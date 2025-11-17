झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम को फर्जी कॉल, एफआईआर दर्ज
एक व्यक्ति द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम का दुरुपयोग कर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को परेशान करने का मामला सामने आया है.
Published : November 17, 2025 at 10:02 AM IST
रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम का दुरुपयोग कर एक व्यक्ति के द्वारा कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और उनकी पत्नी को परेशान करने का मामला सामने आया है. शनिवार की देर रात इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव के द्वारा रांची के गोंदा थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है.
क्या है पूरा मामला
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के नाम का दुरुपयोग कर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और उनकी पत्नी को फोन कर परेशान करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री आवास में कार्यरत मुख्यमंत्री के प्राइवेट असिस्टेंट जय प्रसाद ने गोंदा थाना में एफआईआर दर्ज करायी है. एफआईआर में बताया गया है कि एक व्यक्ति ने खुद को झारखंड का मुख्यमंत्री बताकर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री को फोन किया और अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान किया.
आवेदन में यह भी बताया गया है कि जिस नंबर से डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को कॉल किया गया था, उसी नंबर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी फोन कर परेशान कर चुका है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने और वीवीआईपी को परेशान करने की गंभीर और निंदनीय कार्रवाई बताया है.
शिकायत में कहा गया है कि फोन कॉल की रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में उपलब्ध है, जिसमें यह स्पष्ट सुनाई देता है कि फोन करने वाले आरोपी ने खुद को झारखंड का मुख्यमंत्री बताकर असभ्य और संदिग्ध तरीके से बातचीत कर रहा है.
जांच में जुटी पुलिस
दूसरी तरफ मामला आने के बाद से ही रांची पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है. रांची पुलिस की साइबर सेल और टेक्निकल सेल दोनों ही मामले की तफ्तीश में जुटी हुई हैं. इस मामले में रांची पुलिस को सीएम का निर्देश भी मिला है कि वह जल्द से जल्द आरोपी की तत्काल पहचान कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें. पुलिस की टीम फोन लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, सिम कार्ड के आधार पर आरोपी की पहचान कर रही है.
'मामला संज्ञान में आने के बाद इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. विस्तृत जानकारी जांच के बाद दी जाएगी.' संजीव बेसरा, सदर डीएसपी
