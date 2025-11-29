ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: जादू-टोने की धमकी देकर फर्जी गुरु ने दंपति से हड़पे साढ़े 3 करोड़

तेलंगाना के वानापर्थी जिले में रहने वाले पीड़ित दंपति स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं. इसी का फायदा उठाकर उन्हें चूना लगाया गया.

Andhra Fake guru dupes couple
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 29, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
अडोनी: एक नकली गुरु ने जादू-टोने की धमकी देकर एक दंपति से 3.50 करोड़ रुपये ठग लिए. यह घटना कुरनूल जिले के अडोनी मंडल के बैचिगेरी में हुई. पीड़ित शुक्रवार को अडोनी के विधायक पार्थसारथी द्वारा लगाए गए जनता दरबार में जाने वाले थे. उनका कहना था कि उन्होंने इस बारे में पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया.

तेलंगाना के वानापर्थी जिले के पेब्बेरू में रहने वाले दंपति को हेल्थ प्रॉब्लम है. पीड़ित दंपति को किसी ने बताया कि भगवान आएंगे और अगर वे वहां जाएंगे तो उनकी स्वास्थ्य समस्या ठीक हो जाएगी. पीड़ित कुछ दिन पहले वहां गये थे. इसका फायदा ठग ने उन्हें मनगढ़ंत कहानियां सुनाई.

उसने उन्हें धमकाया कि उनके खेत में खजाना है और जब तक वे उसे नहीं निकाल लेते, उनकी और उनके बच्चों की जान को खतरा रहेगा. उसने उनसे 80 लाख रुपये यह कहकर ऐंठ लिए कि वह खजाना निकाल लेगा. एक रात उसने पीड़ितों के होमटाउन उंडावल्ली के बाहरी इलाके में उनके खेत में जादू-टोना किया. बाद में उसने कपल को तीन फुट ऊंची मूर्ति दिखाई और दावा किया कि मूर्ति वहीं मिली है.

ठग ने उन्हें यकीन दिलाया कि इस मूर्ति को घर में रखने से जान का खतरा होगा और अगर वे इसे बेच देंगे, तो उन्हें करोड़ों रुपये मिलेंगे. वह पीड़ितों को पांच बार दिल्ली ले गया और दावा किया कि विदेश से कुछ लोग मूर्ति खरीदने दिल्ली आए हैं. इस दौरान उसने उनसे करीब 3.50 करोड़ रुपये वसूल लिए. आखिर में जब दंपति को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने ठग से अपने पैसे वापस मांगे.

तो उसने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया. एक अन्य शख्स ने ठग के साथ मिलकर पीड़ितों को धमकी दी कि अगर उन्होंने गांव में कदम रखा तो उन्हें मार दिया जाएगा. जब हमने पेबेरू पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया. दंपति ने विधायक से शिकायत करते हुए कहा कि वे पिछले महीने अडोनी आए थे और डीएसपी और तालुका पुलिस सीआई से शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. जब विधायक ने अडोनी डीएसपी से फोन पर बात की तो डीएसपी ने कहा कि सबूतों की कमी के कारण केस दर्ज नहीं किया गया है.

