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आगरा में दरिंदगी: फेसबुक फ्रेंड ने बंधक बनाकर किया रेप, मदद देने के बहाने दो युवको ने भी किया गेंगरेप

आगरा: हरिद्वार की युवती के साथ आगरा में गैंंगरेप का मामला सामने आया है. युवती बुधवार को खंदौली थाना क्षेत्र में अर्धनग्न अवस्था में पाई गई. जिसे ग्रामीणों ने पहनने के लिए कपड़ा दिया और खंदौली पुलिस को सूचना दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को थाने ले जाकर पूछताछ की, तो युवती ने बताया कि वह फेसबुक फ्रैंड से मिलने हरिद्वार से 12 दिन पहले आगरा आई थी. फेसबुक फ्रैंड ने उसे न्यू आगरा थाना क्षेत्र में स्थित एक गेस्ट हाउस में मिलने बुलाया और बंधक बनाकर रेप किया.

इस दौरान वह किसी तरह मंगलवार देर रात गेस्ट हाउस से भाग निकली, उसकी हालत देख कर, सड़क पर दो ऑटो सवार युवकों ने मदद के नाम पर उसे सुनसान जगह ले गए, जहां दोनों ने गैंग रेप किया. फिर सड़क पर अर्द्धनग्न हालत में फेंक कर भाग गए.