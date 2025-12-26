ETV Bharat / bharat

गोल्ड स्मगलिंग केस के आरोपी के CM पिनाराई की नकली तस्वीर पर एक्शन, कांग्रेस नेता पर केस

पुलिस जांच में पता चला कि यह इमेज मुख्यमंत्री और उन्नीकृष्णन पोट्टी के बीच करीबी कनेक्शन का इंप्रेशन बनाने के लिए शेयर की गई थी. UDF कन्वीनर अदूर प्रकाश ने पहले इस इमेज को लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाया था.

पुलिस ने खुद ही इंडियन पीनल कोड सेक्शन 192 (जानबूझकर दंगे भड़काना) और केरल पुलिस एक्ट सेक्शन 120 (ऐसी अफवाहें फैलाना जिससे लोगों को परेशानी हो) के तहत केस दर्ज किया है.

कोझिकोड (केरल): सबरीमाला गोल्ड स्मगलिंग केस के आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की ऑर्टिफिशियल इंडेलीजेंस (AI) से बनी नकली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर चेवयूर पुलिस ने KPCC पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य और कांग्रेस नेता एन. सुब्रमण्यम के खिलाफ केस दर्ज किया है.

हालांकि, CPI(M) के स्टेट सेक्रेटरी एम.वी. गोविंदन और दूसरों ने साफ किया था कि यह फेक है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी फेक इमेज का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों से ध्यान हटाने के लिए किया जाता है. सुब्रह्मण्यन का मोबाइल फोन फिलहाल स्विच ऑफ है.

उनके साथियों का यह भी कहना है कि उन्हें नहीं पता कि वह कहां हैं. इस बीच, DCC प्रेसिडेंट प्रवीण कुमार ने जवाब दिया कि सुब्रह्मण्यन के खिलाफ केस पॉलिटिकल बदले की भावना का हिस्सा है और इससे कानूनी तरीके से निपटा जाएगा.

इससे पहले, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सबरीमाला सोना चोरी मामले के आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी की सोनिया गांधी के साथ खड़े होने की तस्वीरें जारी करके कांग्रेस को घेरा था. जवाब में, विपक्ष ने मुख्यमंत्री और पोट्टी को एक साथ दिखाने वाली तस्वीरें फैलाईं. सबरीमाला सोने की प्लेट मामले में उन्नीकृष्णन पोट्टी और अन्य लोगों की SIT जांच चल रही है. आरोपियों के राजनीतिक प्रभाव होने के आरोपों ने नए विवाद खड़े कर दिए हैं.