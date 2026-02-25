ETV Bharat / bharat

भाजपा नेता के कॉम्पलेक्स में चल रहा था फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर, 10 गिरफ्तार, ₹20 लाख बरामद

फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर कर पुलिस ने दस लोगों को गिरफ्तार किया ( ETV Bharat )

साबरकांठा (गुजरात) : गुजरात के साबरकांठा में भाजपा नेता के कॉम्पलेक्स में चल रहे फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है. मामले में 20 लाख रुपये नकद बरामद किए जाने के साथ ही दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा पुलिस ने 40 मोबाइल, 12 लैपटॉप, चार हाई-स्पीड राउटर, मोबाइल चार्जर, हेडफोन, 8 एटीएम कार्ड और एक महंगी कार भी जब्त की है. बता दें कि स्टेट मॉनिटरिंग सेल (SMC) ने साबरकांठा के ईडर में बरवाव रोड से एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करने में कामयाबी हासिल की है. हालांकि, पिछले तीन सालों में 20 से अधिक आरोपियों का पता चला है जिन्होंने ऑनलाइन क्लास के नाम पर विदेश में रहने वाले लोगों से लाखों की ठगी की है. भाजपा नेता के कॉम्प्लेक्स में ऑनलाइन क्लास के नाम पर रेंटल एग्रीमेंट

साबरकांठा के ईडर में भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष मुकेश सोलंकी के कॉम्प्लेक्स 'गंगाजल' में तीन साल से एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चल रहा था. इस कॉल सेंटर में विदेश में रहने वाले लोगों को लोन देने का लालच देकर उनसे करोड़ों रुपये ठगे जा रहे थे. एसएमसी के छापे में 20 लाख से अधिक रुपये के साथ 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए. इस मामले में 11 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनसे अमेरिकन डेटा देकर उनके डॉलर को इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करके करोड़ों रुपये ठगे गए. यह कॉल सेंटर पिछले तीन साल से ऑनलाइन क्लास के नाम पर चल रहा था. साथ ही, पिछले तीन सालों में ऑनलाइन क्लास के नाम पर रेंटल एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड किया गया था. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी अहमदाबाद के रहने वाले हैं. भाजपा नेता का कॉम्पलेक्स जिसमें चल रहा था फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर (ETV Bharat) एक तरफ, साबरकांठा जिले के पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष मुकेश सोलंकी के कॉम्प्लेक्स से इंटरनेशनल कॉल सेंटर पकड़े जाने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को ईडर पुलिस स्टेशन में पेश किया. हालांकि, इस मामले में 11 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है.