पासपोर्ट और वीजा फर्जी थे, और तीनों को 12 सितंबर 2015 को कतर एयरलाइंस की फ्लाइट QR-534 से अहमदाबाद वापस भेज दिया गया.