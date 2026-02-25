भाजपा नेता के कॉम्पलेक्स में चल रहा था फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर, 10 गिरफ्तार, ₹20 लाख बरामद
साबरकांठा के ईदर स्थित भाजपा नेता के कॉम्पलेक्स में तीन साल से एक अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है.
Published : February 25, 2026 at 4:02 PM IST
साबरकांठा (गुजरात) : गुजरात के साबरकांठा में भाजपा नेता के कॉम्पलेक्स में चल रहे फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है. मामले में 20 लाख रुपये नकद बरामद किए जाने के साथ ही दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा पुलिस ने 40 मोबाइल, 12 लैपटॉप, चार हाई-स्पीड राउटर, मोबाइल चार्जर, हेडफोन, 8 एटीएम कार्ड और एक महंगी कार भी जब्त की है.
बता दें कि स्टेट मॉनिटरिंग सेल (SMC) ने साबरकांठा के ईडर में बरवाव रोड से एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करने में कामयाबी हासिल की है. हालांकि, पिछले तीन सालों में 20 से अधिक आरोपियों का पता चला है जिन्होंने ऑनलाइन क्लास के नाम पर विदेश में रहने वाले लोगों से लाखों की ठगी की है.
भाजपा नेता के कॉम्प्लेक्स में ऑनलाइन क्लास के नाम पर रेंटल एग्रीमेंट
साबरकांठा के ईडर में भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष मुकेश सोलंकी के कॉम्प्लेक्स 'गंगाजल' में तीन साल से एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चल रहा था. इस कॉल सेंटर में विदेश में रहने वाले लोगों को लोन देने का लालच देकर उनसे करोड़ों रुपये ठगे जा रहे थे. एसएमसी के छापे में 20 लाख से अधिक रुपये के साथ 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए. इस मामले में 11 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनसे अमेरिकन डेटा देकर उनके डॉलर को इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करके करोड़ों रुपये ठगे गए. यह कॉल सेंटर पिछले तीन साल से ऑनलाइन क्लास के नाम पर चल रहा था. साथ ही, पिछले तीन सालों में ऑनलाइन क्लास के नाम पर रेंटल एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड किया गया था. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी अहमदाबाद के रहने वाले हैं.
एक तरफ, साबरकांठा जिले के पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष मुकेश सोलंकी के कॉम्प्लेक्स से इंटरनेशनल कॉल सेंटर पकड़े जाने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को ईडर पुलिस स्टेशन में पेश किया. हालांकि, इस मामले में 11 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है.
पुलिस ने केस दर्ज किया
इस मामले में भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 316(2), 319(2), 318(4), 61 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के सेक्शन 66(C) और 66(D) के तहत केस दर्ज किया गया है. शुरुआती जांच के मुताबिक, शक है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विदेशी नागरिकों को टारगेट करके वित्तीय धोखाधड़ी किया जा रहा है.
इस बारे में पीआई आर.के. करमटा ने बताया कि पुलिस ने विशेष जानकारी के आधार पर छापा मारा. शुरुआती जांच में पता चला है कि विदेशी नागरिकों के डेटा का इस्तेमाल करके फ्रॉड किया जा रहा था. जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल डेटा की फोरेंसिक जांच की जाएगी. फरार आरोपियों को पकड़ने और पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए आगे की जांच चल रही है.
स्थानीय पुलिस पर शक की सुई
दुनिया भर में ऑनलाइन और साइबर फ्रॉड कई लोगों की मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहा है. दूसरी ओर, फ्रॉड इंटरनेशनल कॉल सेंटर के जरिए कई जालसाज लोन देने के बहाने करोड़ों रुपये ठग रहे हैं. वहीं एक तरफ विजिलेंस विभाग की ईदर जैसे शहरों में छापेमारी से स्थानीय पुलिस पर शक की सुई घूम रही है. आने वाले समय में पुलिस एजेंसियां जांच करती हैं, तो विदेश में रहने वाले लोगों समेत स्थानीय लोगों की भूमिका भी सामने आने की संभावना है. अहमदाबाद समेत साबरकांठा के आस-पास के कई लोग विदेशी डेटा देकर इंटरनेशनल कॉल सेंटर के जरिए लोन दिलाने के बहाने इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं.
मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए पुलिस की जांच तेज
मुख्य आरोपी के तौर पर गुलामगोश उर्फ राइडर साबिरभाई कुरैशी का नाम सामने आया है. कॉल डायलर और क्लोजर के सुपरवाइजर के तौर पर निसर्ग अजयभाई बारोट को भी गिरफ्तार किया गया है. मामले में 11 और आरोपियों को वॉन्टेड घोषित किया गया है और उनके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन के बारे में जांच चल रही है.
ये भी पढ़ें- गुजरात: सूदखोर से परेशान होकर शख्स ने उठाया खौफनाक कदम, परिवार के तीन सदस्यों की मौत