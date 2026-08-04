फैजान अंसारी ने CJP प्रमुख अभिजीत दिपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, तुरंत गिरफ्तारी की मांग
दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे फैजान अंसारी, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक पर लगाए गंभीर आरोप.
Published : August 4, 2026 at 1:26 PM IST
नई दिल्ली: मुंबई निवासी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत देकर उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. फैजान का आरोप है कि दिपके के इशारे पर उनके साथ महाराष्ट्र के पुणे और औरंगाबाद (संभाजीनगर) में हमला कराया गया. उन्होंने दावा किया कि इन दोनों घटनाओं के संबंध में पहले से ही मामले दर्ज हैं और उनके पास अपने आरोपों के समर्थन में सबूत भी मौजूद हैं.
फोन पर बातचीत में फैजान अंसारी ने कहा कि उन्होंने अपनी शिकायत दिल्ली पुलिस के संबंधित पुलिस उपायुक्त को सौंप दी है. सोमवार शाम को उन्होंने दिल्ली पहुंचकर अपनी शिकायत दी और वापस मुंबई चले गए. उनका कहना है कि शिकायत में उन्होंने विस्तार से उन घटनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें कथित तौर पर दिपके के सहयोगियों ने उन पर हमला किया. साथ ही पुलिस को साक्ष्य भी दिए हैं. फैजान ने आरोप लगाया कि उनके पास ऐसे साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर पुलिस को मामले में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए.
#WATCH | Delhi: On filing a police complaint against CJP founder Abhijeet Dipke, a social media influencer, Faizan Ansari says, “Today, I have filed a written complaint against Abhijeet Dipke, the founder of the CJP party, with the Delhi DCP, because I have proof that his men… pic.twitter.com/Fol499Cmpi— ANI (@ANI) August 4, 2026
फैजान अंसारी ने कहा कि पुणे व औरंगाबाद में उन पर हुए हमलों के संबंध में पहले ही दो अलग-अलग मामले दर्ज किए जा चुके हैं. उनका कहना है कि अब वह चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस भी शिकायत की निष्पक्ष जांच करे और यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो अभिजीत दिपके के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. इस दौरान फैजान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को समय रहते हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस ने राजधानी का माहौल बिगड़ने से बचा लिया गया. उनके अनुसार यदि समय पर कदम नहीं उठाया जाता तो स्थिति अधिक गंभीर हो सकती थी.
फैजान ने ये भी आरोप लगाया कि अभिजीत दिपके अपने निजी हितों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं और विभिन्न गतिविधियां उसी उद्देश्य से संचालित की जा रही है. हालांकि, उन्होंने अपने इन आरोपों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई अतिरिक्त दस्तावेज या साक्ष्य साझा नहीं किए. फिलहाल दिल्ली पुलिस की ओर से इस शिकायत पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. अभी शिकायत पर प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई है. वहीं, इस मामले में अभिजीत दिपके या उनकी ओर से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. मामले में आगे की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की जांच व उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही स्पष्ट होगी.
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