ETV Bharat / bharat

असफल रोमांस कोई अपराध नहीं...इसे सिर्फ वादा तोड़ना कहेंगे: तेलंगाना हाई कोर्ट

अदालत ने कहा कि, शादी का वादा करके रोमांटिक रिश्ता बनाना और बाद में उसका टूट जाना कोई अपराध नहीं है.

Failed Romance Is Not a Crime; It Is Merely a Breach of Promise. Evidence of Fraudulent Intent at the Outset Is Required: High Court Delivers Verdict
तेलंगाना हाई कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 4, 2026 at 1:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि, अगर शादी के वादे के तहत भी रोमांटिक रिश्ता बनाया जाता है और बाद में वह टूट जाता है, तो यह धोखाधड़ी या आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा.

कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे काम को अपराध मानने के लिए, इस बात के पक्के सबूत होने चाहिए कि रिश्ता शादी के बारे में पार्टनर को धोखा देने के खास इरादे से शुरू किया गया था.

पेड्डापल्ली जिले के अंतरगांव मंडल के पोटियाल के रहने वाले के. संतोष ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एक लड़की की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग की गई थी. उसकी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उससे शादी का वादा किया था लेकिन बाद में वह वादा पूरा नहीं कर पाए.

Failed Romance Is Not a Crime; It Is Merely a Breach of Promise. Evidence of Fraudulent Intent at the Outset Is Required: High Court Delivers Verdict
तेलंगाना हाई कोर्ट (ETV Bharat)

जस्टिस एन तुकारामजी ने हाल ही में इस मामले पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए, वकील ने केस को रद्द करने का आग्रह किया. यह कहते हुए कि इसे बिना किसी समर्थन साक्ष्य के दर्ज किया गया था. वकील ने उसी हाई कोर्ट के पिछले फैसलों का भी हवाला दिया, जिसमें यह तय किया गया था कि निजी रिश्तों का टूटना आपराधिक कृत्य के दायरे में नहीं आता है.

लड़की की तरफ से दलील देते हुए, उसके वकील ने कहा कि जब पिटीशनर ने 2018 में उसे पहली बार प्रपोज़ किया था, तो उसने शुरू में उसे मना कर दिया था; हालांकि, उसने कथित तौर पर आत्महत्या करने की धमकी देकर उसे शादी के लिए मजबूर किया। वकील ने आगे कहा कि पाँच साल तक रिश्ता बनाए रखने के बाद, जब लड़की ने शादी करने की रिक्वेस्ट की, तो पिटीशनर ने मना कर दिया, और इसके बदले पैसे देने की पेशकश की।

वकील ने आगे कहा कि जब बड़ों ने झगड़े में बीच-बचाव करने के लिए दखल दिया, तो याचिकाकर्ता ने शुरू में शादी के लिए मान गया, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गया, यह तर्क देते हुए कि इस तरह का व्यवहार साफ तौर पर धोखाधड़ी है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जज ने फैसला सुनाया. यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 'हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य' और 'प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य' जैसे मामलों में साफ फैसले दिए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक याचिकाकर्ता ने शादी करने के वादे से मुकर कर धोखाधड़ी की. इन उदाहरणों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि अगर शुरू में कोई धोखाधड़ी का इरादा नहीं था, तो यह काम धोखाधड़ी नहीं, बल्कि सिर्फ शादी करने के वादे का उल्लंघन माना जाएगा.

कोर्ट ने आगे कहा कि जब तक वादा करते समय धोखा देने का कोई गलत इरादा न हो, तब तक इस काम को फ्रॉड नहीं माना जा सकता. इस मामले में, दोनों पार्टियां पांच साल से एक रोमांटिक रिश्ते में थीं. कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि यह वादा पूरा न करना था, फ्रॉड नहीं. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता, जिसने इतने लंबे समय तक रिश्ता बनाए रखा, शुरू में उसका कोई धोखाधड़ी करने का इरादा था.

कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ केस को आगे बढ़ने देना कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा. इसलिए, हाई कोर्ट की अपनी समझ से काम करने की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने के आदेश जारी किए.

ये भी पढ़ें: मानसिक बीमारी के कारण की गई हत्या के लिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती: तेलंगाना हाई कोर्ट

TAGGED:

TELANGANA HIGH COURT
HIGH COURT VERDICT
FAILED ROMANCE IS NOT A CRIME
MARRIAGE AND LOVE
FAILED ROMANCE IS NOT A CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.