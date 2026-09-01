ETV Bharat / bharat

सहारनपुर में जाली नोटों का आंकड़ा 17 करोड़ पहुंचा, तीन बैंक मैनेजरों समेत हाउस कीपर पर केस

सहारनपुर में नकली नोटों का आंकड़ा 17 करोड़ तक पहुंचा. ( ETV Bharat )

सहारनपुर : सहारनपुर के घंटाघर स्थित सोफिया मार्केट की पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) शाखा की करेंसी चेस्ट में नकली नोट मिलने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. शुरुआती जांच में करीब 7 करोड़ 40 लाख रुपये की नकली करेंसी मिलने के बाद अब यह आंकड़ा बढ़कर करीब 17 करोड़ रुपये तक पहुंचने की बात सामने आ रही है. हालांकि करेंसी चेस्ट का ऑडिट और नोटों की जांच अभी जारी है. ऐसे में नकली नोटों की कुल रकम आगे और बढ़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है. करोड़ों रुपये की नकली करेंसी का बैंक की करेंसी चेस्ट तक पहुंचना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. मामला सामने आने के बाद बैंक के साथ-साथ पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर भी जांच तेज कर दी गई है. पुलिस आरोपितों की भूमिका और नकली नोटों के स्रोत का पता लगाने में जुटी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी गठित किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है. दूसरी ओर प्रकरण में सीबीआई जांच की संभावना की चर्चा ने भी हलचल बढ़ा दी है. अभिषेक सिंह, डीआईजी (ईटीवी भारत) बता दें कि मामले की शुरुआत उस समय हुई, जब पीएनबी की करेंसी चेस्ट से करीब 11.50 करोड़ रुपये की करेंसी आरबीआई की जयपुर चेस्ट भेजी गई. यह रकम पांच अगस्त को भेजी गई थी. जयपुर चेस्ट में करेंसी की गिनती के दौरान 4 लाख 30 हजार 900 रुपये कम पाए गए. इसकी जानकारी पीएनबी मेरठ के अधिकारियों को दी गई. इसके बाद बैंक के मुख्य प्रबंधक एवं जांच अधिकारी अरुण कुमार चौबे को मामले की जांच के लिए सहारनपुर भेजा गया. जांच के दौरान करेंसी चेस्ट में काम करने वाले पार्ट टाइम हाउस कीपर विशाल कुमार की भूमिका सामने आई. बैंक अधिकारियों के मुताबिक विशाल को नोटों की गड्डियां व्यवस्थित करने का काम दिया गया था. जांच में उसके द्वारा गड्डियों से रुपये निकालने की बात सामने आई और वह सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुआ. रकम कम मिलने के बाद बैंक ने नौ अगस्त से करेंसी चेस्ट का विस्तृत ऑडिट शुरू किया. नोटों की गिनती और सत्यापन के दौरान जांचकर्ताओं को बड़ी मात्रा में नकली करेंसी मिली. सोमवार को हुई जांच शुरुआत में नकली नोटों की रकम करीब 7.40 करोड़ रुपये बताई गई, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ नकली नोटों की मात्रा बढ़ती गई. अब यह रकम करीब 17 करोड़ रुपये तक पहुंचने की बात सामने आ रही है. बैंक की ओर से करेंसी की पूरी जांच अभी जारी है. इसलिए अंतिम आंकड़ा इससे अलग हो सकता है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में कितनी नकली करेंसी करेंसी चेस्ट में मौजूद थी. सहारनपुर के बैंक में नकली करेंसी मिलने के बाद बैंक के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे. जांच के दौरान वरिष्ठ मंडल प्रबंधक रवि कुमार कांसे, करेंसी चेस्ट प्रबंधक सुशील कुमार और हरियाणा के यमुनानगर-जगाधरी स्थित करेंसी चेस्ट के प्रबंधक अमित कुमार के नाम सामने आए. जांच अधिकारी ने इन अधिकारियों से मामले के संबंध में जानकारी मांगी. बैंक अधिकारियों के अनुसार उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए. इसके बाद उच्चाधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी गई. 29 अगस्त की शाम तीनों अधिकारियों के खिलाफ थाना सदर बाजार में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया गया.