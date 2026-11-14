Google पर कस्टमर केयर नंबर खोजना पड़ सकता है भारी, Blinkit और Yahoo के नाम पर लाखों की ठगी
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने लोगों को फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से सावधान रहने की चेतावनी दी है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : November 14, 2026 at 3:12 PM IST
नई दिल्ली: ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट से जुड़ी शिकायतों को सुलझाने के लिए गूगल पर कस्टमर केयर नंबर खोजना भारी पड़ सकता है. ऐसे ग्राहक तेजी से साइबर अपराधियों के निशाने पर आ रहे हैं. लोगों की जल्दबाजी का फायदा उठाकर उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी कर रहे हैं. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने लोगों को फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से सावधान रहने की चेतावनी दी है.
I4C ने आगाह किया है कि ठग खुद को प्रतिष्ठित कंपनियों का कस्टमर सपोर्ट अधिकारी बताते हैं और भोले-भाले ग्राहकों को अपने मोबाइल फोन में रिमोट-एक्सेस (Remote-access) ऐप इंस्टॉल करने के लिए राजी कर लेते हैं.
I4C के एक अधिकारी के अनुसार, ठगी का यह तरीका आमतौर पर तब शुरू होता है जब कोई ग्राहक रिफंड पाने या किसी गायब सामान की शिकायत करने के लिए ऑनलाइन कस्टमर केयर नंबर खोजता है. अधिकारी ने बताया कि ठग सर्च रिजल्ट्स में हेरफेर करते हैं, फर्जी कस्टमर सपोर्ट लिस्टिंग बनाते हैं या गूगल मैप्स सहित अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भ्रामक संपर्क विवरण डाल देते हैं.
जब पीड़ित इन नंबरों पर कॉल करते हैं, तो ठग खुद को कस्टमर केयर अधिकारी बताकर मदद करने की पेशकश करते हैं. इसके बाद वे पीड़ितों को एनीडेस्क (AnyDesk), टीमव्यूअर (TeamViewer) या अन्य रिमोट-एक्सेस टूल जैसे ऐप डाउनलोड करने के लिए मना लेते हैं. वे यह दावा करते हैं कि रिफंड प्रोसेस करने या शिकायत सुलझाने के लिए ये ऐप डाउनलोड करना जरूरी है.
अधिकारी ने बताया, "एक बार रिमोट एक्सेस मिल जाने के बाद, अपराधी पीड़ित की मोबाइल स्क्रीन देख सकते हैं, बैंकिंग से जुड़ी संवेदनशील जानकारी हासिल कर सकते हैं और पेमेंट ऐप्स तक भी पहुंच बना सकते हैं. इससे वे बिना अनुमति के खाते से पैसे निकाल सकते हैं."
Blinkit से Refund या Missing Item की Complaint के लिए Google पर Customer Care Number ढूंढ रहे हैं? सावधान! https://t.co/2jpujWpqgy— CyberDost I4C (@Cyberdost) November 12, 2026
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की समस्या बेहद गंभीर और चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है.
गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2023 से 2025 के बीच राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की कुल 56,31,771 शिकायतें दर्ज की गईं. सालाना आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 में 13,10,357; 2024 में 19,18,835 और 2025 में 24,02,579 शिकायतें दर्ज हुईं. इन तीन वर्षों के दौरान ठगी में गंवाई गई कुल राशि लगभग 52,808 करोड़ रुपये आंकी गई है.
पूर्व सैन्य अधिकारी ने गंवाए 97,000 रुपये से अधिक
हाल ही में, पश्चिमी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 निवासी एक पूर्व सैन्य अधिकारी इस तरह की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए. रिपोर्ट के अनुसार, 77 वर्षीय पूर्व सैन्य अधिकारी डीएस पंधेर को ब्लिंकिट से एक डिलीवरी मिली, जबकि उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर दिया ही नहीं था. जब उनकी पत्नी ने गूगल पर ब्लिंकिट का कस्टमर केयर नंबर खोजा, तो नीलम नाम की एक कथित कस्टमर केयर अधिकारी ने उनसे संपर्क किया. उसके कहने पर पंधेर की पत्नी ने एक ऐप डाउनलोड कर लिया और इसके बाद उनके खाते से 97,000 रुपये गायब हो गए.
रिटायर्ड वैज्ञानिक भी फंसे साइबर ठगों की जाल में
पिछले साल अप्रैल में सामने आई एक अन्य चौंकाने वाली घटना में, दिल्ली स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के एक 64 वर्षीय रिटायर्ड वैज्ञानिक ने 40 लाख रुपये गंवा दिए. गूगल पर याहू कस्टमर केयर की मदद खोजने के चक्कर में वे साइबर ठगों की जाल में फंस गए थे.
ठग ने उनके ईमेल की समस्या को ठीक करने वाले ऐप के बहाने व्हाट्सएप के जरिए एक संदिग्ध एपीके फाइल भेजी थी. इस फाइल को इंस्टॉल करने के बाद, आरोपी ने कथित तौर पर उनके मोबाइल फोन का एक्सेस हासिल कर लिया, उनकी बैंकिंग गतिविधियों पर नजर रखी और उनके बचत खाते से 26 लाख रुपये तथा फिक्स्ड डिपॉजिट से 14 लाख रुपये साफ कर दिए.
A call that looks local may still be hiding its real source. https://t.co/2WxI5jAtn9— CyberDost I4C (@Cyberdost) November 13, 2026
कैसे रहें सुरक्षित?...साइबर सुरक्षा अधिकारियों की सलाह
- कस्टमर केयर नंबर केवल संबंधित कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइटों या ऐप्स से ही लें.
- अनजान कॉलर्स के कहने पर कभी भी रिमोट-एक्सेस ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए और न ही ओटीपी, यूपीआई पिन, पासवर्ड या बैंकिंग से जुड़ी कोई जानकारी साझा करनी चाहिए.
- ग्राहकों को गूगल सर्च या गूगल मैप्स पर दिखने वाले नंबरों पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय बैंकों, होटलों, सर्विस सेंटरों और ई-कॉमर्स कंपनियों के संपर्क विवरण की स्वतंत्र रूप से पुष्टि भी करनी चाहिए.
- लोगों को वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की सूचना तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करके या https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराकर देनी चाहिए.
ईटीवी भारत से बात करते हुए जाने-माने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल एबी शिवाने (रिटायर्ड) ने कहा कि समय रहते शिकायत दर्ज कराने से बैंकों को संदिग्ध लेनदेन को फ्रीज करने और आगे होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाने में मदद मिल सकती है.
भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड फोर्सेज के पूर्व महानिदेशक रह चुके शिवाने ने कहा, "इस तरह के ऑनलाइन घोटाले अब बहुत आम हो गए हैं. सरकार कई कदम उठा रही है, लेकिन साथ ही लोगों को भी खुद को ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड के प्रति जागरूक करना चाहिए."
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