झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम को फर्जी कॉल, एफआईआर दर्ज

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम का दुरुपयोग कर एक व्यक्ति के द्वारा कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और उनकी पत्नी को परेशान करने का मामला सामने आया है. शनिवार की देर रात इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव के द्वारा रांची के गोंदा थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

क्या है पूरा मामला

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के नाम का दुरुपयोग कर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और उनकी पत्नी को फोन कर परेशान करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री आवास में कार्यरत मुख्यमंत्री के प्राइवेट असिस्टेंट जय प्रसाद ने गोंदा थाना में एफआईआर दर्ज करायी है. एफआईआर में बताया गया है कि एक व्यक्ति ने खुद को झारखंड का मुख्यमंत्री बताकर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री को फोन किया और अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान किया.

आवेदन में यह भी बताया गया है कि जिस नंबर से डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को कॉल किया गया था, उसी नंबर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी फोन कर परेशान कर चुका है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने और वीवीआईपी को परेशान करने की गंभीर और निंदनीय कार्रवाई बताया है.

शिकायत में कहा गया है कि फोन कॉल की रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में उपलब्ध है, जिसमें यह स्पष्ट सुनाई देता है कि फोन करने वाले आरोपी ने खुद को झारखंड का मुख्यमंत्री बताकर असभ्य और संदिग्ध तरीके से बातचीत कर रहा है.

जांच में जुटी पुलिस