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'प्रियंका गांधी के दफ्तर से बोल रहा हूं... 3 करोड़ दो और मंत्री बन जाओ!' केरल के सियासी गलियारे में हड़कंप

केरल में विधायकों और सांसदों को प्रियंका गांधी के दफ्तर के नाम पर फर्जी कॉल कर पैसे के बदले मंत्री पद का झांसा दिया गया.

Kerala Minister Berth fraud
प्रियंका गांधी. (File) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 5:47 PM IST

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कोझिकोड/तिरुवनंतपुरमः केरल के सियासी हलकों में उस वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया, जब कांग्रेस के कद्दावर सांसदों और विधायकों को वॉट्सऐप कॉल कर करोड़ों रुपयों के बदले मंत्री पद का खुला 'ऑफर' दिया जाने लगा! सत्ता के इस बेहद हैरान करने वाले खेल में एलाथुर की विधायक विद्या बालकृष्णन के साथ-साथ सांसद डीन कुरियाकोस, शफी परम्बिल और एमके राघवन को निशाना बनाया गया है.

साइबर फ्रॉड की कोशिश

डीन कुरियाकोस ने ईटीवी भारत को बताया कि उनसे फोन पर संपर्क किया गया था. फोन करने वाले ने दावा किया था कि वह प्रियंका गांधी के दफ्तर से बोल रहा है. फोन पर कहा गया कि जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है. इडुक्की जिले से किसी को मौका मिलने की संभावना है. चूंकि उन्होंने जिले की सभी सीटें जीती हैं, इसलिए उनके नाम की संभावना ज्यादा है.

डीन कुरियाकोस ने बताया कि फोन करने वाले ने अंग्रेजी में बात की थी. डीन ने कहा कि उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी प्रियंका गांधी के दफ्तर को दी. डीन ने ईटीवी भारत से पुष्टि की कि प्रियंका गांधी के दफ्तर ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने गृह मंत्री से भी बात की है.

सांसद एम के राघवन ने भी ईटीवी भारत को बताया कि उनके फोन पर भी ऐसा ही एक कॉल आया था. उनके पीए ने कॉल उठाया और फिर उसे काट दिया. उन्होंने कहा कि चूंकि इस तरह के कई फर्जी कॉल आते रहते हैं, इसलिए उन्होंने इसे कोई बड़ी बात नहीं माना.

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव लड़ने वाले मालाबार क्षेत्र के एक कांग्रेस उम्मीदवार भी इस धोखाधड़ी का शिकार हो गए. उन्हें एआईसीसी (AICC) के नाम से एक कॉल आया, जिसमें कहा गया कि उन्हें चुनाव के लिए 20 लाख रुपये से अधिक मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें खर्च के रूप में 1,20,000 बताए गए खाते में जमा करने होंगे.

हालांकि, उन्होंने अपने करीबी सूत्रों को बताया कि इसके बाद उन्हें कोई फोन कॉल नहीं आया. इस जालसाज ने नेताओं से खुद को वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी के दफ्तर का कर्मचारी बताकर संपर्क किया था.

एलाथुर की विधायक विद्या बालकृष्णन को यह झांसा दिया गया था कि यदि वह 3 करोड़ रुपये देती हैं, तो आगामी राज्य कैबिनेट फेरबदल में उन्हें मंत्री पद मिलना पक्का हो जाएगा. इसी तरह शफी परम्बिल और डीन कुरियाकोस को भी ऊंचे पदों का लालच देकर कॉल किए गए थे. हालांकि, शफी परम्बिल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

प्रियंका के सचिव ने दर्ज करायी शिकायत

एआईसीसी (AICC) नेतृत्व और प्रियंका गांधी के दफ्तर ने इस घटना की जांच की है और पुष्टि की है कि ये कॉल पूरी तरह फर्जी (फेक) थे. प्रियंका गांधी के निजी सचिव डी.एस. राजकुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस और केरल के डीजीपी से शिकायत की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने जानकारी दी है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है.

साइबर पुलिस कर रही जांच

विधायक विद्या बालकृष्णन की शिकायत पर कोझिकोड साइबर पुलिस ने जांच तेज कर दी है. साइबर पुलिस ने पुष्टि की है कि ये वॉट्सऐप कॉल दिल्ली के नंबरों से आए थे. खुद को राजकुमार बताने वाले इस व्यक्ति ने नेताओं से अंग्रेजी और हिंदी में बात की थी.

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