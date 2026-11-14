ETV Bharat / bharat

Google पर कस्टमर केयर नंबर खोजना पड़ सकता है भारी, Blinkit और Yahoo के नाम पर लाखों की ठगी

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट से जुड़ी शिकायतों को सुलझाने के लिए गूगल पर कस्टमर केयर नंबर खोजना भारी पड़ सकता है. ऐसे ग्राहक तेजी से साइबर अपराधियों के निशाने पर आ रहे हैं. लोगों की जल्दबाजी का फायदा उठाकर उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी कर रहे हैं. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने लोगों को फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से सावधान रहने की चेतावनी दी है.

I4C ने आगाह किया है कि ठग खुद को प्रतिष्ठित कंपनियों का कस्टमर सपोर्ट अधिकारी बताते हैं और भोले-भाले ग्राहकों को अपने मोबाइल फोन में रिमोट-एक्सेस (Remote-access) ऐप इंस्टॉल करने के लिए राजी कर लेते हैं.