चुनावों में हार और अंदरूनी कलह के बाद कांग्रेस का जम्मू-कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान
जम्मू कश्मीर में 2024 के विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है.
Published : November 26, 2025 at 3:55 PM IST
श्रीनगर: कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में संगठन को मजबूत करने और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू की है. यह कदम 2024 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन और अंदरूनी कलह के बाद उठाया गया है.
कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने जम्मू-कश्मीर प्रभारी सैयद नसीर हुसैन से सलाह करके जम्मू-कश्मीर में पार्टी के 21 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला अध्यक्षों को चुनने के लिए 21 ऑब्जर्वर नियुक्त किए.
पिछले हफ़्ते से, अलग-अलग राज्यों से आए ऑब्ज़र्वर, जम्मू-कश्मीर के छह विधायकों और पूर्व मंत्रियों समेत लोकल नेताओं की मदद से, हर जिले के लिए छह नेताओं का पैनल चुनने के लिए कार्यकर्ताओं की राय जान रहे हैं और इस पद के लिए अंतिम नाम को पार्टी के तय मानक के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व चुनेगा.
कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि संगठन सृजन अभियान नाम की एक्सरसाइज का आदेश राहुल गांधी और पार्टी नेताओं ने अहमदाबाद कांग्रेस सेशन में दिया था. शर्मा ने कहा, "इस काम से नेताओं पर अपने लोगों को इन पोस्ट पर नामित करने के लिए कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जाने वाले पक्षपात और परिवारवाद के आरोप खत्म हो जाएंगे."
उनका इशारा जम्मू-कश्मीर में पार्टी के नाराज नेताओं के ग्रुप की ओर था, जो तारिक हमीद कर्रा के पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी के कामों से दूर रहे हैं. पूर्व अध्यक्ष विकार रसूल के करीबी इन नेताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी के कामों से दूरी बना ली है. उन्होंने कश्मीर घाटी में कुछ जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों के नामांकन का भी विरोध किया है.
बांदीपुरा के एआईसीसी ऑब्जर्वर सतीराम लांबा ने कहा, "ऑब्जर्वर जिले के सभी ब्लॉक और चुनाव क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं की राय लेंगे ताकि इन पदों के लिए छह उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा सकें. उन्होंने कहा, “इस काम से जिला अध्यक्षों का चुनाव कार्यकर्ताओं की आवाज और पसंद से होगा, नेताओं द्वारा नहीं.”
कमेटियां 8 दिसंबर को पार्टी नेतृत्व को छह नेताओं के नाम सौंपेंगी. वहीं इस साल दिसंबर के आखिर तक अध्यक्ष के नामों की घोषणा कर दी जाएगी. बडगाम जिले की ऑब्ज़र्वर शमीना शफीक ने कहा, “पुनर्गठन प्रक्रिया, पारदर्शी नेतृत्व चयन, जवाबदेही और जमीनी स्तर पर मजबूत भागीदारी पर केंद्रित है. इसका मकसद ऐसा नेतृत्व बनाना है जो सही मायने में लोगों का प्रतिनिधित्व करे और उनके साथ काम करे.”
शर्मा ने कहा कि जिला अध्यक्ष के चुनाव के बाद कार्यकारी समिति को फिर से बनाया जाएगा और जिला राजनीतिक मामलों की समितियां बनाई जाएंगी ताकि एक गतिशील और उत्तरदायी संगठन तैयार हो सके.
उन्होंने कहा, "नगरपालिका और पंचायत चुनावों के अलावा विधानसभा और संसद चुनावों के लिए उम्मीदवारों को महत्व देते समय जिला अध्यक्ष को शामिल किया जाएगा." हालांकि, पार्टी के अंदर कुछ आलोचनाओं के कारण इस काम पर असर पड़ा है, क्योंकि कुछ नेताओं ने पर्यवेक्षक के लिए कोऑर्डिनेटर के तौर पर कुछ पूर्व मंत्रियों और नेताओं की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं.
पार्टी के एक नेता ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने कई दलबदलुओं के नाम बताए हैं जो गुलाम नबी आजाद की बंद हो चुकी पार्टी और अपनी पार्टी छोड़कर हाल के हफ्तों में पार्टी में वापस शामिल हुए थे. जब जिला अध्यक्ष चुनने का मानदंड पार्टी में पांच साल की निरंतरता है, तो स्थानीय सूत्रधार जो इस महीने या पिछले साल विधानसभा चुनावों के दौरान फिर से शामिल हुए थे, पर्यवेक्षकों के साथ क्यों हैं.
एक कांग्रेस नेता ने कहा, "इससे इस काम पर शक पैदा होता है और इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठता है." आलोचना को खारिज करते हुए शर्मा ने कहा कि यह काम इन कोऑर्डिनेटर से प्रभावित नहीं होगा क्योंकि ऑब्जर्वर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की राय के आधार पर छह नामों के चयन में मुख्य भूमिका निभाएंगे.
