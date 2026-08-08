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कांवड़ियों के भेष में नकली नोट चलाने वाला गिरोह, दुकानदार ने पकड़ा, झटका देकर भागे, 30 हजार की फेक करेंसी बरामद

कांवड़ मेले में नकली नोट चलाने की कोशिश नाकाम ( Etv Bharat )

भीड़ का फायदा उठाकर भाग गए नकली नोटों के सौदागर: मामला हर की पैड़ी चौकी क्षेत्र में काली मंदिर के पास का है. यहां कुछ युवक कांवड़ यात्रियों के भेष में व्यापारी के पास पहुंचे थे. उन्होंने खरीदारी के दौरान नोट दिए. नोटों को देखकर व्यापारी को शक हुआ और उसने युवकों को पकड़ लिया. देखते ही देखते आसपास भीड़ जमा हो गई. इसी दौरान आरोपी व्यापारी की पकड़ से छूटकर भीड़ में गायब हो गए.

कांवड़ मेले में नकली नोट चलाने की कोशिश नाकाम: इसी बीच मौके पर भीड़ जमा हो गई. अफरातफरी का फायदा उठाकर आरोपी अपने साथियों के साथ फरार हो गए, लेकिन आरोपियों का सामान मौके पर ही छूट गया. तलाशी लेने पर उसमें करीब 30 हजार रुपये के जाली नोट बरामद हुए. साथ ही मुरादाबाद चन्दौसी के टिकट, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी मिले हैं. बरामद नोटों में 100, 200 और 500 के नकली नोट शामिल हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

हरिद्वार: कांवड़ मेले में कांवड़ियों की भीड़ के बीच नकली नोट चलाने का मामला सामने आया है. हरकी पैड़ी क्षेत्र में कांवड़ यात्रियों के भेष में पहुंचे कुछ युवकों ने एक व्यापारी के साथ लेनदेन के दौरान नकली नोट चलाने का प्रयास किया. व्यापारी को शक हुआ तो उसने युवकों को पकड़ लिया.

पुलिस के कब्जे में नकली नोट (Photo courtesy- Haridwar Police)

30 हजार के नकली नोट बरामद: आरोपियों के मौके पर छूटे सामान की तलाशी ली गई, तो उसमें करीब 30 हजार रुपये के नकली नोट बरामद हुए. इसके अलावा मुरादाबाद और चंदौसी के रेलवे टिकट भी बरामद हुए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने नोट और टिकट समेत सारा सामान कब्जे में ले लिया.

नकली नोट चलाने के लिए आए युवकों के कागजात वहीं छूट गए (Photo courtesy- Haridwar Police)

टिकटों के आधार पर पुलिस आरोपियों के हरिद्वार पहुंचने और उनके आने जाने के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है. घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. फुटेज में आरोपियों की पहचान करने के साथ ही उनके भागने के रास्ते का भी पता लगाया जा रहा है. पुलिस को आशंका है कि आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर क्षेत्र से निकल गए होंगे.

पुलिस के लिए ये कागजात अहम सुराग होंगे (Photo courtesy- Haridwar Police)

पुलिस कर रही आरोपियों की पहचान: नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि-

जाली नोट बरामद किए गए हैं. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है. पहचान होने के बाद आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

-कुंदन सिंह राणा, नगर कोतवाली प्रभारी-

हरिद्वार में पूर्व में भी पकड़े जा चुके हैं दो बड़े गिरोह: कांवड़ मेले की शुरुआत से पहले ही पुलिस को शक था कि हरिद्वार में नकली नोट खपाने की साजिश हो सकती है. नगर कोतवाली पुलिस ने इसी तरह नकली नोट चलाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था. पंजाब से मास्टरमाइंड समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया था.

30 हजार के नकली नोट बरामद हुए हैं (Photo courtesy- Haridwar Police)

उससे पहले श्यामपुर थाना पुलिस ने भी नकली नोट गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया था. इनमें कुछ लोग हरिद्वार और कुछ यूपी के बिजनौर जिले के निवासी थे. कुल मिलाकर हरिद्वार कांवड़ मेले के दौरान नकली नोट खपाने की आशंकाएं सच साबित हुई हैं.

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