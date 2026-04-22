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आगरा में दरिंदगी: फेसबुक फ्रेंड ने बंधक बनाकर किया रेप, मदद देने के बहाने दो युवको ने भी किया गेंगरेप

फेसबुक फ्रैंड से मिलने हरिद्वार से 12 दिन पहले आगरा आई, युवती के साथ रेप

आगरा में गेंगरेप
आगरा में गेंगरेप (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 2:28 PM IST

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आगरा: हरिद्वार की युवती के साथ आगरा में गैंंगरेप का मामला सामने आया है. युवती बुधवार को खंदौली थाना क्षेत्र में अर्धनग्न अवस्था में पाई गई. जिसे ग्रामीणों ने पहनने के लिए कपड़ा दिया और खंदौली पुलिस को सूचना दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को थाने ले जाकर पूछताछ की, तो युवती ने बताया कि वह फेसबुक फ्रैंड से मिलने हरिद्वार से 12 दिन पहले आगरा आई थी. फेसबुक फ्रैंड ने उसे न्यू आगरा थाना क्षेत्र में स्थित एक गेस्ट हाउस में मिलने बुलाया और बंधक बनाकर रेप किया.

इस दौरान वह किसी तरह मंगलवार देर रात गेस्ट हाउस से भाग निकली, उसकी हालत देख कर, सड़क पर दो ऑटो सवार युवकों ने मदद के नाम पर उसे सुनसान जगह ले गए, जहां दोनों ने गैंग रेप किया. फिर सड़क पर अर्द्धनग्न हालत में फेंक कर भाग गए.

इस संबंध में डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया, अब तक की जांच में मामला संदिग्ध लग रहा है. युवती भी शराब से नशे में है. पूछताछ में लगातार युवती अपना बयान बदल रही है. कभी आरोपी को अपना पति तो कभी दोस्त बता रही है. इस मामले की पूरी जांच की जा रही है. जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी. फिल्हाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, युवती से पूछताछ कर रही है.

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