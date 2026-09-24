ETV Bharat / bharat

जमशेदपुर में मरीन ड्राइव पर कैसे और कितने बजे हुई सड़क दुर्घटना, जानें ट्रक चालक की जुबानी हादसे की पूरी कहानी

जमशेदपुर में सड़क दुर्घटना में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी समेत चार की मौत हो गई. जानें कैसे और कितने बजे हुई थी दुर्घटना.

Road accident in Jamshedpur
हादसे में क्षतिग्रस्त कार. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 8:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुरः सोनारी थाना क्षेत्र में गुरुवार की अहले सुबह सड़क दुर्घटना में राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा समेत उसके चार साथियों की मौत हुई है. घटना मरीन ड्राइव सड़क पर हुई है.

कब और कितने बजे हुई दुर्घटना

घटना गुरुवार को अहले सुबह 2: 45 मिनट पर हुई है. स्विफ्ट कार में दो लड़के और दो लड़कियां सवार थीं. जिसमें मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की 14 वर्षीय बेटी तृषा सिंह, वंशिका खंडेवाल और सार्थक अग्रवाल (तीनों जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे) जबकि चौथा आदित्यपुर निवासी नमन गुप्ता शामिल था. चारों सोनारी स्थित जूनियर कारमेल स्कूल में प्लस टू के छात्र थे.

एसडीओ अर्णव मिश्रा व ट्रक चालक पंकज तिवारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कैसे हुई दुर्घटना

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मरीन ड्राइव सड़क पर एक ट्रक में खराबी आ गई थी. इस कारण ट्रक सड़क किनारे खड़ा था. इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने ट्रक के पीछे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार चारों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पहुंची और गैस कटर का इस्तेमाल कर कार में फंसे चारों शवों को बाहर निकलवाकर एमजीएम अस्पताल भिजवाया.

वहीं सूचना मिलते ही मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के पति रत्नेश सिंह भी अस्पताल पहुंचे. जबकि कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता उनकी पत्नी मेयर सुधा गुप्ता, जेएमएम प्रवक्ता कुणाल षाडंगी, विधायक संजीव सरदार समेत कई नेता और कांग्रेस जिला कमेटी एमजीएम अस्पताल पहुंचे और शोक व्यक्त किया. पोस्टमार्टम के बाद चारों शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की मृत बेटी का शव रांची भेजा गया. जमशेदपुर एसडीओ अर्णव मिश्रा ने यह जानकारी दी.

ट्रक चालक ने दी जानकारी

जिस ट्रक के पीछे कार ने टक्कर मारी थी, उस ट्रक के चालक ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक बुधवार रात को मरीन ड्राइव सड़क पर खराब हो गया था. मैकेनिक बुलाकर काम करवा रहे थे. इस दौरान पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी भी यहां से गुजरी थी. ट्रक चालक के अनुसार इस दौरान एक कार तेज रफ्तार में लगातार सड़क का चक्कर काट रही थी. थोड़ी देर के बाद जोरदार आवाज आई तो ट्रक के पीछे जाकर देखा तो कार ट्रक के पिछले हिस्से से फंसी थी और कार में सवार सभी बुरी तरह लहूलुहान थे. चालक के अनुसार यह हादसा गुरुवार की अहले सुबह करीब 2:45 बजे घटी है.

आपको बता दें कि दुर्घटनाग्रस्त कार सोनारी के रहने वाले चेतन अग्रवाल के नाम रजिस्टर्ड है. जिसका बीमा 2027 जुलाई तक का है. कार का मॉडल 2022 का है और नंबर JH05DF6450 है. जबकि ट्रक का नंबर JH02T3971 है.

रात के 1 बजे चारों कार से निकले से घूमने

वहीं इस संबंध में सोनारी थाना प्रभारी ने कहा कि सोनारी के रहने वाले मृतक सार्थक अग्रवाल के पिता परिवार समेत चार धाम यात्रा पर गए थे. बुधवार की रात सार्थक के घर में तृषा सिंह, नमन गुप्ता और वंशिका खंडेवाल थे. रात एक बजे सभी स्विफ्ट कार से बाहर घूमने निकले थे. कार सार्थक चला रहा था.

उन्होंने बताया कि बुधवार रात 10:00 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मरीन ड्राइव सड़क पर ट्रक को खड़ा देख कर पूछताछ की गई थी तो पता चला था कि ट्रक में खराबी आई है. ट्रक के आगे-पीछे चारों तरफ इंडिकेशन के लिए झाड़ी लगा दी गई थी. इस घटना में ट्रक चालक की कोई गलती नहीं है. मृतकों के परिजन द्वारा थाना में आवेदन दिए जाने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें-

हाइवा की चपेट में आने से युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने जाम कर दिया सड़क

जमशेदपुर में सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत

रांची-जमशेदपुर एनएच पर तीन ट्रकों की जोरदार टक्कर, 6 घंटे तक केबिन में फंसा रहा चालक

TAGGED:

ROAD ACCIDENT ON MARINE DRIVE
ROAD ACCIDENT IN JAMSHEDPUR
जमशेदपुर में सड़क दुर्घटना
सोनारी मरिन ड्राइव हादसा
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.