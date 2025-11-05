ETV Bharat / bharat

क्या ब्रेक फेल्योर की वजह से हुई दुर्घटना, चेवेल्ला बस हादसे की हर एंगल से हो रही है जांच

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में 19 लोगों की मौत हो गई थी.

Chevella bus accident
चेवेल्ला बस हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 1:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना में चेवेल्ला बस दुर्घटना कैसे हुई. इसको लेकर पुलिस जांच जारी है.रंगारेड्डी जिले में सोमवार (3 नवंबर) को बजरी से लदे एक ट्रक और सार्वजनिक परिवहन बस की आमने-सामने टक्कर होने से 19 लोगों की मौत हो गई थी.

ट्रक चेवेल्ला के पास तेलंगाना सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) की बस से टकरा गया, जिसके बाद बजरी बस पर गिर गई.पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सोमवार को रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला मंडल के मिर्जागुडा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे की वजहों की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, ट्रक ड्राइवर गड्ढे से बचने की कोशिश में एक RTC बस से टकरा गया था. अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हादसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि ट्रक ने बस से टकराने से पहले ब्रेक नहीं लगाए थे.

Chevella bus accident
चेवेल्ला बस दुर्घटना की पुलिस जांच जारी (ETV Bharat)

यह एनालाइज किया जा रहा है कि ट्रक (टिपर) में तय लिमिट से ज्यादा बजरी भरी हुई थी और वह तेज स्पीड में था. इसी दौरान अचानक राइट टर्न लेने के बाद ड्राइवर का कंट्रोल खो गया. टिपर से टकराने के बाद बस 50 से 60 मीटर तक घिसटती चली गई. माना जा रहा है कि यही वजह है कि ब्रेक नहीं लगे या शायद ब्रेक फेल हो गए थे.

इस बस हादसे के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने टिपर की जांच की. हालांकि मालिक, लाछुनायक ने इसे इसी साल खरीदा था, लेकिन वे जांच कर रहे हैं कि ब्रेक कैसे काम कर रहे थे. अधिकारियों का कहना है कि ड्राइवर, आकाश धन्या कांबले (23), के पास लाइसेंस है. टिपर चलाने के लिए हेवी मोटर लाइसेंस होना जरूरी है. उसने यह लाइसेंस महाराष्ट्र के नांदेड़ से बनवाया था. इसे जब्त करने वाले अधिकारी यह कन्फर्म करने के लिए महाराष्ट्र के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं कि यह असली है या नहीं. एक अधिकारी ने बताया कि वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसे के समय गाड़ी की स्पीड कितनी थी.

मुंह और नाक में धूल
पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि दुर्घटना में मारे गए 19 लोगों में से 17 के मुंह और नाक में बजरी की धूल जमी हुई थी. वहीं घायल 24 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. हालांकि पांच की हालत थोड़ी गंभीर है, लेकिन वे धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं.

14 लोगों का इलाज चेवेल्ला के पीएमआर अस्पताल में चल रहा है... 10 लोगों का इलाज विकाराबाद के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है. पुलिस ने कहा कि वे ठीक हुए पीड़ितों के बयान दर्ज करेंगे। चूंकि दुर्घटना में आरटीसी बस और टिपर दोनों चालकों की मौत हो गई, इसलिए पीड़ितों के बयान महत्वपूर्ण होंगे. नशे में गाड़ी चलाने के संदेह में दोनों मृतक ड्राइवर के खून के नमूने फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं. रिजल्ट का इंतजार है.

दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय: डीजीपी
डीजीपी शिवधर रेड्डी, अतिरिक्त कानून एवं व्यवस्था महानिदेशक महेश भागवत और साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने मंगलवार को मिर्जागुडा के पास दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने चेवेल्ला सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों से बात की. बाद में, डीजीपी ने मीडिया को बताया कि, पुलिस अकादमी से मन्नागुडा तक सड़क का निर्माण पूरा हो गया है.

वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि काम पूरा होने तक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएंय मोड़ों के पास आने वाली समस्याओं की पहचान की जा रही है. डीजीपी ने कहा कि, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम अगले महीने से 'अराइवल' नाम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

उनका कहना है कि, अधिकांश वाहन चालक 'डिफेंसिव ड्राइविंग' का पालन नहीं करते हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि, ड्राइवरों को सड़क की स्थिति और अन्य वाहनों की गति का आकलन करके वाहन चलाना चाहिए.

ये भी पढ़ें: तेलंगाना में भीषण हादसा, बजरी के नीचे दबकर 19 यात्रियों की मौत, CM रेवंत रेड्डी ने जताया दुख

TAGGED:

CHEVELLA BUS ACCIDENT
TRAGIC ROAD ACCIDENT
RANGAREDDY DISTRICT
RTC BUS TIPPER ACCIDENT
CHEVELLA BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.