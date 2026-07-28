Fake IAS Officer Arrested : कोचिंग गर्ल्स के साथ किया दुष्कर्म, अफसर और एयर होस्टेस बनाने का देता था लालच
पॉक्सो एक्ट के तहत दो मामले दर्ज. एक जीरो नंबर एफआईआर अजमेर भेजी. सामने आए चौंकाने वाले खुलासे.
Published : July 28, 2026 at 4:49 PM IST
जोधपुर: शहर में एक फर्जी आईएएस अफसर द्वारा युवतियों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है. आरोपी ने बीते कुछ सालों में कई युवतियों को अपना शिकार बनाया है. इसके लिए उनको अफसर और एयर होस्टेज बनाने का प्रलोभन देता था. डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी ने बताया कि हाल ही में जोधपुर पुलिस द्वारा बालिकाओं को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है.
मुहिम के तहत तीन युवतियों ने कमिश्नर कार्यालय से संपर्क किया और उन्होंने अपनी आपबीती बताई कि उनको नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म किया जा रहा है. जिसके बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू की, जिसमें सामने आया कि आरोपी 47 वर्षीय उम्मेदाराम पुत्र गणपतराम लगातार कई नाबालिग युवतियों के साथ पांच साल तक यौन शोषण कर चुका है और अभी तक कर रहा था.
इनमें दो युवतियों ने रातानाडा थाना में मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि उम्मेदाराम ने 2024 में जब वह 16 साल की थी, उसे अफसर बनाने का लालच देकर उससे शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद लगातार तीन साल तक रातानाडा स्थित एक होटल में ले जाकर उसका शोषण कर रहा है. रातानाडा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया.
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लाइब्रेरी और कोचिंग क्षेत्र में घूमता रहता : डीसीपी ने बताया कि आरोपी लंबे समय से शहर के कोचिंग और लाइब्रेरी इलाके में घूमता रहता है. लाइब्रेरी में तीन से चार घंटे तक बैठता था. इस दौरान ही उसमें कई युवतियों को अपने जाल में फंसाया. इस दौरान ही एक लड़की अजमेर से जोधपुर तैयारी करने आई थी. उसके साथ अजेमर गया और वहां भी एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने भी पुलिस को पूरी कहानी बताई तो जोधपुर से जीरो नंबर की एफआईआर दर्ज कर वहां भेजी है.
दो बच्चियों का पिता, खुद को कुंवारा बताता था : पूछताछ में सामने आया कि वह खुद को कुंवारा बताता था. स्मार्ट बना रहता था. जबकि वह शादीशुदा और दो बच्चियों का पिता है. खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए हमेशा तैयार होकर रहता था. जिस दिन पकड़ा गया, तब भी एक लाइब्रेरी में बैठा था, जहां से पुलिस ने उसे उठाया था. पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो के दो मामले, एक जीरो नंबर एफआईआर दर्ज की है.
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फर्जी आई कार्ड बरामद, कार पर लाल पट्टी : पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और 30 जुलाई तक उसे रिमांड पर लिया है. उसने अजीत कॉलोनी क्षेत्र में अपना एक रूम किराए पर ले रखा था, जहां पर उससे फर्जी आईएएस और आरएएस के आई कार्ड, मुहर बरामद हुई. आरोपी ने अपनी कार पर लाल पट्टी लगा रखी थी, जिससे उसके सरकारी अधिकारी होने का भ्रम बना रहा.