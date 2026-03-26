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2 गोली लगी, नाम पूछा और डॉक्टर बताने पर नक्सलियों ने जान बख्श दी, 25 मई 2013 झीरम घटना के प्रत्य़क्षदर्शी ने ईटीवी भारत से की खास बातचीत

झीरम के चश्मदीद रहे डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर ने कहा कि आज मैं जिंदा हूं तो बस भगवान और डॉक्टर की डिग्री की बदौलत.

EYEWITNESS TO JHEERAM INCIDENT
झीरम हमले के चश्मदीद रहे डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 9:28 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 9:47 PM IST

13 Min Read
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भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

रायपुर: 25 मई 2013 छत्तीसगढ़ के इतिहास में झीरम ने एक ऐसा कांड लिखा, जिसने पूरे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया. झीरम में एक पूरी राजनीतिक पीढ़ी ही कांग्रेस की समाप्त हो गई. जब यह घटना झीरम में हुई थी उस टीम में चौलेश्वर चंद्राकर भी शामिल थे. इनकी जान इसलिए बची क्योकि इन्होंने कहा कि वे डॉक्टर हैं. डॉक्टर की डिग्री ने उनकी जान बचा ली.

31 मार्च 2026 दिन नक्सलवाद के समाप्ति की बात हो रही है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के सबसे विभास्त नरसंहार झीरम को लेकर के डॉक्टर चंद्राकर ने ईटीवी भारत से बात की और कहा, ''मंजर बहुत हृदय विदारक था. हमें गोलियां लगी थी. नक्सलियों की बंदूकें हमारे ऊपर तनी हुई थी. नाम पूछ करके एक-एक लोगों को गोली मारा जा रहा था. भगवान का शुक्र है कि जब उन्होंने हमसे नाम पूछा तो मैंने अपना नाम डॉक्टर चौलेस्वर चंद्राकर बताया डॉक्टर डिग्री होने के नाते मेरी जान बच गई.'' 25 मई 2013 को हुए झीरम कांड को लेकर डॉक्टर चंद्राकर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

झीरम हमले के चश्मदीद रहे डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर (ETV Bharat)

सवाल: जब आप लोग झीरम के लिए जा रहे थे, तो क्या आप लोगों को इस बात का एहसास था झीरम जैसा कुछ होगा ?

जवाब: जिस दिन झीरम की घटना हुई, वह निश्चित तौर पर रक्तरंजित दिन कहा जा सकता है. यह बहुत बड़ी घटना थी. उस दिन हम लोग सुकमा जिले से झीरम पार्टी के कार्यक्रम में जाने के लिए निकले थे, हमारे साथ कई गाड़ियों का काफिला था. जब हम लोग जा रहे थे तभी नक्सलियों ने वहां रेकी करनी शुरू कर दी थी. जब हम लोग वापस आए तो घात लगा करके नक्सलियों ने हमला करना शुरू कर दिया. सबसे पहले उन लोगों ने विस्फोट किया और उसके बाद ताबड़तोड़ हमला प्रारंभ हुआ.

4 किलोमीटर पहले नक्सलियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया. पायलट गाड़ी चल रही थी, लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी को रोका गया और हमारी गाड़ी में जितने लोग बैठे हुए थे, लगभग सभी लोग उसमें मारे गए. लगातार 1 घंटे से ज्यादा नक्सलियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई थी. किसी भी कार्यक्रम संगठन में जिस तरीके से किसी का स्वागत करने के लिए पटाखा फोड़ते हैं, उसी तरीके से गोलियां चलाई जा रही थी. इस घटना को अंजाम देने में कम से कम 80 से 90 नक्सली शामिल रहे होंगे. झीरम घाटी क्यों हुआ, झीऱम घाटी को किसने करवाया, आज तक इस तरह की चीजों का सच सामने नहीं आ सका. कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल लगातार यह कहते थे कि झीरम का सच हमारे पॉकेट में है, लेकिन 5 सालों तक कुछ भी सामने नहीं आया.

सवाल: आप लोग जिस कार्यक्रम में गए थे क्या उसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी ?

जवाब: झीरम की घटना के लिए जब हम लोग कार्यक्रम में जा रहे थे तो उसे समय पर्याप्त सुरक्षा थी. रोड ओपनिंग पार्टी हम लोगों के साथ गई थी. लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे तो जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी वह नहीं दिखी. रोड ओपनिंग पार्टी भी हम लोगों को नहीं मिली. यह घटना तकरीबन 4:30 बजे के आसपास घटी थी, लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे तो सुरक्षा व्यवस्था की कमी जरूर दिखी. सुरक्षा व्यवस्था की कमी के चलते हम फंस गए और घटना हो गई.

सवाल: नक्सली जिन लोगो को लेकर गए वे कौन लोग थे ?

जवाब: नक्सलियों ने जब गोली चलाना शुरू किया तो काफी देर तक अंधाधुंध गोली वो चलाते ही रहे. यह नहीं देखा गया कि कौन लोग हैं, कौन नहीं है. तकरीबन 1 घंटे तक लगातार गोली चलती रही. उसके बाद नक्सलियों ने पहाड़ से उतरकर गाड़ियों को चेक करना शुरू किया. मेरी गाड़ी में जितने लोग थे मुझे छोड़कर बाकी सब लोगों का देहांत हो चुका था. मेरे हाथ में गोली लगी थी. उसके बाद नक्सली आए और नाम पूछे तो मैंने अपना नाम डॉक्टर बताया. डॉक्टर नाम सुनकर उन लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया. उसके बाद हम लोगों को वहां से निकाल कर पहाड़ के पीछे ले जाकर उल्टा लिटा दिया. उसके बाद नक्सलियों ने सभी गाड़ियों को चेक करना शुरू किया पूरी सड़क खून से लाल हो गई.

सवाल: जब फायरिंग शुरू हुई तो उसे समय यह नहीं पूछा गया था की गाड़ी में कौन है. वह लोग जानते भी नहीं थे की गाड़ी में कौन है, सिर्फ फायर करना शुरू कर दिए ?

जवाब: डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर ने बताया कि जो लोग उसमें गए थे उनमें से कुछ लोगों को उन लोगों ने टारगेट कर रखा था. सबका नाम उन्होंने लिख रखा था जो उनके निशाने पर थे. महेंद्र कर्मा सबसे ज्यादा उनके निशाने पर थे क्योंकि सलवा जुडूम चला रहे थे. सलवा जुडूम में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा थी. महेंद्र कर्मा इसी वजह से उनके टारगेट पर थे. जब यह कंफर्म हो गया उन्होंने महेंद्र कर्मा को मार दिया है. फिर एक-एक लोगों को पकड़ कर ले जा रहे थे और यह पहचान करवा रहे थे कि महेंद्र कर्मा कौन है. जब उनको पता चल गया कि महेंद्र कर्मा कौन है और पहचान हो गया तो उसके बाद बंदूक की संगीन से उनके शरीर में कई छेद कर दिए. साथ ही पत्थर से उनके चेहरे पर कई वार किए. ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं. उसके बाद उन लोगों ने महेंद्र कर्मा जी की डेड बॉडी के ऊपर नृत्य किया. महेंद्र कर्मा से उन लोगों को बहुत ज्यादा नाराजगी थी. हम लोगों को उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि पेट के तरफ ही पड़े रहिए अगर बाहर आए तो गोली चल जाएगी, हम लोग नीचे ही पड़े रहे.

सवाल: झीरम में यह हो रहा था नाम पूछ रहे थे और मार रहे थे आपकी जब बारी आई तो आपसे क्या पूछा गया ?

जवाब: डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर ने कहा कि जहां गोली चल रही थी, वहां से पड़कर हम लोगों को जंगल में लेकर एक जगह पर गए. वहां पर जो नक्सली बैठे हुए थे वह नाम पूछ रहे थे. उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. तुम कहां के रहने वाले हो. हमने उन्हें बताया कि हम जांजगीर चांपा के रहने वाले हैं. उन लोगों ने पूछा कि तुम यहां क्यों आए हो, आने का क्या कारण है. हमने उत्तर दिया कि नेताओं का देखरेख करना है इसीलिए हम लोग आए हैं. जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है. हमने उनसे कहा कि डॉक्टर लोगों ने क्या गलती की है, उनको मारना चाहते हैं. उसके बाद नक्सलियों ने डॉक्टर नाम सुनने के बाद सम्मान किया, हमसे इंजेक्शन भी लगवाया. हम लोगों को पानी भी पिलाया. जब वह घटना हुई उसके बाद तमाम पत्रकार भी वहां पहुंचे थे और फोटो खीच कर चले गए.

करीब 6:00 के आसपास वह लोग विद्याचरण शुक्ला जी की गाड़ी के पास गए. उस समय विद्याचरण शुक्ल के पेट में कई गोलियां लगी हुई थी. विद्याचरण शुक्ला जी हाथ हिलाते रहे और सबको बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन बाद में उनका निधन हो गया. झीरम घाटी का मुख्य सरगना कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए.

सवाल: झीरम में जो कुछ हुआ उसको लेकर राजनीति हो रही है. लेकिन उसकी जांच नहीं हुई. अब आपको क्या लगता है हिड़मा के जाने के बाद झीरम की सारी बात खत्म ?

जवाब: झीरम में जो कुछ हुआ उसमें कई नक्सली शामिल रहे हैं. हिड़मा मारा गया है यह सही है. लेकिन कौन लोग थे, किनकी भूमिका थी. इसकी जांच होनी जरूरी है. हम जैसे लोग जो पीड़ित हैं वह यह जानना चाहते हैं कि किसका षड्यंत्र है जो हमारे नेता मार दिए गए. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.


सवाल: कांग्रेस कह रही है, हम तबतक ये नहीं मानेंगे की नक्सलवाद खत्म हो रहा है, जब तक डॉ रमन सिंह की जेड प्लस की सुरक्षा नहीं हटेगी. भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के लोग झीरम की घटना को पॉकेट में लेकर टहलते रहे सच सामने लाने की बात नहीं हो रही है ?

जवाब: निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति रही तो यह कोई बड़ी बात नहीं है. पिछली सरकार दावा करती रही कि झीरम का सच हमारे पॉकेट में है. लेकिन वह बाहर नहीं आया. हम यह चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, सच बाहर आना चाहिए था कि आप सदन से लेकर सड़क तक न्याय की मांग करते रहे लेकिन जब सरकार में थे तो कुछ भी सामने नहीं ला सके. हमारे नेताओं को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब इनके दोषी और साजिशकर्ता पकड़े जाएंगे. वर्तमान समय में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में इस बार काफी तेजी से काम किया जा रहा है, सरकार लगातार नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रही है.

सवाल: झीरम से कितने लोग बच कर आए थे ?

जवाब: झीरम से कुल 20 से 22 लोग बच कर आए थे जिनमें से कुछ लोग कांग्रेस के साथी भी हैं, जिस तरीके से झीरम पीड़ितों का नेताओं ने उपयोग करके छोड़ा है, उनको कोई देखने वाला नहीं है. बस ईश्वर की कृपा थी कि वह बच गए.

सवाल: झीरम कांड के बाद सबसे पहले सूचना अपने किसे दी थी ?

जवाब: गोली चलने के बाद हमारा मोबाइल टूट गया था. हमारे हाथ में दो गोली भी लगी थी. मेरी बड़ी दीदी हैं जिनका नंबर मैं जानता था उनको मैंने खबर किया. मैंने बताया कि इस तरह की घटना हो गई है लेकिन मैं बच गया हूं. उनको ये बात बताते-बताते मैं रोने लगा. उन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाउंगा. किसी तरह से हम 12 किमी दूर आए वहां पर एक एंबुलेंस खड़ी थी. फिर पुलिस भी मौके पर बैकअफ के लिए पहुंच गई थी. फिर हम वहां से निकले. करीब 40 किमी का सफर कर हम अस्पताल आए. हमें एडमिट कराया गया और इलाज शुरू हुआ. जिस जगह पर हमपर हमला हुआ उस जगह पर कोई गांव और इंसान नहीं था. उस जगह पर माओवादियों ने एंबुश लगाया था. सड़क जाम करने के लिए सड़क के दोनों ओर नक्सलियों ने पेड़ काटकर गिराया था. रोड बंद होने से पता नहीं चल रहा था कि कौन आ रहा है और कौन नहीं.

सवाल: आपकी गाड़ी उस कारकेड में किसने नंबर पर थी ?

जवाब: हमारी गाड़ी कारकेड में तीसरे नंबर पर थी और हमारी गाड़ी में कुल 110 गोलियां लगी थी. पजेरो गाड़ी थी जिसमें हम लोग बैठे हुए थे. राजेश चंद्राकर जी भी उसी में थे. उन्हें एक गोली लगी और वहीं घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई. योगेंद्र शर्मा वहीं पर ढेर हो गए. योगेंद्र गुलछा भी वहीं पर ढेर हो गए थे. जितने भी हमारे साथी थे सभी लोग मारे गए, सिर्फ मैं बचा. हम तीन लोग थे जिनके नाम के आगे डॉक्टर था तो हम सभी लोग बच गए थे. नंद कुमार पटेल जी को मारने के बाद नक्सली फिर बंदूक हिलाते हुए आए और पूछा कि कौन लोग डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. हम लोगों ने जब अपना परिचय बताया तो वो आपस में कुछ बात करने लगे. इसके बाद उन लोगों ने हम सभी से मोबाइल फोन ले लिया. सभी फोन को गमछे में बांंधा और ओडिशा के जंगल की ओर चले गए. कुछ नक्सली महेंद्र कर्मा के डेड बॉडी के पास नाच भी रहे थे. कुछ नक्सलियों ने हमसे कहा कि जंगल में जो आग लगी है उसे बुझाकर ही तुम लोग यहां से जाना. नक्सलियों के जाने के बाद जो लोग बचे थे, उनके साथ हमने एक एक गाड़ी को चेक किया. हमने सोचा कि अगर कोई बचा होगा तो उसे अपने साथ ले जाएंगे. लेकिन दुर्भाग्य कि कोई भी हमें जिंदा नहीं मिला.

सवाल: जब आप लोग छोड़े गए तो क्या पुलिस एजेंसियों ने भी आपसे पूछताछ की. आपको जब माओवादियों ने छोड़ा तो आपसे क्या कुछ कहा ?

जवाब: पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने हम लोगों से पूछताछ की थी. जगदलपुर में हम लोगों को पहले भर्ती कराया गया था उसके अगले दिन हेलीकॉप्टर से हम लोगों को रायपुर लाया गया. उसके बाद पुलिस के लोग आए और हम लोगों के बयान लिए. उसके बाद NIA के लोग भी आए. उन लोगों ने भी हमसे पूछताछ की. उस समय यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन लोग आ रहे हैं क्या पूछना चाह रहे हैं. उस समय झीरम घाटी न्यायिक आयोग बनाया गया था और उसमें भी हम लोगों को पूछताछ की गई थी. झीरम की जो जांच होनी थी झीरम के लिए जो न्याय होना था वह नहीं हो पाया, यह एक दुखद पहलू है.

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Last Updated : March 26, 2026 at 9:47 PM IST

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