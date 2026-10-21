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ऐसी मौत दी कि पहचानना मुश्किल हो गया, चेहरा जला दिया, बचपन में बने टैटू से हुई शिनाख्त

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है. एक शख्स की इतनी बुरी तरीके से हत्या की गई कि उसकी पहचान सुनिश्चित करने में पुलिस के पसीने छूट गए. उसका चेहरा जला दिया गया था. वह 22 दिनों तक लापता रहा.

पुलिस के अनुसार अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके के हलपोरा गांव के रहने वाले 28 वर्षीय एजाज की मौत हो गई. उसकी मौत कैसे हुई, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई. परिवार को शक हुआ. उसने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी.

उन्हें शक है कि उस युवक के साथ मारपीट की गई और फिर उसकी पहचान छिपाने की कोशिश की गई. हालांकि, मारपीट किस तरह की थी, चेहरा जलने का दावा क्या है, और मौत किन हालात में हुई—इन सब बातों की पुष्टि मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट, तथा पुलिस जांच के जरिए ही हो सकती है.

परिवार का आरोप है कि एजाज की पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा जला दिया गया था. उनका मानना ​​है कि शव को किसी सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया था, जिसमें चेहरा खराब कर दिया गया था और हाथ पर कड़ा पहना दिया गया था ताकि इसे किसी गैर मुस्लिम का लावारिस शव समझ लिया जाए और बाद में इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए.

डार ने बताया कि अस्पताल आने पर उसे शव दिखाया गया. हालांकि, इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे पहचानना मुश्किल था. फिर डार ने उसकी हाथ पर एक टैटू देखा, इसे देखते ही डार फफक कर रोने लगे. उन्होंने बताया कि यह तो उनका बेटा है, जिसकी हाथ पर टैटू बना था. उन्होंने बताया कि यह टैटू उसे बचपन में ही बनवाया गया था.

बहुत खोजबीन के बाद अमृतसर में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने डार से संपर्क किया. उसने डार को कुछ सूचनाएं दीं. उसकी कलाई पर एक स्टील का कड़ा था. क्योंकि चेहरा बुरी तरह जल चुका था, इसलिए इसकी तस्वीर नहीं भेजी जा सकी. शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने डार को बुलाया.

एजाज श्रीनगर की एक फल मंडी में काम करता था. उसके पिता मजीद डार ने बताया कि उसका बेटा उसे रोज फोन किया करता था. डार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसके बेटे का फोन नहीं आ रहा था. इसलिए उसे चिंता होने लगी थी. उसने पुलिस को इसकी सूचना दे दी.

डार ने ईटीवी भारत को बताया कि उनका बेटा सितंबर के आखिरी हफ्ते में काम के सिलसिले में श्रीनगर गया था. वह हर शाम अपने परिवार को फोन करके बताता था कि वह सुरक्षित है.पिता के अनुसार, इसी दौरान उनके गांव के एक ट्रक ड्राइवर जावेद अहमद ने अपने बेटे समीर अहमद के साथ मिलकर एजाज से संपर्क किया और उसे सेब से ट्रक लोड करने में मदद के लिए शोपियां बुलाया. डार ने बताया कि एजाज ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन उनके बार-बार जोर देने पर वह शोपियां जाने के लिए तैयार हो गया. उन्होंने बताया कि शोपियां में ट्रक पर सेब लोड होने के बाद, ड्राइवर जावेद अहमद और उसका बेटा समीर, एजाज को अपने साथ राज्य के बाहर ले गए.

डार ने बताया कि शुरुआती कुछ दिनों तक उनका बेटा परिवार के संपर्क में रहा, लेकिन बाद में 23 सितंबर को रात लगभग 10:30 बजे उसका फोन बंद हो गया, और उसके बाद परिवार को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. डार ने कहा, "ड्राइवर और उसका बेटा तो वापस आ गए, लेकिन एजाज कहां गया ?"एजाज के परिवार के अनुसार, उनकी चिंता तब और बढ़ गई जब ड्राइवर जावेद अहमद और उसका बेटा बिना एजाज के ही गांव लौट आए. परिवार का कहना है कि जब उन्होंने उन दोनों से एजाज के बारे में पूछा, तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. डार ने बताया कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि एजाज जल्द ही वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

एजाज के पिता डार (ETV Bharat)

उनके लगातार लापता रहने के बाद, परिवार ने 26 सितंबर को कोकरनाग पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. डार के अनुसार, पुलिस ने परिवार के सदस्यों के साथ-साथ ड्राइवर और उसके बेटे को भी बुलाया. इसके बाद, उन्हें लापता युवक की तलाश के लिए पंजाब भेजा गया.डार ने बताया कि पंजाब पहुंचने पर उन्हें स्थानीय पुलिस से कोई खास मदद नहीं मिली. परिवार का कहना है कि वे अपने बेटे को खोजने में मदद मांगने के लिए रोज पुलिस स्टेशन जाते थे, लेकिन उनकी गुहारों को लगभग अनसुना कर दिया गया.

वह छह बहनों के बीच इकलौता भाई था. एजाज शादी शुदा था. उसके दो बेटे हैं. दोनों छोटे हैं. लगभग छह साल पहले उसकी शादी हुई थी. अब उसके परिवार में माता-पिता के अलावा उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे रह गए हैं.उसके पिता, अब्दुल मजीद डार, एक मजदूर हैं, जबकि उसकी मां एक गृहिणी हैं.मंगलवार को एजाज का शव उसके पैतृक गांव पहुंचने के बाद, शोक संतप्त परिवार ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इस मामले की तुरंत, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच करने की अपील की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने मांग की है कि एजाज के लापता होने से लेकर अमृतसर में उसका शव मिलने तक की घटनाओं के क्रम को फिर से जोड़ा जाए, और उसके साथ यात्रा करने वाले लोगों सहित सभी संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जाए.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस रहस्यमय मौत की जांच चल रही है और कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और सभी संभावित कोणों पर गौर कर रही है.

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