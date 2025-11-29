ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: जादू-टोने की धमकी देकर फर्जी गुरु ने दंपति से हड़पे साढ़े 3 करोड़

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

अडोनी: एक नकली गुरु ने जादू-टोने की धमकी देकर एक दंपति से 3.50 करोड़ रुपये ठग लिए. यह घटना कुरनूल जिले के अडोनी मंडल के बैचिगेरी में हुई. पीड़ित शुक्रवार को अडोनी के विधायक पार्थसारथी द्वारा लगाए गए जनता दरबार में जाने वाले थे. उनका कहना था कि उन्होंने इस बारे में पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया. तेलंगाना के वानापर्थी जिले के पेब्बेरू में रहने वाले दंपति को हेल्थ प्रॉब्लम है. पीड़ित दंपति को किसी ने बताया कि भगवान आएंगे और अगर वे वहां जाएंगे तो उनकी स्वास्थ्य समस्या ठीक हो जाएगी. पीड़ित कुछ दिन पहले वहां गये थे. इसका फायदा ठग ने उन्हें मनगढ़ंत कहानियां सुनाई. उसने उन्हें धमकाया कि उनके खेत में खजाना है और जब तक वे उसे नहीं निकाल लेते, उनकी और उनके बच्चों की जान को खतरा रहेगा. उसने उनसे 80 लाख रुपये यह कहकर ऐंठ लिए कि वह खजाना निकाल लेगा. एक रात उसने पीड़ितों के होमटाउन उंडावल्ली के बाहरी इलाके में उनके खेत में जादू-टोना किया. बाद में उसने कपल को तीन फुट ऊंची मूर्ति दिखाई और दावा किया कि मूर्ति वहीं मिली है.