ETV Bharat / bharat

अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से ₹8-10 करोड़ की ठगी

साइबराबाद पुलिस ने फेक कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया. मुख्य आरोपी की तलाश जारी है.

Etv Bharat
अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 30, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बालानगर SOT और साइबराबाद पुलिस ने हाइटेक सिटी में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. यह गिरोह ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को फंसाकर लगभग दो सालों में 8 से 10 करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है. पुलिस ने बताया कि कॉल सेंटर “Ritz IT Solutions” के नाम से 2024 में माधापुर के अय्यप्पा सोसाइटी में स्थापित किया गया था.

मुख्य आरोपित प्रवीण और प्रकाश (खम्मम जिले) थे. कॉल सेंटर का संचालन यापुरी गणेश और मरमपुडु चेनकेशव ने संभाला. कॉल सेंटर में काम करने वाले सात टेली‑कॉलर्स मुमिता मंडल, इजाज अहमद, संबित रॉय, शानिक बनर्जी, मुमिता मल्लिक, शिल्पी सामद्दार और कुनाल सिंह थे. उन्हें ऑस्ट्रेलियाई लहजे में अंग्रेज़ी बोलने का प्रशिक्षण दिया गया था ताकि वे आसानी से विदेशी नागरिकों को फंसा सकें.

ऐसे करते थे धोखाधड़ी
पुलिस ने बताया कि गिरोह ईमेल और फर्जी पॉप‑अप के जरिए ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को संदेश भेजता कि “आपका कंप्यूटर हैक हो गया है.” इसके साथ कॉल करने के लिए एक नंबर दिया जाता. कॉल करने पर टेली‑कॉलर्स पीड़ित को रिमोट एक्सेस सॉफ़्टवेयर AnyDesk इंस्टॉल करने के लिए कहते और उसके बैंक अकाउंट की जानकारी लेकर पैसे निकाल लेते.

चोरी की गई राशि को पहले ऑस्ट्रेलियाई बैंक खातों में भेजा गया, जो भारत में कुछ छात्रों और NRIs के नाम पर थे. इसके बाद हवाला, क्रिप्टो और अन्य माध्यमों से यह राशि भारत में लाई जाती थी. पुलिस ने लगभग 45 ऑस्ट्रेलियाई बैंक खातों की जानकारी जुटाई है.

गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई
बालानगर SOT इंस्पेक्टर शिवकुमार की टीम ने शनिवार को छापेमारी कर नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया. डीसीपी एस.वी.एस. सुधीरेंद्र ने बताया कि मुख्य आरोपी प्रवीण और प्रकाश अभी भी फरार हैं, उन्हें जल्द ही पकड़ा जाएगा. पुलिस ने कंप्यूटर, मोबाइल, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं.

डीसीपी ने जनता को चेतावनी दी है कि किसी भी विदेशी कॉल, ईमेल या पॉप‑अप में व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी साझा न करें. ऐसे मामलों में सावधानी बरतना अत्यंत जरूरी है. पुलिस और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल या ईमेल को गंभीरता से लें और बिना जांच के अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें.

यह भी पढ़ें- यूपी पुलिस का कांस्टेबल निकला साइबर ठग गिरोह का मास्टरमाइंड, केरल में बड़ा खुलासा

TAGGED:

हैदराबाद फर्जी कॉल सेंटर
AUSTRALIA SCAM
MADHAPUR CYBER CRIME BUST
HYDERABAD FAKE CALL CENTRE BUSTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.