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100 करोड़ के साम्राज्य वाला फर्जी IAS गिरफ्तार, हिरण सींग और टेस्ला कार समेत विदेशी शराब जब्त

खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र स्थित जमालपुर बाजार में शनिवार रात पुलिस की बड़ी कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. गुप्त सूचना के आधार पर फर्जी आईएएस अधिकारी मनीष कुमार गुप्ता के घर पर छापेमारी की गई. यह कार्रवाई खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह के निर्देश पर डीआईयू, गोगरी डीएसपी चंदन ठाकुर और गोगरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की.

घर के बाहर मिलीं भारत सरकार बोर्ड वाली गाड़ियां: पुलिस टीम जब घर पहुंची तो बाहर दो गाड़ियां खड़ी मिलीं. इनमें एक काले रंग की टेस्ला इलेक्ट्रिक कार और दूसरी सफेद रंग की सफारी थी. दोनों वाहनों पर ‘भारत सरकार’ लिखा बोर्ड लगा हुआ था. पूछताछ में मनीष ने दोनों को अपना बताया, लेकिन बोर्ड लगाने का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. पुलिस का कहना है कि उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है.

खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह (ETV Bharat)

खुद को आईएएस और अंडरकवर एजेंट बताया: छापेमारी के दौरान मनीष कुमार गुप्ता घर के बाहर मिला. उसने खुद को आईएएस अधिकारी बताया और मोबाइल में कथित पहचान पत्र भी दिखाया, जिसका प्रिंटआउट पुलिस ने जब्त कर लिया. इसके अलावा उसने खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट भी बताया. प्रारंभिक सत्यापन में यह दावा फर्जी पाया गया.

23 क्रेडिट और 08 डेबिट कार्ड बरामद: घर से अलग-अलग बैंकों और कंपनियों के 23 क्रेडिट कार्ड तथा करीब आठ डेबिट कार्ड बरामद हुए. चार अलग-अलग बैंकों की चेकबुक और घर में लगे 11 सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया. इनकी जांच चल रही है.

बारहसिंघा के सींग और विदेशी शराब जब्त: पुलिस ने घर से बारहसिंघा के दो सींग भी बरामद किए हैं, जिन पर वन्यजीव कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है. एसपी के अनुसार 31 लीटर महंगी विदेशी शराब और पांच एपल आईफोन भी मिले हैं. बरामद सामान की विस्तृत सूची तैयार की जा रही है.