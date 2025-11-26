ETV Bharat / bharat

चुनावों में हार और अंदरूनी कलह के बाद कांग्रेस का जम्मू-कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ( file photo-IANS )

By Mir Farhat Maqbool 4 Min Read

श्रीनगर: कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में संगठन को मजबूत करने और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू की है. यह कदम 2024 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन और अंदरूनी कलह के बाद उठाया गया है. कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने जम्मू-कश्मीर प्रभारी सैयद नसीर हुसैन से सलाह करके जम्मू-कश्मीर में पार्टी के 21 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला अध्यक्षों को चुनने के लिए 21 ऑब्जर्वर नियुक्त किए. पिछले हफ़्ते से, अलग-अलग राज्यों से आए ऑब्ज़र्वर, जम्मू-कश्मीर के छह विधायकों और पूर्व मंत्रियों समेत लोकल नेताओं की मदद से, हर जिले के लिए छह नेताओं का पैनल चुनने के लिए कार्यकर्ताओं की राय जान रहे हैं और इस पद के लिए अंतिम नाम को पार्टी के तय मानक के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व चुनेगा. कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि संगठन सृजन अभियान नाम की एक्सरसाइज का आदेश राहुल गांधी और पार्टी नेताओं ने अहमदाबाद कांग्रेस सेशन में दिया था. शर्मा ने कहा, "इस काम से नेताओं पर अपने लोगों को इन पोस्ट पर नामित करने के लिए कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जाने वाले पक्षपात और परिवारवाद के आरोप खत्म हो जाएंगे." उनका इशारा जम्मू-कश्मीर में पार्टी के नाराज नेताओं के ग्रुप की ओर था, जो तारिक हमीद कर्रा के पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी के कामों से दूर रहे हैं. पूर्व अध्यक्ष विकार रसूल के करीबी इन नेताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी के कामों से दूरी बना ली है. उन्होंने कश्मीर घाटी में कुछ जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों के नामांकन का भी विरोध किया है. बांदीपुरा के एआईसीसी ऑब्जर्वर सतीराम लांबा ने कहा, "ऑब्जर्वर जिले के सभी ब्लॉक और चुनाव क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं की राय लेंगे ताकि इन पदों के लिए छह उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा सकें. उन्होंने कहा, “इस काम से जिला अध्यक्षों का चुनाव कार्यकर्ताओं की आवाज और पसंद से होगा, नेताओं द्वारा नहीं.”