ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: MBBS एडमिशन फर्जी प्रमाण पत्र मामला, कैंसिल हुये सर्टिफिकेट, दर्ज होगा मुकदमा

प्रमाण पत्र के निरस्त होने के साथ ही जिला प्रशासन के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही भी संभव है.

FAKE FREEDOM FIGHTER CERTIFICATE
MBBS एडमिशन फर्जी प्रमाण पत्र मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 11, 2026 at 8:27 PM IST

|

Updated : September 11, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: MBBS में एडमिशन के लिए फर्जी प्रमाण पत्र मामले पर कार्रवाई जारी है. इस प्रकरण में एडमिशन ले चुके फर्जी छात्रों के प्रमाण पत्र और उनके एडमिशन को निरस्त कर दिया गया है. अब मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी जारी हो गए हैं.

उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से फर्जी प्रमाण पत्रों का मामला बेहद ज्यादा सुर्खियों में है. ईटीवी भारत ने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया. इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया. जिसके बाद इस मामले में एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है.

MBBS एडमिशन फर्जी प्रमाण पत्र मामला (ETV Bharat)

मामले का खुलासा होने के तीसरे दिन अब जिला प्रशासन में एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े प्रमाण पत्रों को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है. तहसीलदार को भी इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी हो गए हैं. खास बात यह है कि प्रशासन की टीम लगातार दिए गए पतो पर भी पहुंच रही है, लेकिन संबंधित अभ्यर्थी जिला प्रशासन के अधिकारियों को यहां नहीं मिल रहे हैं. हालांकि पहले ही जिला प्रशासन ने इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के संदिग्ध होने की बात कहते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र भेज दिया था, लेकिन अब इनके प्रमाण पत्र को भी निरस्त कर दिया गया है.

खास बात यह है कि मेडिकल एजुकेशन विभाग में भी इन चार अभ्यर्थियों के एडमिशन को निलंबित किया गया था, लेकिन अब इन अभ्यर्थियों के एडमिशन निरस्त कर दिए गए हैं. इन सीटों को भी खाली मान लिया गया है.

इस पूरे मामले में किसी बड़े गिरोह की संलिप्तता की बात भी सामने आ रही है, हालांकि अभी ना तो संबंधित अभ्यर्थी ही सामने आए हैं और ना ही उनके परिजन से कोई भी संपर्क हो पाया है. उधर प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखाते हुए एक के बाद एक कार्रवाई करना जारी रखा है. पहले इसकी जानकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी गई थी. इसके बाद अब इनके प्रमाण पत्र निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

फिलहाल अभी इन चार अभ्यर्थियों के स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े प्रमाण पत्र निरस्त हुए हैं. अब उनके स्थाई निवास प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की भी तैयारी की जा रही है. उधर दूसरी तरफ अभ्यार्थियों और इससे जुड़े बाकी गिरोह की संभावना को देखते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है.

उधर यह माना जा रहा है कि मुकदमा दर्ज होते ही और स्थाई निवास प्रमाण पत्र के निरस्त होने के साथ ही जिला प्रशासन के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही भी संभव है. बड़ी बात यह है कि इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह अभ्यर्थी MBBS की सीटों पर प्रवेश लेने में कामयाब रहे, हालांकि स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले प्रदीप बहुगुणा ने इनकी पहचान कर इनके खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो सका.

चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉ आशुतोष सयाना ने बताया जिला प्रशासन की तरफ से विभाग को पत्र भेजा गया है. जिसके आधार पर इन अभ्यर्थियों के प्रवेश निरस्त किए गए हैं. अब सीट खाली मानी गई है.

पढे़ं- उत्तराखंड: 3 MBBS अभ्यर्थियों के फेक एडमिशन सस्पेंड, कार्रवाई के घेरे में कई अधिकारी, ETV BHARAT की खबर का असर

पढे़ं- स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर धड़ल्ले से धांधलेबाजी, तथ्यों के साथ डीएम तक पहुंची शिकायत, जांच कमेटी गठित

Last Updated : September 11, 2026 at 8:56 PM IST

TAGGED:

MBBS फर्जी प्रमाण पत्र मामला
स्वतंत्रता सेनानी फर्जी प्रमाण पत्र
उत्तराखंड MBBS एडमिशन
UTTARAKHAND MBBS ADMISSION
FAKE FREEDOM FIGHTER CERTIFICATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.