क्या ब्रेक फेल्योर की वजह से हुई दुर्घटना, चेवेल्ला बस हादसे की हर एंगल से हो रही है जांच

चेवेल्ला बस हादसा ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना में चेवेल्ला बस दुर्घटना कैसे हुई. इसको लेकर पुलिस जांच जारी है.रंगारेड्डी जिले में सोमवार (3 नवंबर) को बजरी से लदे एक ट्रक और सार्वजनिक परिवहन बस की आमने-सामने टक्कर होने से 19 लोगों की मौत हो गई थी. ट्रक चेवेल्ला के पास तेलंगाना सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) की बस से टकरा गया, जिसके बाद बजरी बस पर गिर गई.पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सोमवार को रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला मंडल के मिर्जागुडा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे की वजहों की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, ट्रक ड्राइवर गड्ढे से बचने की कोशिश में एक RTC बस से टकरा गया था. अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हादसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि ट्रक ने बस से टकराने से पहले ब्रेक नहीं लगाए थे. चेवेल्ला बस दुर्घटना की पुलिस जांच जारी (ETV Bharat) यह एनालाइज किया जा रहा है कि ट्रक (टिपर) में तय लिमिट से ज्यादा बजरी भरी हुई थी और वह तेज स्पीड में था. इसी दौरान अचानक राइट टर्न लेने के बाद ड्राइवर का कंट्रोल खो गया. टिपर से टकराने के बाद बस 50 से 60 मीटर तक घिसटती चली गई. माना जा रहा है कि यही वजह है कि ब्रेक नहीं लगे या शायद ब्रेक फेल हो गए थे. इस बस हादसे के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने टिपर की जांच की. हालांकि मालिक, लाछुनायक ने इसे इसी साल खरीदा था, लेकिन वे जांच कर रहे हैं कि ब्रेक कैसे काम कर रहे थे. अधिकारियों का कहना है कि ड्राइवर, आकाश धन्या कांबले (23), के पास लाइसेंस है. टिपर चलाने के लिए हेवी मोटर लाइसेंस होना जरूरी है. उसने यह लाइसेंस महाराष्ट्र के नांदेड़ से बनवाया था. इसे जब्त करने वाले अधिकारी यह कन्फर्म करने के लिए महाराष्ट्र के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं कि यह असली है या नहीं. एक अधिकारी ने बताया कि वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसे के समय गाड़ी की स्पीड कितनी थी.