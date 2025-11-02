ETV Bharat / bharat

कोलकाता: कॉलेज स्ट्रीट पर लगेगा किताबों का मेला, बारिश में भीगी किताबों की होगी बिक्री

कोलकाता: पश्चिम बंगाल स्थित कोलकाता कॉलेज स्ट्रीट एक ही दिन की रिकॉर्ड बारिश में जलमग्न हो गई. एशिया के सबसे बड़े पुस्तक बाज़ारों में से एक में लगभग 10 करोड़ रुपये की किताबें भीग गईं. अब बारिश में भीगी इन किताबों का मेला लग रहा है. इन किताबों की बिक्री भारी छूट पर हो रही है.

भीगी किताबों का यह पुस्तक मेला सोमवार तीन नवंबर को सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक कॉलेज स्क्वायर के मुख्य द्वार के सामने, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट पर लगेगा. वहीं, दूसरे चरण में यह 7 और 8 नवंबर को थियोसोफिकल सोसाइटी में लगेगा. दोनों जगहों पर लगभग 50-80 प्रतिशत की छूट पर किताबें बेची जाएंगी. सेल्फ-एम्प्लॉय संस्था भीगे पुस्तक मेले का सारा खर्च वहन करेगी.

मार्केट से जुड़े सभी लोगों के हित में पहल

कोलकाता क्रिएटिव पब्लिशर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मारुफ हुसैन ने कहा, "रीडर्स, पब्लिशर्स और कॉलेज स्ट्रीट बुक मार्केट से जुड़े सभी लोगों के हित में यह पहल की गई है. प्रकाशक उन पाठकों को कम कीमत पर क्षतिग्रस्त किताबें बेच पाएंगे जिनके लिए नई चमकदार किताबों से ज़्यादा लेखन महत्वपूर्ण है. इससे क्षतिग्रस्त किताबों को किलो के हिसाब से बेचकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेचने में मदद मिलेगी. इसी तरह, जो रीडर्स ऊंची कीमते वाली किताबें नहीं खरीद पाते, उन्हें भी लाभ होगा."